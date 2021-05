Zamyšlení nad zpravodajskou hrou USA proti RF

O aktuálním tématu Vrbětice bylo v poslední době mnoho diskutováno, napsáno, byly popsány i souvislosti. Čtenář, který kauzu sleduje, si vše dává dohromady jako skládačku. Od prvopočátku je jasné, že se jedná o zpravodajskou hru USA, jejich zpravodajských služeb ve spojení se zpravodajskými službami ČR. Vše je samozřejmě namířeno proti Ruské federaci. Má to plno důvodů. Jedním z nich je cíl USA, který platí již od konce druhé světové války, »uzbrojit SSSR«. A když toto nepůjde, tak jej ekonomicky zničit.

Prezident Havel vykřikoval, že je třeba rozpustit Varšavskou smlouvu a NATO, ale nakonec udělal vše pro to, aby došlo k rozbití republiky a samostatná ČR se dostala do NATO. Mnozí tzv. politici, kteří se »vylíhli« v různých politických stranách, se jasně vyhranili proti RF. Např. předsedkyně TOP 09. A samozřejmě další. Ale vůči RF se to vojensky nějak nedařilo. Proto nastala ekonomická blokáda. A to nejen ze strany EU, ale i USA. A před delší dobou zcela jistě bylo tajné jednání vedoucích představitelů nejen státu, ale i zpravodajských služeb mezi dvěma zeměmi, jak udělat »správnou« zpravodajskou hru, jak a kdy ji rozehrát. Ne nadarmo dostal ředitel americké pobočky zpravodajské služby USA v ČR vyznamenání od ředitele této služby.

Termín rozehrání hry byl jasně naplánován na přelom dubna a května. Proč asi? V noci (ve 23 hod.) 8. května 1945 vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace Německa. V současné době politická situace není dobrá. Hrozí válečný konflikt. Viz Ukrajina. Do toho zasahuje pandemie. ČR se musí bránit jako ostatní země v rámci EU, samozřejmě vakcínami ze Západu. Evropa jako taková má problém. Německo je nejprve jednotné, později názorově rozdělené. Bavorský předseda vlády a před ním vláda v Maďarsku a Srbsku rozhodly o tom, že zástupci těchto zemí pojedou do RF získat vakcínu Sputnik V. To se jim podařilo. Maďaři si udělali vlastní testy, poslali to do EMA, což mimochodem nemuseli, protože v Lisabonské smlouvě se o tomto nehovoří, ale mohou jím očkovat. A spojení USA a ČR je jasné. Je sjezd ČSSD, kde dosavadní předseda Jan Hamáček slíbil v závěrečném projevu po zvolení, že stranu dovede do Sněmovny. A tady začíná ta hra. Prý agenti GRU byli ve Vrběticích. Otázka je, proč stát prodal vojenský materiál a dal tento prostor nějaké civilní firmě? Obviníme agenty GRU, honem povoláme velvyslance ČR do Prahy, je údajně schůzka na MV, kde jsou šéfové zpravodajských služeb, nejvyšší státní zástupce a další lidé. V ČSSD sílí tlak po sjezdu svrhnout Hamáčka z funkce předsedy strany. Pak je tisková konference, a ne jedna, kde je vše oznámeno. Tady je otázka jiná. Nikdo neřekl, kolik je na Velvyslanectví USA agentů? No jistě, to jsou přeci »naši přátelé«, to nemůžeme říct. Do celé věci zazní vynikající projev prezidenta republiky, který jediný z těchto aktérů je státník a má jasný názor.

V právu, zejména ústavním (a navíc zakotveno v Ústavě ČR), je, že jednotlivé moci se nemohou »prolínat jedna do druhé«. Tedy - zákonodárná moc do výkonné a do soudní. To samozřejmě platí ve všech kombinacích. Na tiskové konferenci vystoupil mj. i nejvyšší státní zástupce s vysvětlením. A tady je ta chyba. Proč on jako v podstatě soudní moc vystupuje navíc politicky na tiskové konferenci? Nedivím se tedy ministryni spravedlnosti, že se na něj rozhodla podat žalobu. Je sice pravda, že to s výrokem, že nejvyšší státní zástupce si počíná jako generální prokurátor, přehnala, ale ve své podstatě má pravdu. Prostudoval jsem si zákon prokuratury z roku 1965, ale aplikaci tohoto vystoupení jsem u práva povinností generálního prokurátora ČSSR, ČSR, SSR nenašel. Čili vznikají další otázky, ale bez odpovědí. Faktem je, že Pavel Zeman neměl v dané věci vůbec vystupovat.

Vše je jen další díl do mozaiky této zpravodajské hry. A potom, Jan Hamáček se již sám zaplétá do lží, kterým nakonec sám věří, ale časem se v nich utopí. Sám si pod sebou podřezává větev, aniž si to uvědomuje. A to mu dělají jeho mj. spolustraníci, kteří jej nechtějí jako předsedu strany. Na událostech poslední doby se potvrzuje pravidlo, že jednotlivé moci - soudní, zákonodárná, výkonná – se nemají prolínat. Uvidíme, co na to řekne příslušná soudní instance.

A jsou tu ještě další dva aspekty. První se týká ČR, pokud jde o COVID-19 - jak velká bude ekonomická krize. A druhý aspekt, ze strany ČR, která má sice podezření, ale ne důkazy vůči RF, to bude mít fatální ekonomické důsledky. RF není závislá na ČR, ale obráceně ano. Čili budou jistě ukončeny smlouvy z oblasti obchodu mezi RF a ČR, vůbec celé ekonomické spolupráce mezi těmito zeměmi. A to bude znamenat pro nás zavírání podniků, likvidaci pracovních míst, čili zvýšení nezaměstnanosti a větší závislost na Západě. A to je přece cíl této hry. Prostě zlikvidovat veškeré vztahy mezi ČR a RF.

Ivo LÁTAL, kandidát KSČM do Poslanecké sněmovny