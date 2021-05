Je třeba se poučit z minulosti

Další pokus se zviditelnit, který se konal na Václavském náměstí před několika dny, nevyšel »chvilkařům« podle představ, i když na tribuně se pohybovali lidé zvučných jmen. Už žádné desetitisícovky, ale jen možná tři tisíce těch nejmilitantnějších stoupenců »pravdy a lásky«. Osobně mě jejich akce, vlastně již druhá v minulých dnech, až příliš připomínají podobná shromáždění z třicátých let minulého století, kdy »gajdovci« a »stříbrňáci« útočili na Masaryka a každého, kdo nesdílel jejich představy. Jako by se opakovaly dějiny, a proto se nedivím lidem, že začínají mít strach z toho, co bude. Tenkrát předzvěstí tragédie jsme byli my jako oběť, dnes zase jsme v popředí evropského dění, ale už jako vyvolavatel, a nikoli jako oběť.

Také na oné zmíněné demonstraci »chvilkařů«, stejně jako tomu bylo v oněch třicátých letech, se nevybíravými slovy uráželi představitelé státu. Tehdy šlo o výkřiky z davu, skandování, řev, slovní urážky, dnes téměř stejnými slovy si svou nenávist napsali na poutače, aby je mohly zachytit televizní kamery a fotografové z médií. Tehdy je policie rozháněla, dnes přihlíží, aby jim nikdo »nezkřivil vlas«. Svoboda slova neznamená však svobodně urážet, zvláště pak prezidenta republiky. U urážek totiž končí diskuse, není už o čem diskutovat. Dokazují, že urážejícím, které podporují tzv. demokratické strany, chybí politická kultura. A to je na povážení. Sice urážky ukazují na primitivnost jeho vyslovovatelů, ale od nenávistné primitivnosti vede přímá cesta, pokud se tomu nezabrání, k akcím, které kdysi stály život například studenta Zahradníčka.

Vyslovit svůj názor, aniž bychom za to byli stíháni, patří k vymoženostem 21. století. Urážky však nejsou názorem. Znevažování prezidenta zvoleného většinou národa je totiž urážkou nejen zmíněných voličů, ale i státních symbolů, jež dělají stát státem. A ty by měly být nedotknutelné. Proto by mělo být povinností policie zasáhnout proti těm, kteří je přímo urážejí. Odpovědnost by měli mít i ti, kdo ve své touze po tzv. senzačnosti je šíří. Je třeba stále mít na paměti, že před téměř stoletím tyto projevy nesnášenlivosti předznamenaly události, které se pak už zastavit nenechaly.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)