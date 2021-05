Rozhovor Haló novin se Světlanou Simbircevovou a její dcerou Polinou, obyvatelkami šedé zóny ATO na Ukrajině

Tam bych už nechtěla žít

Světlano, se svou rodinou, manželem, malým synem a dospívající dcerou jste se přestěhovali do svého domova pod Avdějevkou v květnu 2014. Měli jste velký pozemek a velký dům, který jste koupili už v roce 2012, měli jste stáje pro koně, voliéry pro zvířata. Před válkou měl váš manžel dobře placenou práci. Vy jste zachraňovala a cvičila zvířata, odkupovala koně, přebírala od myslivců v lese malé lišky a vlky, jež zůstali bez rodičů odsouzeni na smrt ve volné přírodě. Vaším snem bylo otevřít si centrum pro záchranu a rehabilitaci zvířat. Vaše plány však byly zničeny. Proč?

Všechny naše společné plány, které jsme začali realizovat, zničila válka! Přes náš dům nedaleko Avdějevky prošla linie fronty. Nepřáteli se nám staly ukrajinské nacionalistické jednotky, které terorizovaly místní obyvatelstvo. Okrádaly, vraždily a pro zábavu střílely do bezbranných civilních obyvatel, dokonce i do malých dětí.

Mám syna, který jako dvouletý přestal mluvit kvůli častému ostřelování a pak se z toho dlouho zotavoval. S manželem jsme převezli děti do Doněcku (Doněck řídí domobrana) a sami jsme zůstali až do roku 2017 v ukrajinskou armádou okupované Avdějevce na linii střetu. Nemohli jsme nechat zvířata na ukrajinských hranicích, protože za každého koně tam požadovali 5000 dolarů, a měli jsme jich několik. Nakonec jsem našla způsob, jak obejít zátarasy, abychom dopravili koně do DLR, přestěhovali se tam a začali všechno od úplného začátku.

Jaké máte vzpomínky z prvních dnů války, kdy do Avdějevky vstoupily takzvané dobrovolnické bataliony?

Ani nevím, kdo z nich přišel první, jestli Azov anebo Pravý sektor. Když nás jejich vojáci přepadli a okradli, byli do půl pasu odhalení, schválně si sundali označení, aby nebyla možnost žádných identifikačních znaků. Přesto jednoznačně mohu tvrdit, že to byly nacionalistické prapory, jezdily totiž kolem našeho domu v obrněných vozech a my jsme je dobře znali. Oni se odlišovali od ukrajinské armády tím, že měli velmi dobrou a moderní výbavu a výzbroj. V ukrajinské armádě byli všichni tehdy oblečení a obutí kdovíjak, někdo třeba i jen v teniskách, a běžně bez neprůstřelných vest.

Možná byli také nějak tetovaní, vzpomínáte si?

Nějaké nacistické symboly tam byly. Stál u nás i Pravý sektor a Azov. A jeden z těch, co nás okradl, měl tetování Azovu. Oba bataliony přišly v roce 2014 a probíhaly mezi nimi opravdové přestřelky. Dokonce mezi ukrajinskou armádou a těmito nacionalistickými dobrovolnými bataliony probíhaly opakované přestřelky. Často ti lidé byli závislí na drogách, dokonce jsme věděli, od koho drogy kupují.

Kdy jste se poprvé setkala s dobrovolnickými prapory?

Na začátku nás »jen« ostřelovaly, ale když okupovaly naše město, tak se týden po jeho převzetí chovaly klidně, snažily se ve městě usadit. Můžu vám říct přesné datum, kdy přišly do města. Bylo to 28. července 2014 na narozeniny mého syna.

Nejprve ostřelovaly všechny z takzvaného hradu, domobrana DLR tam už nebyla, odešla proto, aby město nebylo ostřelováno a mezi civilisty nebyly oběti. Ale hned po jejich odchodu bylo město silně ostřelováno ukrajinskou armádou a týden poté začalo rabování. Okradli úplně všechny! Zpod naší sousedky, která ležela doma a nemohla se pohybovat, vytáhli i prostěradlo. Tehdy v ukrajinské televizi říkali, že nás ukrajinská armáda přišla osvobodit. V tu chvíli jsme se zeptali našich »obránců«, na co jim je použité prádlo? A oni odpověděli, že je to v pořádku, že jim to manželka vypere. Ukradli všechno, co mohli.

Kradli skutečně ve všech bytech a domech?

