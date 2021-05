Ilustrační FOTO - Pixabay

Nevytvářet občany dvojí kategorie

Novelu k zavedení takzvaných covidových pasů Sněmovna ve stavu legislativní nouze projednávat nebude. Proti potvrzení stavu nouze se postavila opozice. Norma by měla umožnit zejména vydávání certifikátů o očkování proti COVID-19, negativním testu nebo o prodělaném onemocnění.

Předloha se stala terčem opoziční kritiky i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám.

Podle komunistů je návrh potřeba zjednodušit. »Jsme přesvědčeni o tom, že to, co se předkládá, není materiál, který by měl být schválen, jde nad rámec evropské předlohy, je tam příliš mnoho podrobností,« řekl novinářům předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Podle místopředsedy ústavně právního výboru Stanislava Grospiče by bylo nejlepší, pokud by vláda novelu stáhla a předložila jinou. Předloha jde podle něj nad rámec toho, co stanovují směrnice EU. »Vytváříme občany dvojí kategorie. Ty, kteří budou registrováni, budou mít covid pasy, budou mít nějaké očkování, a ty ostatní,« uvedl. Rozdělování občanů na »ty plnohodnotné a ty méně plnohodnotné« je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, zdůraznil Grospič.

Stanislav Grospič (KSČM).

Podle předsedy ústavně právního výboru Marka Bendy (ODS) je třeba najít minimalistickou verzi, která usnadní cestování do zahraničí. Předseda pirátského klubu Jakub Michálek upozornil na to, že omezení by mohlo zahrnout jakékoli infekční onemocnění. Vláda by měla předložit nový návrh ve stavu legislativní nouze, míní.

Sněmovní tisk je podle poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského velmi špatně připraven, ministerstvo do něj navíc vložilo spoustu dalších neprojednaných změn. Také podle předsedy STAN Víta Rakušana má návrh řadu nedostatků, očekává dlouhou diskusi.

»Všechna opatření musí korespondovat s tím, jaká je epidemická situace. Není možné zakotvovat do zákona šikanu a segregaci lidí s tím, že by mohla hrozit pandemie,« řekla poslankyně SPD Karla Maříková. Poslanci SPD podají návrh na zamítnutí zákona.

(jad)