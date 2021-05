Stavební zákon

Bydlení je jedna z lidských priorit, ba práv. V souvislosti s tím nyní Sněmovna projednává nový stavební zákon, na který jedni čekají jako na smilování, ale druzí se ho bojí. Ti, co čekají, jsou ti, kteří chtějí či potřebují stavět. Patří mezi ně drobní stavitelé, kteří si chtějí sami postavit něco k bydlení, ale i velké stavební firmy a developeři. Ti, co se zákonu bojí, jsou města, kterým zákon v momentálně schvalovaném provedení zamezí určovat si, kde a co se bude na jejich území stavět.

Jedni říkají, že je potřeba usměrnit byrokratického šimla a stavební řízení podstatně zrychlit, druzí se bojí, že na ně dopadne odpovědnost za to, co sami nebudou moci ovlivnit.

Je jasné, komu zvláště ve velkých městech zákon nahrává. Stavební společnosti a zvláště developeři mají spousty plánů na výstavbu bytů, kterých se Praze nedostává. Připravené k výstavbě v různých fázích mají prý 120 tisíc bytů. Což by nedostatkovému bytovému fondu hlavního města razantně pomohlo.

Jenže. Jenže ceny těchto bytů jsou hnány do nebeských výšin. To, co jste koupili před třemi roky za pět až sedm milionů, dnes nabízejí za osm až třináct milionů. A ruku na srdce, kolik z vás si to může dnes dovolit? A kolik si to mohlo dovolit i před lety? Já osobně moc takových lidí neznám. A nemáme podprůměrné příjmy… Navíc tyto byty nejsou kupovány mladými rodinami, jak by bylo záhodno, ale více jak 40 procent z nich skupují lidé jako investiční byty. A pak je případně poměrně draho pronajímají. Nejde tedy ani tak o právo bydlet, jako spíše o právo vydělat si.

Právo na výdělek nikomu neubírám. Ale ruku v ruce jde i právo na pitnou vodu, hygienu, zdraví, vzdělání. Dopravní obslužnost, dostupnost potravin, i sociální zázemí. O čem mluvím? Mnoho developerských projektů počítá s kobercovou výstavbou bytových domů, viladomů a podobně. Už ale jen výjimečně počítají také s dostatečnou kapacitou městských čističek, přísunem pitné vody, což je v působnosti města. A už vůbec většinou nepočítají s obchody, službami, novými školkami a školami, zdravotnickými centry atd. Nebo kapacitami okolních silnic. Vždyť i parkovací místo může být slušným kšeftem. Tyto starosti vesele přenechávají městům a obcím. Ty dosud mají páky na to, projekty usměrňovat, nebo tlačit developery k protislužbám pro obec a pro obyvatele. Co bude bez tohoto tlaku?

A co dostupné bydlení pro mladé rodiny, samoživitele či seniory? Existuje řešení? Existuje. Dříve se jednomu z takových řešení říkalo družstevní výstavba. Či podniková výstavba. Ale to je dnes už pohádka pro děti z fuj doby…

Helena KOČOVÁ