Naše čtvrť byla velmi dobrá, v blízkosti letiště. Ukázalo se, že začali chodit do bytů a domů, které měly krásné ploty. Všechno, co bylo nové a co bylo možné odnést, odnesli a odvezli. Tam v Konstantinovce byla pobočka »Nové pošty« a odtud všechnu kořist posílali domů do různých částí Ukrajiny.

Snažil se někdo bojovat, bránit se jim?

To se také dělo. Když byla bombardována civilní doprava, tak všichni přemýšleli, jak přežít. Představte si, že mírumilovní lidé války nikdy neznali, a pak přijedou a nejprve je ostřelují, a oni vidí, jak jejich sousedé při tom umírají. A pak už se tomu nikdo nebrání, jen aby se nedotkli jich samotných. Pokud se někdo snažil namítnout, byl v nejlepším případě mlácen pažbou. Byla to hrůza, co se dělo. A opět jsme viděli, co se u bojovníků dobrovolných praporů a ukrajinské armády dělo. V roce 2014 kamion vezl mrtvé vojáky, z korby tam visely jejich ruce, viděla jsem ten náklaďák na vlastní oči a další sousedé vyprávěli, jak tyto vojáky pohřbívali přímo v poli. Pravděpodobně proto, aby skryli ztráty, nebyli pohřbeni řádně, ale odvezeni někam do předem vykopané jámy ve stepi. Psal se rok 2014. Jak jsem říkala, přestřelky byly mezi nimi neustále. Ano, mnozí v těchto přestřelkách zahynuli.

Sami jsme se víceméně uklidnili, teprve až když jsme mohli poslat děti, Polinku a Ilju, pryč. Nemohli jsme je dost dlouho vyvézt z šedé zóny, protože stříleli na civilní dopravní infrastrukturu a autobusy. Na Doněck se to nikdy nepodařilo.

S jednou matkou žijící v Doněcku jsem odjela do Slavjansku, odjely jsme dál za Avdějevku, protože tam bylo klidněji, a tam jsme děti předaly a umístily k mé matce. Polinka, moje nejstarší dcera, se ve Slavjansku dokonce několik měsíců učila ve škole. Ale v Doněcku, hned vedle domu, jednou přilétla střela, a nedaleko Kalininského trhu nastražili výbuch v domě kultury.

Zajímá mě průběh vlastního rabování nacionalistickými bataliony. Co říkali jejich členové, když loupili?

Ráno pět až šest lidí vtrhlo dovnitř, manžela udeřili pažbou, namířili na něho zbraň a my si mysleli, že už je všemu konec. Měli tváře zakryté maskami, a tak jsme jim neviděli do tváře, možná proto nás nezabili. Začali křičet »dejte peníze!«. Moc s námi nemluvili, ptali se hlavně, kde jsou peníze, šperky, a zbytek už si vzali sami. Tak to bylo u všech. Vím, že byty vykrádali dokonce i nájemníci, kteří se zabývali otevřeně rabováním. Hodně lidí odjelo, když začali střílet.

Rabování se účastnily nacionalistické prapory, které přišly jako první, ukrajinská armáda se také přihlásila, ale neokrádala. Věděli jsme to podle toho, jak jsem už říkala, že bylo snadné je rozlišit podle oblečení. Vojáci ukrajinské armády byli všichni znechuceni už jen tím, jak byli příslušníci nacionalistických praporů zajištěni. Ubytovali se na našem pozemku - máme 65 hektarů - náš dům byl na velmi dobrém místě, obklopen lesy, nedaleko pramene svatého Mikuláše. Je to právě u průmyslové zóny, kde se bojovalo.

Zařídili nám »veselý« život. Ukrajinští ostřelovači si vymysleli zábavu, takže po nás stříleli, ale tak, aby nás jen vyděsili, ne zabili, »česali« nám vlasy, jak se tomu říkalo. I po naší Polince, které tehdy bylo 12 let, stříleli, také ji »česali«. Nejčastěji když jsme šli krmit koně do stáje. Nestříleli ale každý den, samozřejmě, ale docela často.

Pamatuji si, že jsme stály s naší sousedkou Katkou u plotu a povídaly si. Začali po nás střílet. Káťa se mě ptala »tak co, půjdeme domů?« a já odpověděla »Káťo, neukazujme, že se bojíme«, ale uvnitř jsem se samozřejmě celá třásla, ale pořád jsme předstíraly, že spolu mluvíme, nechtěly jsme, aby viděli naši slabost, náš strach. Když pak přestali a šly jsme domů, vzpomínám si, jak se mi ještě hodně dlouho třásly ruce. Vím, že i další lidé byli postřeleni. Někdo si jde na práh domu zakouřit a oni se mu snaží trefit do cigarety.

