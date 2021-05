Ilustrační FOTO - Haló noviny

Návrat prvního apoštola

Komunisté vítají rozhodnutí Petra Arenbergera odstoupit z postu ministra zdravotnictví, návrh na návrat Adama Vojtěcha do ministerského křesla však nepovažují za krok správným směrem. Recyklace politiků podle předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa svědčí o personální vyprázdněnosti dané strany.

»Recyklace politiků většinou není dobrá. Považuji to nejen za personální vyprázdněnost dané politické strany, ale i za úkrok, který je trochu zoufalý,« řekl Filip na tiskové konferenci před začátkem jednání Poslanecké sněmovny. Připomněl, že komunisté nebyli spokojeni s Vojtěchovým působením na ministerstvu. »O náhradě za pana Arenbergera máme úplně jinou představu,« dodal Filip.

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika výměna potvrdila, že ministři se v resortu střídají jako svatí na orloji. »První apoštol se vrací,« uvedl. Zdůraznil, že situace je nadále vážná, především v současné době, kdy je třeba dát pozor, aby nepřišla další vlna covidové pandemie. »Místo toho se stále zabýváme záležitostmi, které s tím jen velmi zprostředkovaně souvisí. Ve světě se probouzejí ohniska, je třeba být ve střehu,« uvedl Kováčik.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková považuje odstoupení Arenbergera za logické vyústění jeho neúplného majetkového přiznání a peněz za vědecké studie. Návrh na návrat Vojtěcha však není podle ní vzhledem k jeho předchozímu působení na ministerstvu zdravotnictví krok správným směrem. »Neodůvodněné personální změny, předražené nákupy zdravotnických prostředků, neschopnost a nekompetentnost při zvládání pandemie COVID-19, včetně očkovací strategie a zajištění dostatku vakcín jsou pádné důvody nepodporovat nejen Vojtěcha, ale i celou vládu ANO a ČSSD. Nezodpovědné střídání ministrů a jejich náměstků, neřešení dlouhodobých i aktuálních problémů českého zdravotnictví považuji za hazard se zdravím občanů České republiky,« uvedla Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Situací na ministerstvu zdravotnictví se budou poslanci zabývat na zítřejší mimořádné schůzi Sněmovny. »Očekáváme především diskusi o tom, jakým způsobem chce pan Vojtěch v těch zbývajících měsících řídit politiku proticovidového boje tak, aby byla vyloučena, nebo alespoň velmi omezena možnost nástupu další vlny a aby byla připravena a jasně komunikována případná opatření,« uvedl Kováčik. Nemělo by už podle něj docházet k chaosu, který tady byl, kdy nejen občané, ale ani instituce nebyli o opatřeních informováni včas.

Rezignace nad ústavním pořádkem

Filip novinářům také řekl, že mu čím dál víc vadí, jak se chová současná opozice, ale i vládní koalice k Ústavě ČR a k vráceným návrhům zákonů ze Senátu. Připomněl, že Sněmovna je měla zařazeny už na minulé schůzi, projednala však pouze jeden. »Považuji to za rezignaci nad ústavním pořádkem. Tato rezignace je podporována jak vládní koalicí, tak ale velmi razantně se na ní podílí současná pravicová opozice, která se hrdí tím, že je demokratická. Nevím, co je demokratického na tom, aby se porušovala Ústava ČR, abychom byli mimo ústavní systém, mimo zákon o jednacím řádu a podobně,« prohlásil Filip.

Nelíbí se mu také, že Sněmovna má na programu zhruba 550 bodů, většina z nich jsou první čtení návrhů zákonů, které předložili poslanci. Dosud nebyly projednány. Mezi neprojednanými předlohami je také návrh zákona o referendu, který poslanci KSČM předložili v roce 2017. »Myslím si, že to je ostuda těch, kteří brzdí projednávání tohoto zákona,« prohlásil Filip. V úvodu schůze proto navrhl jeho předřazení. Návrh však nezískal dostatečnou podporu.

Kováčik věří, že Sněmovna dokončí projednávání předloh v závěrečném čtení. Jde mimo jiné o stavební zákon, jehož dokončení dosud bránily obstrukce pravicové opozice. I když podle Kováčika nejde o žádné brilantní dílo, pokud se hlasováním očistí od pozměňovacích návrhů, které by stavební řízení zpomalovaly, je ho potřeba schválit. »Čekají na to obce, instituce i občané a nejhorší z toho všeho je nejistota,« uvedl.

Věří také, že dojde k závěrečnému hlasování i u novely zákoníku práce z pera KSČM, která zavádí pět týdnů dovolené. I když je jasné, že odpůrci budou hlasovat proti a příznivci normu podpoří, měli by dostat šanci o předloze hlasovat. »O tom je demokracie. Ne o tom, že co se komu nelíbí, tak to bude brzdit tak, že na hlasování vůbec nedojde,« dodal Kováčik. V každém volebním období byly podle něj nějaké nedodělky, ale nikdy to nebyla tak obrovská masa návrhů jako nyní.

(jad)