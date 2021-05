Budoucnost jihočeských odpadů

V České republice se vývoj hospodaření s komunálními odpady zastavil před desítkami let. Téměř polovinu vyprodukovaného množství totiž stále bez užitku ukládáme pod zem. Zákaz skládkování byl již několikrát posunut. Řadu let se mluví o potřebě zavedení tzv. oběhového hospodářství, ve kterém by odpady téměř neměly vznikat a pokud přece, využijí se jako suroviny pro další výrobky. Realita je však jiná. Náklady obcí na odpady se dramaticky zvyšují, množství odpadu roste a faktická recyklace se téměř neodehrává na území České republiky, ale tyto suroviny jsou vyváženy ke zpracování zejména do Asie. Systémová a legislativní podpora dlouho chyběla, až v loňském roce byl přijat balíček zákonů včetně nového zákona o odpadech. Tyto normy udávají jasné cíle. V roce 2030 u nás máme 65 % komunálních odpadů zrecyklovat, 25 % energeticky využít a jenom maximálně 10 % nevýhřevných odpadů skládkovat. Problémem zůstává neschopnost využít vytříděné odpady a nedostatečná kapacita pro energetické využívání hlavně komunálních odpadů.

Používání recyklovatelných obalů a třídění odpadů má u nás dlouho tradici. Separace u zdrojů se jistě bude ještě zlepšovat, ale vzhledem k tomu, že domácnosti i firmy odpady už dnes třídí velmi dobře, nemá cenu uvažovat o průmyslovém dotřiďování například směsného komunálního odpadu. Pro tyto zbytkové, výhřevné odpady, které nelze efektivně materiálově využít, je nejlepší koncovkou zařízení na energetické využívání odpadu. Taková zařízení jsou v provozu ve stovkách lokalit jinde v Evropě. V České republice fungují zatím pouze ve čtyřech regionech. V ZEVO se potenciál odpadů přemění na elektřinu a teplo. Napojení takových zařízení na systém centrálního zásobování teplem je proto žádoucí. Při stanovení vhodné kapacity jsou pak dlouhodobě dosahovány nízké náklady na zpracování odpadů a stabilní ceny získávaných energií. To se pozitivně projeví v peněženkách lidí, zůstane zachován komfort dálkového vytápění a oproti fosilním palivům (uhlí, zemní plyn) ještě dojde ke snížení emisí vypouštěných do ovzduší včetně skleníkových plynů. Všechny tyto aspekty splňuje i ZEVO připravované Teplárnou České Budějovice, a. s., v lokalitě Vráto, která je navíc vhodně umístěna u dálnice. Ke svozu odpadů může sloužit také funkční železniční vlečka. Stávající uhelná výtopna Vráto je v majetku městské teplárny a po ukončení svého provozu v roce 2025 by zde mohla být vybudována právě moderní kapacita pro energetické využívání 160 000 tun odpadů z jižních Čech. Napojení na soustavu zásobování tepelnou energií Českých Budějovic se zajištěným celoročním odběrem tepla se projeví ve vysoké účinnosti a zajímavé ekonomice provozu.

Město České Budějovice tak připravuje projekt, ze kterého mohou mít užitek nejen zákazníci městské teplárny a občané Českých Budějovic, ale také všichni Jihočeši.

Petr BRANÝ, člen ÚV a JčKV KSČM, předseda klubu KSČM v Zastupitelstvu města České Budějovice