Vyprávěla jste mi o sousedovi, kterého zabili vojáci nacionalistických praporů…

Soused se ztratil, a našli ho na chatě nedaleko našeho okresu s uříznutýma rukama. Nejspíš byl mučen. Snažili se něco sebrat. Soused byl bohatý. Jmenoval se Edik, jak si vzpomínám.

Kolik zvířat, která jste zachránila, zemřelo během války?

Zabili mi vlka, jednoho koně zabili a druhého zranili, ten bohužel později taky pošel kvůli zranění, dva psy. Zbytek zvířat nám zůstal naživu. Přiletěla jedna střela a všechna zvířata zemřela. Protože stáj byla celá zničená, pustili jsme je, aby chodila sama, máme pozemek. Ona cítila nebezpečí, ale mohla se alespoň pokusit se samostatně zachránit. Pozorovali jsme, jak se před střelbou chvíli dívala do dálky, pak se jako na povel otočila a běžela, a za chvíli na to místo dopadla mina. Až do takové míry zvířata cítila nebezpečí. Je neuvěřitelné, jak vůbec některé z nich přežilo takový masakr. Zbylá zvířata se nám podařilo převézt do Doněcku.

Ráda bych vám vyprávěla příběh o svém koni Grande. Během války začal být problém s krmením, ale v létě bylo možné koně alespoň odvést na pastvu. Pustili jsme ho, abychom mohli sušit seno. Začala silná palba z krupobití minometů a tam, kde Grande stál, přiletěla mina. Mysleli jsme si, že už ho neuvidíme naživu, ale nemohli jsme se zvednout ze země kvůli palbě. Když se to uvolnilo, šli jsme k němu, stál nezraněný a kolem něj díry v zemi po dělostřeleckých granátech. Je zázrak, že ho to nezasáhlo, bylo to doslova peklo.

Mimochodem, slyšela jsem, že první, na co začali střílet, byly obchody a trhy, je to tak?

Pod kontrolou Ukrajiny byl v Avdějevce ostřelován trh. Jednotky ukrajinské armády odjížděly k nám, střílely po vlastních objektech a pak z toho obviňovaly domobranu DLR. Snažily se hlavně před novináři a pořádaly jim předváděcí akce. A ukrajinští novináři to vše natočili a ukazovali pak obrázek, jak údajní »separatisté a teroristé ostřelovali civilní objekty«.

Jak se vám podařilo zvířata vyvézt?

Jak už jsem řekla, na ukrajinských zátarasech požadovali obrovské úplatky, 5000 dolarů za jednoho koně. Řekli nám: »Maso pro separatisty vezete?« Ale díky své kamarádce se mi podařilo najít způsob, jak přivézt zvířata do DLR. Do Doněcku jsme přijeli úplně beze všeho, koupili jsme zde levný dům. Nemáme v něm žádné vybavení, nic, ale dům je dobrý, les a 12 akrů půdy pro koně, takže to je v pořádku. Ale chybí nám stáje. Přizpůsobili jsme pro tyto potřeby letní kuchyň.

Stal se pro vás život jednodušším, když jste se přestěhovali do Doněcku?

Abych byla upřímná, dlouho jsme nemohli na novém místě usnout, protože nám chyběly výbuchy, zvykli jsme si na ně. Strach už je ale pryč. Ale když jsme bydleli u frontové linie, měli jsme za cíl dostat se odtamtud ke svým.

Tady nemáme jasný cíl, k čemu dojdeme, co bude s námi, jak skončí tento neuznaný stav? A hlavně, co s námi bude, jestli do Doněcku přijdou Ukrajinci? Teď žijeme s vidinou aspoň přežít a uživit se. No, to není takový nejhlavnější cíl, pro který se chce člověku žít. Proto jsem začala pomáhat dětem s dětskou mozkovou obrnou, vozím je na koních a chci najít pro sebe uplatnění. Pomáhám třem maminkám, všechny tři jsou bez manželů a vychovávají děti s dětskou mozkovou obrnou. Teď jim nikdo nepomáhá. Mají příspěvky od DLR, ale to nestačí.

Kolik bylo vašemu mladšímu synovi Iljušovi, když začala válka?

