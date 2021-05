Nepatříme na Západ

Přiznám se, že mě doslova naštvalo, že si Petr Fiala dovoluje nás zařazovat k Západu! Po internetu koluje zajímavý komentář neznámého autora, který reagoval na tato slova předsedy ODS. Není to úplně můj jazyk, ale myslím, že stojí za to, když tento příspěvek vám teď předložím. Fiala doslova uvedl: »Z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, musíme být orientovaní na Západ.«

Jaká je skutečnost? V komentáři mu neznámý autor připomněl tato fakta: »Marxismus vznikl na Západě, z Německa ho Lenin přivezl před více než 100 lety do Ruska. Nejvlivnějšími teoretiky komunismu se dávno před bolševikem Leninem stali v Německu Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací. První revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami bylo roku 1871 povstání pařížských komunardů. Fašismus nevznikl na Východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy. Nacismus nevznikl na Východě, ale v Německu, tedy na ‚Západě‘. Potupnou mnichovskou dohodu proti ČSR v Berlíně nepodepsal s Adolfem Hitlerem představitel SSSR Josif Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Édouard Daladier a italský fašista Benito Mussolini. První atomovou bombu také nepoužil SSSR, ale Spojené státy. První plynové útoky na frontě (chlor, fosgen aj.) neprovedli Rusové, ale Němci. První tzv. nervové plyny (Sarin, Soman, Tabun) nevyrobili Rusové, ale Němci r. 1939-42, tedy na Západě. Neomarxismus se po Evropě nešíří z východní Moskvy, ale z německého Frankfurtu aj. Západu. Teorie o tzv. GENDER socializaci k nám pronikají cca od 70. let ze Západu se vzestupem feminismu, nikoliv z Ruska nebo z Číny. Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně proklamovaný Evropskou unií z Bruselu. Imigrační vlna Afričanů a muslimů nám nehrozí z Moskvy, ale ze západní Evropy. Pokutami a tresty za oprávněné nepřijímání imigrantů nám nevyhrožují Rusové z Moskvy, ale EU z Bruselu. To je tedy to ZÁPADNÍ DOBRO jen za posledních cca 100 let. Česká republika patří do středu Evropy a tam musí zůstat!

Je to sice zjednodušený pohled, ale svou vlastní vypovídací hodnotu tento příspěvek má. Odmítám také tezi, že z Východu nepřišlo nikdy nic dobrého, tohle může prohlašovat jen člověk, který idioticky ohlupuje naši společnost. První knihtisk, peníze a další a další…

Nepatříme na žádný Západ ani na Východ. A nikdo si nás nebude přivlastňovat!

Roman BLAŠKO