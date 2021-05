Erdoganovi sahá moře po kolena

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ostře odsuzuje izraelské bombardování Pásma Gazy a říká, že izraelského agresora podporují státy s »krvavýma rukama«, to jest Spojené státy americké a Rakousko.

Rakousko se dostalo do úst autoritářského prezidenta spíše náhodou. Koncem druhého květnového týdne totiž zrušil návštěvu Vídně íránský ministr zahraničí Mohanmmad Džavát Zaríf poté, co rakouský kancléř Sebastian Kurz a jeho ministr zahraničí Alexander Schallenberg nechali na svých úřadech vyvěsit izraelské vlajky na znamení solidarity. Zaríf se tím cítil uražen.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Wikimedia commons

Erdogan si toho všiml a zařadil Rakousko mezi hlavní nepřátele. Vůbec neváhal, i když to přímo neřekl, pochválit Zarífovo odmítnutí. To se Erdoganovi nestává ve vztazích s Íránem často. Nicméně role tureckého prezidenta v odsuzování izraelské rozpínavosti a krutosti, není podle francouzského deníku Le Figaro, vůbec dána humanitárními důvody, ale jen tím, že »úspěch v Náhorním Karabachu mu dal křídla a moře mu začalo sahat po kolena«.

Turecký prezident hýří aktivitou

Není prý náhodou, že od začátku izraelského bombardování Pásma Gazy se v tureckých denících objevovaly ve velkém fotografie z Jeruzaléma a Palestiny z doby, kdy tam vládla osmanská říše s doprovodnými texty, že to byly idylické doby mírového soužití národů, samozřejmě pod osmanskou vládnoucí rukou.

Nyní Erdogan hýří aktivitou v návrzích, jak řešit problém Palestiny. Ze všech je patrné, že Palestince považuje za své poddané podle hesla, že turecká říše je všude tam, kde jednou spočinula noha osmanského vojáka. Erdogan tvrdí, že Turecko je ochotno podpořit jakoukoli iniciativu Organizace spojených národů, především se stát »garantem míru« v Palestině.

Je také připraveno podpořit všechny kroky k »osvobození Jeruzaléma«, přičemž podle prezidentových představ by Jeruzalém spravovala komise složená z představitelů tří náboženství, nikoli Izrael. Vyzývá také ke sjednocení muslimských zemí, aby »daly Izraeli lekci«. Erdogan ve státní televizi prohlásil, že »Izrael páchá genocidu, a to s přímým souhlasem Spojených států amerických«.

Stejné nátury

S tím jistě souhlasí desetitisíce demonstrantů, kteří vystupovali a vystupují na obranu Palestinců po celém světě, ale že by to znělo přesvědčivě z úst Erdogana, který dal příkaz k agresi do syrského pohraničí? To neváhal tureckému »pašovi« připomenout izraelský premiér Benjamin Netanjahu, když na Twitteru napsal, že Erdogan nemá co kázat morálku, když je znám podporou teroristů v různých zemích sousedících s Tureckem. Erdogan odpověděl, že Netanjahu je vůdce režimu apartheidu, který už přes sedmdesát let terorizuje bezbranné obyvatelstvo. »Chcete se dozvědět něco o spravedlnosti? Čtěte si Desatero!« rozohnil se Erdogan. Pobavení komentátoři světových listů si podle Le Figaro uvědomili, že ve »svatém nadšení« na sebe oba státníci prozradili, jak jsou vlastně stejní. Ale vážněji berou snahu Turecka dostat do Palestiny své vojenské jednotky.

Boj o Palestinu

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Cavusoglu ohlásil úmysl předložit OSN rezoluci o zřízení mezinárodních jednotek s tureckou účastí. Vzhledem k tomu, že Spojené státy americké stojí na straně Izraele, nemá asi rezoluce naději na úspěch, ale sympatie Palestinců i jiných arabských národů k Turecku nepochybně vzrostou. A to se všeobecně pokládá za cíl současných kroků Recepa Tayyipa Erdogana. Co víc, izraelské tajné služby se domnívají, že se Turecko chystá přes Katar dodávat do Pásma Gazy zbraně, ale nikoli Palestincům, nýbrž žoldákům, kterých má třeba v Sýrii dost a uvažuje prý, že je do Palestiny pošle. Erdogan i Netanjahu by pak »bojovali o Palestinu do posledního Palestince«, vždyť jsou si tak podobní.

(pe)