Dva roky. Velmi těžce to prožíval. Už v tomto věku mluvil dobře, a právě na jeho narozeniny 28. července přiletěla první střela Grada. Když začalo pravidelné ostřelování, schovávali jsme se ve sklepě, protože na ulici to byla pro nás noční můra, byli jsme z toho vyděšení. Střepy se rozletěly všude, ani to nechci vzpomínat. Když to začalo bouchat, tak Iljuša jako první běžel do sklepa a křičel: »Strejdo, bum bum, a-ja-ja.« To je jediné, o čem od té doby dokázal mluvit, protože mu chyběla slovní zásoba. Šli jsme do sklepa, vzala jsem ho na ruku a on okamžitě omdlel. Vypadalo to, jako kdyby ztratil vědomí. Od té doby, když jsem ho brala na ruku, ihned usnul. To mě děsilo.

Byla to zřejmě obranná reakce...

Těžko můžete vysvětlit malému dítěti, co se děje. Ale on si uvědomil, že někteří špatní lidé dělají »bum, bum, aj-aj-jaj«. Také si pamatuji, že ho každá bouřka strašně děsila, choulil se od strachu, objímal mě a upadal do spánku. A i dodnes, když má strach, kroutí se jako provaz. Chodili jsme i k psychologovi, říkal, že to jsou zbytky vnitřního stresu.

Projevuje se to i teď?

Pořád se bojí bouřky. Do školy ho nevezmou. A každý večer se kroutí jako provaz, dokud se neuklidní.

Polina jako dospívající na tom také byla špatně?

Do ní taky stříleli, »česali« jí vlasy, měli dobrou optiku, což znamenalo, že přesně věděli, kam a na koho střílejí.

Říkala jste, že se Polina také hodně bála...

Spíš nechápala, co se děje, nedokázala odhadnout nebezpečí.

Otázka pro Polinu: Pamatuješ se sama na první dny války? Kdy jsi pochopila, že válka začala?

Uvědomila jsem si, že když k nám do zahrady přiletěly střely, bylo to přesně na narozeniny Iljuši, mého mladšího bratra. S tátou jsme si povídali v kuchyni, když jsme zaslechli hvízdání bomb. Táta mě strhl na zem a poté se ozval velký výbuch. Museli jsme se utábořit ve sklepě, tehdy jsem začala chápat, co přesně je válka.

Co jsi cítila, když ukrajinští ostřelovači takzvaně česali vlasy?

Samozřejmě, měla jsem velký strach, tehdy jsem venčila psa. Báli jsme se vyjít ze sklepa.

A ty jsi měla odvahu venčit psa?

Tady to bylo dvakrát. Když to bouchlo, bylo to děsivé. Když byl klid, nebylo to tak děsivé. Vzpomeneš si na válku, když jsou výbuchy blízko, a tak žiješ, jak žiješ.

Chtěla jste mi, Světlano, říci o době, kdy se podepsaly Minské dohody. Pamatujete si to?

To pro nás bylo nejhorší, protože se u nás bombardovat nepřestávalo a stále na nás stříleli. Ale na nějaký okamžik střílet přestali, a to už jsme začali v Minské dohody věřit. Tři dny byl klid, někteří lidé se dokonce vrátili, a pak opět začalo ostřelování. Naděje, že se něco změní, mizí. Čekali jsme dlouho, věřili jsme, že nás osvobodí, ale nestalo se to. Vzpomínám, jak jsme si spletli vlajku. Pravý sektor vyvěsil svou vlajku mezi stromy a my jsme z dálky mysleli, že je to vlajka DLR. Z dálky to bylo špatně vidět.

Polino, kdy nastal pro tebe ten nejhorší okamžik z těchto dnů?

Asi když tři dny před mými narozeninami začali střílet z tanků. Seděli jsme s celou rodinou doma a najednou střepy z okna. U nás dokonce papoušek složil křídla a chtěl spáchat sebevraždu. Toto plemeno má takovou zvláštnost, když se blíží nebezpečí, jako je tsunami, a nemají kam uniknout, sklopí křídla a padají na zem, aby netrpěli. Jenže náš papoušek tehdy spadl do měkkého a přežil. Pamatuji si, jak střepiny létaly do oken.

Světlana: Pamatuji si ten moment jako ve zpomaleném čase. Létají střepy skla. Já jsem první zareagovala. Manžel na gauči, seděla jsem na podlaze, dcera na gauči s tátou a sem přiletěly ty střepy. Naše sousedy to zasáhlo, přímo do domu jim vletěla střela. Zachránili se jen zázrakem. Železná branka na dvacet metrů odletěla. Viděla jsem, že manžel s dcerou nereagují, jak se dívali na televizi, a tak jsem křičela »lehněte si!«.

