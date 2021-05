Ilustrační FOTO - Pixabay

Byty i ze sklepů bez oken

Nový stavební zákon, který schválila Sněmovna, má podle vlády urychlit a zjednodušit stavební řízení. Podle komunistů, kteří předlohu v závěrečném hlasování nepodpořili, norma vrací poměry do minulého století. Důvodem je schválení pozměňovacího návrhu, který umožňuje předělávat sklepy bez přímého světla a větrání na byty.

Pro nový zákon hlasovalo 92 poslanců, potřeba bylo 88 hlasů. Zákon podpořili poslanci ANO, SPD a tři sociální demokraté. Někteří sociální demokraté hlasovali proti zákonu stejně jako ostatní poslanci. Zákon odolal návrhu na zamítnutí, který vznesli Piráti.

Normu odmítli podpořit poslanci KSČM. Před závěrečným hlasováním to oznámil místopředseda poslaneckého klubu Leo Luzar. Vadilo jim schválení návrhu, který ruší požadavek na přímé osvětlení a větrání u obytných místností. To podle Luzara zhoršuje postavení občanů, kteří mají nájemní bydlení. »Možnost předělávat sklepní prostory bez přímého slunečního světla a bez přímého větrání na byty, považujeme za absolutně skandální a návrat do středověku,« uvedl. »Odmítáme, aby lidé, kteří nemají peníze na to, aby si pořídili vlastní bydlení, byli takhle dehonestováni, aby byli takhle tlačeni do úzkých,« dodal poslanec.

Zákon po jeho přijetí ostře kritizoval také předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »To, co prošlo, vrací stavební řízení, zejména pokud jde o byty a bytové prostory, do minulého, respektive předminulého století. To do 21. století nepatří,« vysvětlil novinářům postoj komunistů. »Měli bychom se vymezit vůči těm, kteří tu změnu do negativa způsobili,« dodal.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Luzar připomněl, že osobně se na vypracování nového stavebního zákona podílel, proto je jeho konečnou podobou hluboce zklamán. Zdůraznil, že komunisté měli dvě základní podmínky. »Nesmí se to dotknout občanů, nesmí se to dotknout těch, kteří v bytech bydlí a chtějí bydlet,« uvedl. Nyní podle něj komunisté zváží další kroky v rámci této vlády, která podle něj dělá asociální politiku vůči lidem. Přijatý stavební zákon je toho důkazem. »Odmítáme, aby lidi bydleli ve sklepích, aby jediné světlo, které vidí, bylo nějaké zrcadlo nasměrované do sklepa, aby tam měli aspoň trochu denního světla, odmítáme, aby jediná ventilace v bytě byla ventilace klimatizací. To nepatří do 21. století, a proto jsme to nemohli podpořit,« dodal Luzar.

Návrh byl jedním z důvodů, proč zákon nepodpořil ani ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). »Abychom akceptovali nějaké špeluňky nebo sklepy jako byty, to mi připadá jako krok zpět. To je něco, co je pro mě sociálně špatně a neúnosné,« řekl novinářům. O zákonu chce dále jednat i v koaličním formátu. Koordinace i v rámci klubu je podle něj obtížná, neboť předloha vznikala ve Sněmovně »za pochodu«.

Pokuty podle toho komu

Zmíněný pozměňovací návrh předložili poslanci ANO Martin Kolovratník, Adam Kalous a sociální demokrat Petr Dolínek. Navrhli v něm novou definici obytné místnosti, z níž vypadl požadavek na přímé denní osvětlení a přímé větrání. Obytná místnost by nemusela mít okno. Uvádějí například, že požadavek na přímé osvětlení není možné v každé místnosti zajistit. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dala k návrhu negativní stanovisko.

Poslanci přes nesouhlas ministryně schválili také další Dolínkův návrh, který má usnadnit výstavbu sociálních a hygienických zařízení v parcích a ve veřejné zeleni. Do určitých rozměrů by mělo jít o drobnou stavbu, která by nevyžadovala povolení.

Sněmovna přes nesouhlas ministryně přijala i návrh poslanců SPD, aby úřady v případě pokut přihlížely k tomu, komu je udělují. U fyzických osob by měly přihlížet k jejich osobním poměrům a u právnických osob a podnikatelů k povaze jejich činnosti. Půjde například o to, jestli jde o stavební firmu, nebo o firmu, jejíž podnikání je stavebnictví vzdálené.

Sněmovna souhlasila s návrhem, který předložila Dostálová s poslanci Luzarem a Dolínkem. Zavádí do stavebního zákona pojem zelené infrastruktury. Půjde o systém zelených ploch, vodních ploch, vegetačních prvků nebo třeba zeleň uvnitř bloků. Zelenou infrastrukturu bude nově řešit územně plánovací dokumentace.

Sněmovna upravila i podmínky odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. O odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu budou v případě stavebních záměrů rozhodovat stavební úřady. Nově by měly stavební úřady také rozhodovat i o výši odvodu za odnětí půdy.

Vláda ale zpřísnila výjimku pro případy, kdy se o povolení k vynětí žádat nemusí. Dosud platilo ustanovení, že souhlas není zapotřebí, pokud se žádost týká záměru na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku. Podle vlády ale někteří stavebníci toto ustanovení obcházeli tím, že na sousedním pozemku postavili třeba kůlnu nebo králíkárnu, pozemek oplotili a vydávali ho za zastavěný. Nově má proto platit, že bude nutné o souhlas žádat, pokud zastavěný stavební pozemek bude mít výměru 1000 metrů čtverečních a větší.

Podle nového zákona veškeré stavební úřady přejdou pod stát. Budou spadat pod Nejvyšší stavební úřad a budou organizovány podobně jako třeba finanční úřady. Část opozice to odmítá a tvrdí, že to ochromí stavební řízení. Pravicová opozice neúspěšně prosazovala, aby část úřadů zůstala při obcích a městech.

Najde se dost hlasů po odmítnutí Senátem?

Nyní zákon dostane k projednání Senát. Předseda lidovců Marian Jurečka věří, že horní komora předlohu poslancům vrátí. Pro přehlasování Senátu bude potřeba 101 hlasů. »Jsem zvědav na to, zdali tady bude 101 hlasů, které budou znovu chtít hlasovat pro ten paskvil, který Sněmovna schválila,« uvedl Jurečka.

Zákon má platit od 1. července 2023, ale už od ledna příštího roku bude moci začít nabírat nové úředníky. Dostálová již dříve řekla, že do státní správy by ze současných stavebních úřadů mohlo přejít 5000 až 6000 lidí. Podle MMR ubude úředníkům až 40 procent agendy.

Zákon bude rozlišovat stavby drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Jejich seznam bude obsahovat příloha k zákonu. Stavbou bude také výrobek, který bude plnit funkci stavby. O povolení se bude žádat u všech staveb kromě jednoduchých. Stavebník bude moci svépomocí stavět stavby drobné a jednoduché, ale pokud sám nebude odborně způsobilý, bude si muset u některých staveb zjednat stavební dozor. U staveb pro bydlení bude muset zajistit stavbyvedoucího, stejně jako pokud bude odstraňovat stavbu, v níž je azbest.

(jad)