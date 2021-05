Důl Turów. FOTO - Wikimedia commons

Protest na podporu těžby v Turówu

Česká policie odpoledne uzavřela kvůli protestu na podporu těžby v hnědouhelném dolu Turów vjezd do Polska u Hrádku nad Nisou na Liberecku.

Policie českým řidičům doporučila, aby zvolili jinou trasu. »Využijte k cestě do Polska nebo do Německa hraniční přechody Harrachov a Rumburk,« řekla už dříve regionální mluvčí policie Ivana Baláková. Protest se měl rozšířit i na česko-polský hraniční přechod Habartice-Zavidów nedaleko Frýdlantu na Liberecku. Průjezdu aut po silnici 13 by měli bránit přecházející lidé. »Aktivisté vyzývají na sociálních sítích své spoluobčany k tomu, aby se zde procházeli po přechodu pro chodce a znemožnili tím autům projet do Polska,« uvedla Baláková.

Důvodem protestu svolaného organizací Ruce pryč od Turówa je fakt, že soud EU nařídil uzavření dolu Turów jako předběžné opatření do vydání verdiktu, kterým má rozhodnout o české žalobě.

Důl Turów v polském příhraničí nedaleko Hrádku nad Nisou zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu, obojí vlastní společnost PGE. České úřady se na unijní justici obrátily letos v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Polsko podle české strany porušuje unijní právo tím, že umožnilo pokračování těžby bez posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Varšava to odmítá a nedávno schválila prodloužení provozu dolu do roku 2044. Důl uzavřít nechce. Polský premiér Mateusz Morawiecki uvedl, že uzavření dolu a elektrárny by ohrozilo energetickou bezpečnost Polska a připravilo o práci 5000 lidí.

Morawiecki po pondělním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Bruselu uvedl, že dohoda je blízko. »Ve výsledku této dohody ČR souhlasila, že stáhne žalobu podanou k Soudnímu dvoru EU. Tato dohoda počítá především s dlouhodobými projekty s účastí polské strany ve výši do 45 milionů eur (asi 1,1 miliardy Kč), se spolufinancováním těchto projektů polskou stranou,« řekl polský premiér podle agentury PAP.

Stanislav Mackovík (KSČM).

»Bojím se, že jako stát zase vyměkneme a Poláci nám budou něco kompenzovat,« řekl Haló novinám Stanislav Mackovík (KSČM), bývalý zastupitel Libereckého kraje. »Je vidět, že jde o to, aby se to stáhlo a Poláci mohli dál podnikat. Pochybuji, že kroky, které by chtěli kompenzovat, by vedly k tomu, aby spodní voda neklesla. Pokud budou dál pokračovat v těžbě, určitě to dopady mít bude. Připadá mi to, že se prostřednictvím financování pokoušejí lidem zavřít pusu. Nebo alespoň politikům. Vzpomínám si na dobu před několika lety, kdy ti, kteří dnes nejvíce křičí, aby se Turów zavřel, u nás Starostové, před osmi, devíti lety s Poláky vyjednávali a chlubili se v médiích, jak teplo z Turówa povedou do Chrastavy a do Liberce. To jim těžba nevadila. Teď, když se politika změnila, měli plnou pusu jednání. Ten krok, kdy za peníze budeme ustupovat na úkor našich lidí, je myslím špatný,« shrnul Mackovík.

Podle vyjádření Babiše ale Česká republika žalobu na Polsko nestáhne. »Žádnou žalobu stahovat nebudeme ... nic takového nebude, to vylučuji,« prohlásil Babiš. Na tahu je nyní podle něho polská strana, aby navrhla možné řešení.