Také se stávalo, že tank vyjížděl a střílel po domech ve čtyři hodiny ráno. Byl to také hrozný případ, mysleli jsme si, že zemřeme, doslova jsme se plazili do sklepa. Střepy létaly, tank střílel po domech, kde už nikdo nebydlel, od sousedního domu přiletěl kousek střepiny až k nám. Zaplaťpánbůh, že nás to netrefilo, ale hodně jsme se báli. Pak zmizel, snažili nás obvinit, že to byl útok domobrany. Ale nebyl to náš tank, protože my i sousedé jsme viděli, komu ten tank patřil. Stříleli po svých, aby vytvořili negativní obrázek povstalců.

Polino, pamatuješ, jak jsi vyprávěla o případu ve škole, kam jsi chodila, v Ukrajinou kontrolovaném Slavjansku - nikdo nechtěl křičet »Sláva Ukrajině«?

Bylo 1. září, stáli jsme na slavnostním nástupu, jak se to obvykle dělá 1. září, a naproti nám hned vedle ředitele bylo hodně ukrajinských vojáků. Jejich velitel pronesl řeč a pak vykřikl »Sláva Ukrajině!«, a nikdo z nás dětí na to nereagoval, nastalo jen hrobové ticho. Učila jsem se tehdy v sedmé třídě a od páté třídy k nám přiběhl chlapec, který měl loď s namalovanou vlajkou DLR. Bylo to ve Slavjansku, který pod Ukrajinou už byl. A všude byla na zdi namalována hesla DLR, LLR, Novorusko.

Světlano, byl někdo potrestán za takové nápisy?

Vzpomínám si na případ v Avdějevce, jehož svědkem byl můj manžel. Vešel do obchodu a tam stála žena s malým chlapcem. Chlapec požádal maminku, aby mu koupila zmrzlinu, a ona mu odpověděla, že ne, peníze teď nejsou, a nekoupila mu ji. Tuto scénu sledovali dva vojáci ukrajinské armády. Koupili klukovi zmrzlinu a chlapeček povídá do celého obchodu: »Mami, mami, fašisti mi koupili zmrzlinu«, oni nic neudělali, samozřejmě se jen naštvali a odešli. Ale to je jediný dobrý příběh s nimi spojený.

Obecně se vyskytly případy, kdy se kluci ze VSU schovávali u sousedů, nechtěli bojovat, utíkali, pomáhali jim naši místní, dokonce jim dávali civilní oblečení. Byli tací, kdo byli nuceni střílet, někdo, kdo sám byl přesvědčen, že je třeba střílet, ale byli i ti, kteří chtěli utéct, přejít na stranu DLR. Mnoho lidí, a i mladých, umíralo ne z důvodu ostřelování, ale z důvodu infarktu a mozkových mrtvic, protože každý den lidé čekali na smrt. Lidé nejsou zvyklí žít neustále ve strachu ze smrti. Stará Avdějevka byla takové místo, kam ani policie, pokud se něco stalo, nepřijela, protože se jednoduše bála, anebo nesměla přijet.

Toužíte se vrátit do vysněného budovaného domu v Avdějevce, který je odsud sice teritoriálně blízko, ale ve skutečnosti je tak daleko?

Ne, ačkoli je to v krásném místě, ze dvou stran les, pět minut k pramenu svatého Mikuláše, kam celý Doněck jezdívá pro vodu. Taková touha to zas už není, také proto, že tam hodně lidí zemřelo, na tomto místě bylo prolito strašně moc nevinné krve. Vlastně tam bych už nechtěla žít.

Po tolika letech války tam něco zůstalo?

Velký dům, který jsme stavěli, je rozbitý, stáj rozstřílená, malý domek pro hosty jediný zůstal, alespoň to bylo neporušené, když jsme odcházeli. Ale z našeho velkého domova už prakticky nebylo nic, po zásahu střelou byl základ zničen. V psychice se něco mění. Pozorovala jsem neskutečný obraz: létají projektily, explodují vedle sebe a lidé jsou rozmetaní na ulici, jak sázeli květiny a už nedošli domů...

Pak mě taky zvláště strašilo to ticho, během krátkodobých příměří.

Kristýna MELNIKOVOVÁ