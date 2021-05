Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Budou volby do ruské Dumy

Tento článek, stejně jako nedávno publikovaný text k blížícím se volbám do ruské Dumy, který vyšel v pátek 21. května, čerpá z mého podnětného rozhovoru s přítelem, profesorem Moskevské státní university a marxistou Alexandrem V. Buzgalinem.

Dnes budu více psát o těch politických uskupeních, která mají reálnou šanci v letošních volbách bodovat. Nyní není úplně snadné ruský volební výsledek předpovídat, ale to se týká spíše získaných procent než možnosti nástupu nových hráčů. Nikdo reálně nepočítá s tím, že by dlouhodobě klíčová síla – strana Jednotné Rusko (JR), prohrála. Je to vládní strana, je to strana prezidentská, a určitě není stejná jako obdobné strany v naší části Evropy. Jde o masovou stranu, její členstvo nyní nejspíše tvoří až dva miliony občanů, má svoji mládežnickou organizaci. Je ji všude vidět, má přístup do médií a umí s nimi pracovat.

Její politické zaměření není jednoduché krátce popsat. Můžeme najít charakteristiku, že je to strana »pro každého« (tzv. catch-all-party), je to strana prosazující »suverénní demokracii«, což je idea vzešlá od ideologa Vladislava Surkova, která se v posledních skoro dvou desetiletích stává jednou z dominujících ideových opor současné ruské reality. Je to strana, která se jakoby neidentifikuje ani s pravou ani levou částí politického spektra, uvádí, že prosazuje centralismus, konzervatismus i pragmatismus. Je to strana patriotická, někdo říká nacionalistická, a tak je možno pokračovat dále. Fakticky je to ale také, nebo především, strana rozhodujících ruských společenských sil, tj. ruského kapitálu s jeho specifiky.

Průzkumy

Výzkumy veřejného mínění (i těch institucí, které nelze považovat za provládní) ji trvale přisuzují (to je nejméně poslední dva roky) výsledky okolo 30 % a více. Což je pořád více než dvojnásobný výsledek oproti dalším v pořadí – stranám, Komunistické straně Ruské federace (KPRF) a Liberálně demokratické straně Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského (obě 10–12 %). Poslední stranou s reálným vstupem do Dumy je strana Spravedlivé Rusko – vlast/důchodci/život (SR) se skóre nad pěti procenty. Ta je levicovým klonem Jednotného Ruska, je členem Socialistické internacionály, programově se hlásí (s určitým přimhouřením očí) k sociálně demokratické ideologii.

Další strany zatím nemají takové přijetí u obyvatelstva, aby měly šanci se dostat do Dumy překročením pětiprocentní klauzule. Dlouholetí stávající členové Dumy také na nějakých zásadních změnách v tomto rozložení sil nemají zájem a svými prostředky tomu i brání.

Jabloko a ti druzí

Mezi neparlamentní strany patří strana Jabloko, což je centristicko-liberální strana, která hrála roli v 90. letech při transformaci Ruska na kapitalistickou společnost, byla v parlamentu i vládě. Prosazovala prozápadní kurs Ruska, úzkou spolupráci s USA a EU. Její současný výsledek se ale dlouhodobě pohybuje blízko jednomu procentu. Obdobně jsou na tom ekologická strana Zelení či druhá z ekologických stran, Zelená alternativa. Přitom vlastní ekologická hnutí a životní prostředí nejsou mimo zájem ruských občanů v místech a jsou známé případy velkých environmentálních úspěšných kampaní zaměřených proti ničení životního prostředí a moci velkých průmyslových konglomerátů nebo místním vládám.

Výsledky mezi 2-3 % dosahuje v posledních letech Komunistická strana Komunisté Ruska (KPKR). Tato strana je jedna z dalších stran odvíjejících svoji historii i ideologii od KSSS. Toto uskupení sice dosud nikdy nemělo nikoho v nejvyšších zákonodárných sborech, ale na oblastní nebo místní úrovni mají své představitele. Komunistické tradice jsou zakotveny v různé míře i v dalších, marginálních stranách.

Ve jménu Stalina

Je charakteristické pro ruské radikálně levicové hnutí, že s různou intenzitou se jeho součásti dosti často hlásí přinejmenším k některým historickým reminiscencím epochy sovětské historie spojené především se jménem J. V. Stalina. Z tohoto hlediska je asi nejméně kontroverzní období Velké vlastenecké války, jiné momenty historie pak některé tyto strany kritizují, popř. odsuzují, jiné naopak oceňují. Spíše se ale strany řídí veřejným míněním, než aby je v této záležitosti vytvářely.

