Personální zoufalství, nebo velká hra lobbistů?

O odstoupení ministra zdravotnictví Arenbergera a jeho překvapivém nástupci Adamu Vojtěchovi bylo napsáno mnohé, média i internet se hemží dohady a komentáři. Přesto stále zůstává nezodpovězena zásadní otázka: Proč teď? A proč právě Vojtěch? Opravdu se premiér ocitl v tak katastrofální personální nouzi, že nemá jiného vhodného adepta než exministra, který byl spíš komickou figurkou než kompetentním úředníkem a svůj post opouštěl po nepříliš dlouhém působení dle vlastních slov »vyčerpaný a znechucený«? A co hůř, který byl spojován s přinejmenším pochybnými nákupy zdravotnického materiálu v počátcích pandemie...

Nebo je všechno jinak a ne náhodou se snaživý Vojtěch objevuje na scéně ve chvíli, kdy Sněmovnu čeká projednávání významné novely zákona o léčivech? Novely, jejímž spoluautorem je právě Adam Vojtěch a která mj. zavádí možnost zasílání léků na předpis poštou.

Lékárnická komora a další odborné instituce dlouhodobě protestují proti kroku, který zcela devalvuje odbornost a vzdělání lékárníků a staví je do role řadových prodavačů, opomíjí nutnost odborného přístupu a možnosti konzultace a přímo tak ohrožuje zdraví a životy pacientů. To vše v zájmu úzké, leč velmi vlivné skupiny provozovatelů. Jedná se o druhý pokus, kdy při prvním před dvěma lety vidina finančního prospěchu narazila na zdravý rozum zákonodárců (včetně KSČM) a návrh podepsaný tehdy Patrikem Nacherem, poslancem za ANO 2011, nebyl přijat. Teď se návrh oděl do nového kabátu, tváří se jako ctnostná pomoc v podobných omezujících situacích, jaké jsme zažili v době pandemie, autoři přibrali do týmu líbivou »poctivou tvář« Adama Vojtěcha, což je ostatně metoda úspěšně odzkoušená svého času Stanislavem Grossem.

Přitom jde ale pořád o totéž. O obrovský lukrativní kšeft s léky - a se zdravím. A s tím má přece bývalý ministr dost zkušeností, že. Tak proč ho nevrátit do funkce, kde má k prosazení zákona mnohem účinnější nástroje?!

Co myslíte vy? Je premiér této země bezradný a neschopný, nebo naopak schopný všeho? Jiná možnost mě za této situace totiž nenapadá...

Helena VRZALOVÁ, předsedkyně OV KSČM Jihlava