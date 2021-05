Ilustrační FOTO - Pixabay

Cíle protidrogové politiky stát nenaplnil

Dotace určené na protidrogovou politiku provázely chyby a netransparentní postupy. Stanovené cíle se nepodařilo naplnit. Vyplývá to ze zveřejněné prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Ministerstvo školství navíc podle úřadu vytvářelo svým postupem diskriminační prostředí.

Kontroloři se zaměřili na úřad vlády a ministerstva zdravotnictví, školství a spravedlnosti. Úřady v kontrolovaných letech 2016 až 2019 rozdělily na dotacích 849 milionů korun. Podle NKÚ v řadě případů porušovaly závazné postupy a pravidla. Například ministerstva školství a zdravotnictví nevytvořila formulář pro podání žádosti tak, aby obsahoval veškeré náležitosti vyžadované zákonem. Podobné to podle NKÚ bylo i u vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace.

NKÚ zkontroloval 90 dotací za 95 milionů korun u poskytovatelů dotací a 54 dotací za 66 milionů korun u příjemců dotací. U první skupiny se jedná o neúčelně vydaných 11,35 milionu korun a u příjemců o 257 tisíc neoprávněně využitých korun. Podle člena sněmovního školského výboru Iva Pojezného (KSČM) to není u příjemců dotací zase tak hrozivé číslo. »Vláda převzala špatný způsob přerozdělování finančních prostředků pro protidrogovou politiku z dob minulých. To se snažila napravit v roce 2019 tak, že ji centralizovala pod jeden subjekt – ministerstvo školství. Výsledkem by měl být lepší přehled o vyhlášených dotacích a měly by být zefektivněny procesy přidělování včetně zjednodušení administrativní zátěže pro žadatele,« uvedl Pojezný. Předpokládá, že další kontroly NKÚ se zaměří i na vyhodnocení celého procesu centralizace.

Ivo POJEZNÝ (KSČM)

Dotace i pro zapisovatele

Ministerstva školství a zdravotnictví podle kontrolorů postupovala v některých případech netransparentně a pro příjemce vytvářela nerovné podmínky. Resorty podle NKÚ podpořily projekty, které nesplnily všechny podmínky pro získání dotace. Například ministerstvo školství podle kontrolorů podpořilo tři žádosti v hodnotě téměř 1,3 mil. Kč, které získaly od nezávislých hodnotitelů méně než 30 bodů, a neměly být tak vůbec podpořeny. »Jeden z těchto projektů získal v jednom z hodnocení nula bodů, navíc ani nesplňoval všechny potřebné náležitosti, přesto pro něj MŠMT schválilo dotaci ve výši 332 tisíc korun. Resort dále schválil dvě dotace celkově za více než 656 tisíc korun fyzické osobě, která se podílela na administraci dotací a na hodnoticím procesu žádostí,« uvedl NKÚ.

To ministerstvo školství odmítlo. »Tento člověk byl pouze v roli zapisovatele, nepodílel se na hodnocení a v žádném případě nemohl ovlivnit výsledky rozdělování dotací,« sdělil resort.

Ministerstva tak podle Pojezného sama vytvořila netransparentní a diskriminační prostředí a nerovné podmínky pro žadatele. »Nelze se divit, že byla snížena i míra transparentnosti u samotného hodnocení zájemců o finanční prostředky. Další velkou chybou je to, že neexistují dostatečné kontrolní mechanismy poskytovatelů dotací, které by mohly mnoha nejasnostem a omylům předejít. V neposlední řadě nebyla vždy respektována účelovost prostředků ze státního rozpočtu na protidrogovou problematiku,« míní poslanec.

Běh na dlouhou trať

NKÚ také uvedl, že se nepodařilo naplnit cíle protidrogové politiky pro roky 2010 až 2018. Úřad vlády sám vyhodnotil, že v oblasti nelegálních drog byl splněn pouze jeden cíl ze čtyř, a to snížení míry příležitostného užívání návykových látek mladými lidmi. »Dalších cílů se naopak nepodařilo dosáhnout – zvyšoval se počet problémových uživatelů drog, vnímaná dostupnost drog mezi lidmi zůstávala vysoká. U alkoholu a tabáku byly cíle splněny jen částečně či vůbec,« konstatovali kontroloři.

Podle Pojezného ale lze naplňování těchto cílů velmi těžce vyhodnotit. »Víme, že je to běh na dlouhou trať a konec rozhodně není v dohlednu. V každém případě se jedná o důležitou činnost, která se nás ještě před třiceti lety takřka nedotýkala,« uvedl.

Připomněl, že kromě řádných dotací vyhlašoval Úřad vlády ČR i mimořádné dotace a v posledních dvou letech takzvané dofinancování, kdy byly finanční prostředky zaslány příjemcům 23. prosince, tedy osm dnů před koncem roku, v němž měl být celý projekt realizován. »Máme naštěstí ‚šikovné‘ organizace, které to stihnou. Ale i tento příklad ukazuje, kolik nešvarů nejdeme ve financování neziskových organizací. V tomto případě organizací důležitých, ale kontrola státu i zde kupí chybu za chybou,« konstatoval Pojezný.

(jad)