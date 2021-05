Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Rada zakázala běloruská letadla v ČR

Česká republika od zítřka pozastaví provoz běloruských aerolinek Belavia na svém území. Rozhodla o tom Bezpečnostní rada státu. Jde o reakci na nedělní vynucené přistání letadla společnosti Ryanair v Minsku.

Do Prahy dosud pravidelně létala přímá linka Belavie z Minsku, v provozu byla třikrát týdně vždy ve středu, v pátek a neděli. K podobnému opatření dosud přistoupily Francie, Litva, Švédsko a Lotyšsko, ze zemí mimo EU Velká Británie a Ukrajina. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že pozastavení platnosti schváleného letového řádu bude trvat do doby vyšetření incidentu. České aerolinie (ČSA), které létají do Moskvy, se Bělorusku budou vyhýbat, doplnila mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

Běloruské úřady přinutily letadlo Ryanair na trase z Atén do Vilniusu přistát v Minsku, aby mohly zatknout novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče. Ve vlasti mu podle ruských médií hrozí 15 let vězení za pořádání masových nepokojů.

Sněmovna přistání odsoudila

Situací se v úterý večer zabývala také Sněmovna. Tento čin podle usnesení, které přijala, nese rysy únosu civilního letadla. Sněmovna proto v přijatém usnesení požaduje nezávislé vyšetření celého incidentu.

Rovněž vyzvala běloruskou vládu k okamžitému propuštění Prataseviče i jeho přítelkyně Sofie Sapegové. Sněmovna rovněž vyzvala vládu, aby se jednoznačně postavila za spuštění účinných evropských sankcí. Mezi ně by mělo patřit například označení běloruského vzdušného prostoru za nebezpečný. Sankcí by měl být i zákaz letů běloruské státní společnosti Belavia do a ze zemí EU. Dalším trestem by mělo být i vyloučení Běloruska z Interpolu nebo vyhoštění deklarovaných zástupců běloruské zpravodajské služby KGB z území států EU. Ekonomické sankce by měly směřovat i na běloruské podniky, oligarchy a další podnikatele, kteří spolupracují s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem.

Ani jedno z navržených usnesení nepodpořili zástupci KSČM, SPD a část nezařazených poslanců. Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip uvedl, že k tomu, aby mohl usnesení podpořit, nemá potřebné informace. Chybí mu například odpověď na otázku, proč kapitán letadla požádal o přistání v Minsku. Filip se odvolal na informace rakouského a německého tisku, podle nichž o přistání požádala posádka letadla. Připomněl, že nešlo o běloruskou státní leteckou společnost Belavia, vůči které mají být sankce, ale o irskou nízkonákladovou společnost Ryanair, která je využívána hlavně k letům na dovolenou. »Takže mi ta sankce vůči běloruské letecké společnosti připadá minimálně nemístná,« uvedl Filip.

Chtěl by také vědět, zda byl Pratasevič školen v tuzemsku v rámci české pomoci běloruské opozici a zda mezinárodní zatykač, který na něj byl vydán, byl vydán pro jeho fašistické názory.

Děláme účet bez vrchního

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) řekl, že záležitost by měla vyšetřit Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. »Nevíme přesně, co se stalo,« řekl s tím, že věci nejsou křišťálově jasné.

Nezařazený poslanec Lubomír Volný nazval Prataseviče náckem a fašistickým prasetem. Tvrdil, že Pratasevič je vyfocen na desítkách fotografií, kde zdraví nacistickým pozdravem. »Doufám, že tam (v běloruském vězení) jako každý fašounek a nácek dostává pořádně do těla,« dodal.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

»Jestli nevidíte, že Pratasevič je nácek, jste slepí,« souhlasil s Volným místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM). »Bez toho, abychom věděli, jaká byla komunikace mezi stíhačkou a pilotem, děláme zde účet bez vrchního,« upozornil.

Také on by chtěl znát odpověď na otázku, kdo Pratasevičovi platil vyškolení v ČR. »Byli jste to vy, ministerstvo zahraničí? Kolik jste nasypali milionů korun do běloruské opozice? Jste na sebe hrdí? Jste na sebe hrdý, pane bývalý ministře zahraničí? Takhle vy vnímáte demokracii? A to nejste jenom vy. To jste všichni vy tady z té demožumpy,« prohlásil Ondráček.

Naopak předseda KDU-ČSL Marian Jurečka vyjádřil přesvědčení, že Sněmovna by měla vyslat jasný vzkaz k této bezprecedentní události.

