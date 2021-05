Ilustrační FOTO - Pixabay

Domácí těžař ropy a plynu doplňuje svou strategii o alternativní zdroje energie

Hodonínská těžařská společnost MND upravuje svůj výrobní program. Důvodem jsou například neustálé výkyvy cen ropy a plynu, které dopadají negativně na hospodaření firmy, nebo postupné vyčerpávání přírodního uhlovodíkového potenciálu v České republice. Současně se do popředí dostávají nové zdroje energie, které postupně začínají nahrazovat ty tradiční, uvedla ředitelka divize Průzkum a těžba Jana Hamršmídová.

Společnost se chce soustředit na alternativní zdroje energií. Nyní rozpracovává projekt vtlačování oxidu uhličitého do podzemních struktur, věnuje se výrobě takzvaného modrého vodíku, geotermální energii a obecně rozvíjí aktivity v oblasti modrých a zelených energií, tedy těch, které snižují uhlíkovou stopu.

I přesto ale divize bude dál rozvíjet průzkumný a těžební potenciál na území České republiky. »Je jasné, že i v současných podmínkách má význam pokračovat v dosavadní činnosti a existuje reálná šance objevovat nové zdroje ropy a plynu,« uvedla Hamršmídová.

Divize nyní provozuje na území ČR téměř 40 ropných a plynových ložisek a na Ukrajině dvě. U nás denně vytěží 250 metrů krychlových ropy, 210 000 m3 plynu a na Ukrajině 330 000 m3 plynu. Za uplynulých zhruba 80 let se na území ČR v součtu vytěžilo devět milionů metrů krychlových ropy a čtyři miliardy metrů krychlových plynu.

Na jižní Moravě je nyní aktivní vrtná souprava v Kloboucích na Břeclavsku, kam se přestěhovala z Šakvic. Cílem je najít ropo-plynová ložiska v sousedství dřívějšího nálezu. Projektová hloubka je 3700 metrů, nyní je vrtná souprava v hloubce 3300 m. Další rozvoj se plánuje u průzkumně těžebních aktivit na Ukrajině, kde po sedmi letech činnosti vidí MND významný potenciál hlavně zdrojů plynu. Některá ložiska firma postupně dotěžuje.

»V rámci naší nové strategie jsme si řekli, že nejdříve vyzkoušíme, zda není možné jejich druhotné využití. Vrty jsou obrovsky nákladné, takže než je zlikvidujeme, prověříme, zda nejdou využít například jako vodní zdroj nebo pro lázeňství,« poznamenala Hamršmídová.

Společnost působí také jaké vrtný kontraktor v zahraničí. Své soupravy má nyní například v Maďarsku a koncem roku přesune soupravu z Klobouků na sever Itálie. Počátkem minulého týdne rovněž zahájila geotermální vrt v anglickém Cornwallu. »Vrtáme tam v žule, což je extrémně náročné, ale máme tam nejvýkonnější zařízení, které může vrtat až do hloubky sedmi kilometrů. Nonstop jej obsluhuje zhruba 45 pracovníků. Geotermální vrty jsou zatím méně obvyklé, většinu klientů máme na ropu a plyn, nicméně rozvíjí se i s ohledem na tendence světové společnosti zamezit spotřebě fosilních paliv a uvolňování škodlivých plynů do atmosféry,« řekl předseda představenstva MND Drilling and Services René Kachyňa.

Dodal, že geotermální vrt je sice dražší a náročnější, ale geotermální energie je naprosto ekologická. »Horkou vodu vytěžíme nahoru, ta splní v podobě páry svůj úkol a zase se zapumpuje dolů,« popsal Kachyňa.

Společnost MND byla v roce 2019 ve ztrátě 256 milionů korun a lepší výsledek se neočekává ani za rok 2020. Loňský rok byl podle vedení firmy jedním z nejnáročnějších v novodobé historii, kdy bylo nutné kvůli pandemii řadu zakázek zrušit. Nyní však firma vidí oživení poptávky po službách vrtného kontraktora a plánuje náborovou kampaň na obsluhu vrtných souprav.

(ici)