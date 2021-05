Za blbost se platí. A my se nedoplatíme!

Jsem dialektik, a proto je mi vlastní tvrzení, že vše souvisí se vším, a zvláště v politice se nic neděje samo od sebe. Sami vidíte, jak - s prominutím - užitečné idioty z nás všech udělali aktéři trapasu - aktivního opatření zpravodajců - akce Vrbětice. Vláda jim sedla na lep, a zejména ministr vnitra Jan Hamáček horlivě odprezentoval vrbětické výbuchy, a rádoby neomylně ukázali prstem na tzv. viníky. Víme, co krok po kroku následovalo. A proč jsem užil dehonestující označení pro nás? No protože kupříkladu německý ministr zahraničí Heiko Maas v pořadu televizního kanálu Das Erste, v narážce na české aktivity ve zmíněné kauze, nedávno uvedl, že Berlín chce vést s Ruskem dialog a udržovat dobré sousedské vztahy. Že nemá zapotřebí zapojovat se do konfrontačního humbuku proti Moskvě. Ano, čtete dobře, nazval ono tzv. drama, jak ho trapně prezentuje koalice Spolu nebo Piráti a STAN, humbukem.

Jinak řečeno - ten, kdo reálně určuje politiku Evropské unie, je právě Německo, a to nemá žádnou potřebu jakkoli poškozovat vzájemné dobré vztahy s Ruskou federací.

Dá se říct, že Němci z této umělé kauzy, resp. připitomělého lokajství Vlády ČR, našich služeb a většiny opozice, vytěžili maximum. Rusku dali jasně najevo, že jsou pro ně spolehlivým obchodním partnerem a že do byznysu nemíní zatahovat podivnou politiku. A spokojeně se usmívají, že těm v USA a Velké Británii zaprodaným Čechům budou moci prodávat ruský plyn a ropu. Samozřejmě s patřičnou přirážkou za blbost.

Sousedi v SRN nám prostě dali lekci a přímo v reálu ukázali, jaký je rozdíl mezi politikou a směšným politikařením.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM