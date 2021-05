Mediokracie. Jako drbny před obchodem...

Už je to tady zase, eskaluje se napětí a používají se silná slova. »Bezprecedentní akt státního terorismu« - tak komentují média nouzové přistání Boeingu 737 společnosti Ryanair v Minsku. V tuto chvíli je to jen další štvanice proti východnímu skoro sousedu. Co je příznačné, opět jsou tu jen podezření a žádný důkaz. Nikdo z hystericky reagujících politiků totiž nemá k dispozici jiný zdroj než novinářské komentáře. Někdy i hodně ubohé. Řekl bych více než diplomaticky, trochu málo k tomu, abych příkaz prezidenta Lukašenka k nouzovému přistání označil za akt státního terorismu. Nepochybuji o logice věci, že kdyby stejný příkaz vydal šéf Bílého domu, za teroristy by byli označeni ti na palubě letadla - lhostejno, zda by jimi skutečně byli - a média by přispěchala s nezpochybnitelnými tvrzeními o přímém ohrožení bezpečnosti Spojených států.

Princip je tentýž jako v kauze Vrbětice a řadě dalších. Důkazy nám totiž dnes nepředkládají vyšetřovací orgány činné v trestním řízení, ale média. A to ještě jen některá. Ona určují, svými titulky, kdo je oběť a kdo terorista - kdo je tzv. demokrat a kdo tzv. diktátor. Nic nehledě na to, že i v tomto případě novináři zase jen a jen spekulují. Jako když se kdysi ráno na vesnici před obchodem potkaly ve frontě před otevřením místní »ženský« a zdrbly kdekoho s kdekým... Čím větší senzaci si Máňa vymyslela, tím ochotněji tomu Růža s Káčou věřily a neúnavně ji šířily dál...

Známé rčení, že hlavou zeď neprorazíš, je slaboulinkým odvarem proti zdi mediální, která zdá se býti neprorazitelnou i po zásahu kanónem z bezprostřední blízkosti. Prostě MEDIOKRACIE, tedy nikým nevolená, nikomu neodpovědná, ale všemocná, protože ta jediná má svobodu slova. Vám, kteří chcete něco říct nebo napsat, to prostě jen neuveřejní. Nejste editor.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM