Bělorusko se nebrání vyšetření kauzy Ryanair

Bělorusko pozvalo zástupce mezinárodních leteckých organizací ICAO, IATA, EASA a leteckých úřadů Evropské unie a Spojených států, aby prostudovali incident s letadlem společnosti Ryanair. Oznámila to včera agentura TASS.

Běloruské ministerstvo dopravy také současně zveřejnilo přepis komunikace posádky letadla s běloruskými dispečery jako důkaz, že posádka letu RF 4978 nebyla vystavena žádnému »nátlaku, hrozbám a přinucení«.

Ruská redakce BBC upozornila, že dispečeři, kteří posádku informovali o údajné hrozbě bombové nálože na palubě letadla, ji podle pravidel měli vybídnout k přistání na nejbližším letišti, což v dané chvíli byl již Vilnius, kam měl letoun beztak namířeno. Blíže byla i letiště v Grodnu a Brestu. Místo toho však dispečeři trvali na »doporučení«, aby stroj přistál v Minsku.

Běloruské úřady v neděli i za pomoci stíhačky přinutily letoun z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zadržet opozičního novináře Ramana Prataseviče. Západ to označil za pirátství a zareagoval sankcemi, včetně zákazu letů běloruských aerolinek či doporučení vyhnout se vzdušnému prostoru Běloruska.

Kolaboroval s Azovem?

Pratasevič, který v minulosti podle některých ukrajinských serverů mj. spolupracoval s neonacistickým batalionem Azov na Ukrajině v jeho press službě, žádal také o azyl v Polsku, ale polské úřady mu jej odmítly udělit, ačkoliv vláda tvrdí opak. O kauze Azyl včera na svém webu informoval opoziční deník Gazeta Wyborcza. Pratasevič podle své tehdejší partnerky Katarzyny Jerozolimské do Polska přijel na podzim 2019, kdy spolu se spoluzakladatelem opozičního zpravodajského kanálu Nexta Scjapanem Pucilou podal ve Varšavě žádost o azyl.

Zatímco Pucila azyl získal, Pratasevič nedostal od polských úřadů žádné informace, a tak se rozhodl ucházet o azyl na Litvě. Když si zašel na polský úřad pro pas, dozvěděl se, že v jeho případě byla žádost před několika měsíci zamítnuta.

O tom, že Pratasevič získal azyl v Polsku, nejprve novináře informoval náměstek ministra zahraničí Pawel Jabloňski, později však dodal, že novinář »nedokončil azylovou proceduru« v Polsku a místo toho získal azyl v sousední zemi. Litva ale Pratasevičovi jen udělila pobytové vízum, napsala Gazeta Wyborcza.

Bez podílu Kremlu

Kreml včera vyjádřil politování nad »uspěchaným« rozhodnutím pondělního summitu Evropské unie doporučit leteckým společnostem vyhnout se vzdušnému prostoru Běloruska, což má potrestat režim prezidenta Alexandra Lukašenka za zadržení Prataseviče i s jeho ruskou přítelkyní.

»Vyhýbat se území dosti velké země uprostřed Evropy je pro jakoukoli leteckou společnost velice nákladné,« řekl včera novinářům mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. »Je třeba chápat, že za toto doporučení zaplatí nakonec cestující, kteří budou muset strávit ve vzduchu půlhodinu či hodinu navíc, což stojí peníze,« dodal Peskov podle agentury AFP.

Peskov podle ruské redakce BBC nevyloučil, že Lukašenko bude o okolnostech a příčinách incidentu podrobně informovat Putina na schůzce, která se chystá na konec května. Nevyloučil ani to, že Lukašenko požádá Putina o pomoc právě kvůli rušení leteckého spojení s Minskem a míjení běloruského vzdušného prostoru.

Kreml podle agentury Reuters také odmítl všechny náznaky, že by Rusko bylo zapojeno do vynuceného přistání v Minsku. Kupříkladu šéf britské diplomacie Dominic Raab se v pondělí vyjádřil, že je těžké si představit, že Rusko nebylo do incidentu nějak zapleteno, třeba jen svým souhlasem. Peskov tuto myšlenku odmítl a prohlásil, že protiruské cítění způsobuje, že Moskva je obviňovaná úplně ze všeho a že se kritici nechávají zaslepit nenávistí k Rusku, místo aby situaci analyzovali.

Mluvčí také vyjádřil naději, že běloruské úřady brzy propustí na svobodu ruskou občanku Sofii Sapegaovou, kterou úřady v Minsku v neděli po přistání letadla Ryanair zadržely spolu s Pratasevičem.

Sapegaová byla podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí jedinou osobou s ruským občanstvím na palubě. Marija Zacharovová podle Reuters popřela, že by z letadla v Minsku vystoupili čtyři ruští občané, podle ní to byli Bělorusové či Řekové.

Média předpokládají, že letadlo v Minsku kromě obou zatčených, Prataseviče a Sapegaové, opustili agenti běloruské tajné služby KGB, kteří opozičního žurnalistu sledovali během jeho dovolené v Řecku.

Češi si zakáží Bělorusko

Český premiér Andrej Babiš předpokládá, že ČR zakáže běloruským aerolinkám cesty na své území. Šéf české vlády to včera řekl novinářům poté, co se summit EU v pondělí večer dohodl na nových sankcích proti Bělorusku. Podle Babiše je zásadní, aby sankce za akt »státního terorismu« dopadly na běloruský režim a nikoli na obyvatele.

Babiš dle usnesení EU počítá s tím, že členské země znemožní přelety a přistání běloruských aerolinek Belavia na svém území. Unie vyzývá také své přepravce, aby se vyhýbali přeletům běloruského vzdušného prostoru.

Šéfové států se podle ČTK dohodli rovněž na přípravě nových cílených sankcí, jejichž terčem by se v Bělorusku měli stát lidé odpovědní za vynucené přistání a další činitelé. Dopadnout by měly také na firmy podporující běloruský režim.

Klimatická neutralita

Summit EU pokračoval i včera, na programu jednání však už nebylo Bělorusko, ale klimatická změna a také COVID-19.

Prezidenti a premiéři zemí EU včera na závěr bruselského summitu potvrdili klimatické cíle, které chtějí státy dosáhnout do roku 2030. V diskusi se však včera odpoledne do detailů neshodli na financování přechodu k ekologicky šetrnému hospodářství, na které mají země dlouhodobě rozdílné pohledy. »Chceme dosáhnout našeho ambiciózního cíle klimatické neutrality a zároveň brát v potaz různou situaci členských zemí,« uvedl po jednání předseda Evropské rady Charles Michel. Podle Babiše ale summit žádný zásadní posun nepřinesl.

(rj)