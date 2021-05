Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Podle médií má Brusel krátkou paměť

Silně odmítavé reakce vyvolal nedělní postup běloruských úřadů, které přinutily letadlo společnosti Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zatknout odpůrce běloruské vlády Ramana Prataseviče, kterého Bělorusko označuje za teroristu.

S kritikou vystoupila Evropská unie, NATO, Británie, Francie, Německo či Polsko.

Tisková služba úřadu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka uvedla, že důvodem k odklonu letadla bylo podezření, že je na palubě bomba. Běloruská armáda poslala svou stíhačku, aby letadlo zadržela.

Společnost Ryanair uvedla, že byla běloruským řízením letového provozu informována o potenciální hrozbě na palubě jednoho ze svých letadel a byl jí nařízen odklon letounu do Minsku. Na palubě prý nic neobvyklého nalezeno nebylo. Pratasevič byl zadržen, ostatní pasažéři prošli bezpečnostní kontrolou a bylo jim dovoleno pokračovat do koncové destinace. Podle Ryanairu letoun nakonec večer dorazil do Vilniusu.

Raman Pratasevič figuruje v Bělorusku od loňska na seznamu lidí »zapojených do teroristických aktivit«. Je spoluzakladatelem kanálu Nexta na sociální síti Telegram na svolávání zakázaných protestů.

Případ Morales

Nuceně přistát muselo letadlo bolivijského prezidenta Eva Moralese v roce 2013. Tento případ zahraniční média, třeba New York Times, i někteří politici připomínají v souvislosti s nedělní událostí.

Zadržení Moralesova letounu vyvolalo mezinárodní skandál. Morales strávil proti své vůli noc a dopoledne na letišti ve Vídni, kde muselo jeho letadlo na cestě z Moskvy neplánovaně přistát. Členové NATO Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko mu totiž zakázaly přelet v obavě, že se na palubě skrývá bývalý pracovník amerických tajných služeb Edward Snowden. Na palubě ale nebyl.

Jihoamerické státy sdružené v hospodářské skupině Mercosur tehdy v reakci na skandál odvolaly svoje velvyslance z evropských zemí, které Moralesovi zakázaly přelet, ke konzultacím. Francie, Španělsko, Itálie a Portugalsko se později za incident omluvily. Asi už na to zapomněly.

»Šokuje to, že Západ označuje případ ve vzdušném prostoru Běloruska za 'šokující',« uvedla například mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

