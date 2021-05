Ilustrační FOTO - Pixabay

Palestinci proti fašistické agresi Izraele

Velvyslanectví státu Palestina v Praze ostře odsuzuje fašistickou izraelskou agresi proti palestinskému lidu, zejména v pásmu Gazy, která pokračuje již devátý den a konstatuje následující:

Do tohoto okamžiku Izrael zabil více než 220 lidí, mezi nimi 61 dětí, více než 36 žen. Na 1500 Palestinců bylo zraněno bombardováním izraelské okupační armády, především ženy a děti. Izrael bombarduje domy se spícími rodinami. Tímto způsobem vyhladili už 12 celých rodin. V roce 2014 to bylo více než 89 celých rodin.

Útok na životaschopnost

Bombardování opět směřují na infrastrukturu a tím pádem na životaschopnost tohoto území. Izraelci opět míří na civilní budovy včetně objektů, kde sídlilo 23 kanceláří mezinárodních, arabských i místních sdělovacích prostředků. Cílem je umlčet svědectví o státním terorismu této fašistické války vedené koloniální mocností proti palestinským civilistům.

Izrael nese přímou a plnou zodpovědnost za eskalaci výbušné situace v regionu. Izrael nejen že ignoruje mezinárodní právo, ale také trvá na podpoře extremistického hnutí židovských osadníků, kteří chtěli znesvětit posvátnou mešitu al-Aksá na konci požehnaného měsíce ramadánu. Radikální osadníci a rabíni sem často chodí provokovat, jejich cílem je zbourat posvátnou mešitu al-Aksá a Skalní dóm. Toto hnutí je navíc financováno přímo izraelskou vládou. Během ramadánu osadničtí extremisté útočili na palestinské věřící, přičemž osadníky policie chránila. Ve stejnou dobu se Izrael snaží zmocnit domů Palestinců ve čtvrti Šajch Džarráh v okupovaném Jeruzalémě a předat je osadníkům, které dováží ze zahraničí…

Šikanováni i křesťané

Stejný postup proti věřícím Izrael uplatnil během velikonočních svátků, tedy proti křesťanům, kterým zamezil vstup do Chrámu Božího hrobu. Extremističtí osadníci navíc útočí i na kostely, které se pokoušejí vypálit.

Je zřejmé, že současná eskalace, která dosáhla stavu otevřené konfrontace, byla plánovaná a předem připravovaná izraelskou vládou Benjamina Netanjahua, a to z důvodu čistě domácích výpočtů souvisejících s mařením pokusu jeho oponenta sestavit vládu. V sázce je také jeho politický osud, kdy čeká na rozhodnutí soudu ohledně velkých korupčních skandálů, do kterých se zapletl.

Izraelská agrese vůči věřícím v mešitě al-Aksá tlačí původně koloniální konflikt do náboženské roviny. Ignorace mezinárodního práva, rezolucí OSN a útok na třetí nejposvátnější místo islámu, mešitu al-Aksá, může přivést Izrael a všechny jeho slepé podporovatele do divoké náboženské války. Poslední události také ukázaly sílu solidarity s Palestinou jak v arabském a islámském světě, tak na všech kontinentech, kde se konají mnohatisícové demonstrace. Mezinárodní solidarita tak opět vynesla palestinskou věc do popředí globální politické agendy, a to navzdory pokusům Palestince umlčet.

Palestinská otázka

Palestinská otázka je základním činitelem rovnice stability v regionu a jakékoli snahy obejít národní práva a politickou existenci palestinského lidu nepřinesou bezpečnost nikomu. Rovněž se všem potvrdilo, že jakékoli pokusy o uzavření iluzorních mírových dohod se státem izraelského apartheidu povedou pouze k nulovému výsledku, a to pro všechny. Takovéto donucovací manévry jen zvýší napětí, a ještě prohloubí krizi v regionu, místo jejího odstranění, které si žádá okamžité ukončení okupace Palestiny.

Cynická prohlášení představitelů některých zemí, kteří posvěcují izraelskou agresi a vyjadřují podporu rasistickému režimu apartheidu ve chvíli, kdy útočí na posvátná místa islámu i křesťanství a masakrují celé palestinské rodiny, nemohou zůstat bez povšimnutí. Tato předpojatá stanoviska činí dané státníky spoluzodpovědné za zabíjení dětí, žen, starců a celých rodin v Palestině.

Na apartheidu má podíl i ČR

Stejně tak poklonkování některých států, které naivně uznávají Jeruzalém jako hlavní město Izraele a otevírají v něm své diplomatické kanceláře nebo sem dokonce přesunuly své ambasády, považujeme za hanebné politické pokrytectví. Tento postup je též činí zodpovědnými za apartheidní politiku etnického čištění Jeruzaléma a palestinských území.

Okupace a bezpečnost nejdou dohromady. Izrael nemůže mít oboje. Rozhodnutí Izraele zničit infrastrukturu, tedy životaschopnost, palestinských měst a páchat genocidu na bezbranném civilním obyvatelstvu nemůže být světem akceptováno jako právo okupanta na »sebeobranu« před lidmi, které okupuje. Izraeli se nepodaří vnutit svůj diktát okupovanému palestinskému lidu díky jeho vytrvalé nezlomnosti.

Opravdová lidská solidarita vyžaduje odsouzení masivních izraelských zločinů proti lidskosti a vyvíjení tlaku na ukončení izraelské okupace v souladu s příslušnými rezolucemi OSN. Solidarita přátel Izraele musí obsahovat radu Tel Avivu, aby respektoval mezinárodní právo a upustil od podněcování náboženské války, která by měla pro svět nedozírné důsledky.

Velvyslanectví státu Palestina v ČR, 18. května 2021