Několik čísel z roku 2019: s úctou o J. V. Stalinovi uvažuje 41 % občanů RF; lhostejně se k němu staví 26 %; nechuť stejně jako sympatii vyjadřuje šest procent, pět procent občanů pak pociťuje strach. Faktem je, že během posledních dvaceti let se pozitivní přijímání Stalina zvýšilo a jeho negativní hodnocení pokleslo… Tyto tendence prostupují ruskou společností napříč bez ohledu na politické názory. Někoho může překvapit, že u těch, kdo volili komunistického kandidáta na prezidenta, to bylo nejmenší procento s kladným oceněním a nejvyšší s negativním…

KPRF je trvale zastoupena v Dumě. Ve vztahu k Putinovi a vládní politice zastává kritické pozice, co se týče sociálně-ekonomické oblasti, v podstatě ale podporuje mezinárodní politiku RF. Je aktivní v parlamentní práci, pokouší se korigovat nebo brzdit některá rozhodnutí vládních struktur a JR, v sociální sféře se to v určitém směru i daří. Ale ruští občané od této strany neočekávají prosazení zásadních změn… V demonstracích, vyvolaných situací kolem Alexeje Navalného se účastnili i přívrženci této strany nebo její členové. Ne proto, aby podporovali Navalného, ale aby se zapojili do protestů proti ruské realitě. Jako strana se však v reálném politickém střetu, v konkrétních akcích »dole«, objevuje málo. A paradoxně jsou i případy, kdy její mladí členové a aktivisté byli za takovou účast postihováni, popřípadě ze strany vylučováni…

LDPR si drží svou pozici »obránce ruského nacionalismu a imperialismu«. Zároveň brání ideu panslavismu a sociální konzervatismus. Pro toto své působení má stabilní voličskou základnu, ale žádnou velkou rezervu k růstu. Je však ceněným partnerem pro některé strany na zcela pravém kraji evropské politiky.

Trh jako každý jiný

Ruský politický »trh« je jako každý jiný. Vznikají tam trvalé i přechodné koalice i likvidace konkurence. Co se týče potenciálního ohrožení dominantního JR, popř. jeho soc. dem. souputníka SR, pak se do obrany aktivně zapojuje státní moc a nástroje státu a také efektivní politický marketink. I v případě »konkurenčních« stran, jako je například KPRF, je stát také spíše na straně stávajícího rozložení sil. I KPRF nemá zájem na posilování sil vycházejících z komunistického narativu a pokud dosáhnou určité odezvy u veřejnosti, snaží se nedovolit další expanzi.

Ruský stát také velmi důsledně reguluje a kontroluje mezinárodní kontakty, a to se týká i těchto kontaktů v levém politickém spektru. Je zajímavé, že dlouhodobě v RF působí různé politické instituce z Německa, včetně moskevské kanceláře Nadace Rosy Luxemburgové. I ta je vedena jako »zahraniční agent«. Aktivně spolupracuje s místními levicovými subjekty, se složkami tvořícími Ruské sociální fórum, s ekologickými, feministickými a dalšími hnutími. Relativně malou spolupráci a kontakty má směrem ke KPRF, popř. dalším místním komunistickým organizacím.

Tato nadace nedávno například organizovala zajímavou on-line konferenci k levicovým alternativám současného kapitalismu. V diskusi se účastnili akademičtí pracovníci z Ruska spíše levicově liberálního zaměření, účastnila se i vědkyně z čínského výzkumného institutu či spolupracovník z běloruské levice a zástupce Transformu. Určitě lze konstatovat, že tato konference nesloužila k obhajobě sociálně ekonomické politiky současného Ruska. I když účastníci nebyli deklarovaní »marxisté«, mnohé myšlenky ruských účastníků, které zde zazněly, vycházely z marxistické teorie.

I v rámci Moskevské státní university působí malé pracoviště (pět lidí) Institutu marxismu. Ten má na starosti různé aktivity zaměřené na politologické otázky a teorii; v poslední době v něm pociťují narůstající zájem hlavně mladých lidí seznámit se s marxismem, popřípadě s »komunismem«. Např. program prof. Buzgalina na YouTube zaměřený na otázky komunismu má stabilně cca 15 000 sledování. Přitom v žádném případě nejde o dogmatizaci marxismu, ale o jeho teoretické rozvíjení pro dnešek.

Zbavit marxismus dogmatické formy

Současný marxismus se naopak musí odlišovat od své dogmatické formy, aby oslovoval současníky… Vrátím-li se ke zmíněné konferenci, pak tam také zazněl apel na potřebu silné evropsky zaměřené soc. dem. strany (v Rusku) »západního střihu«. Také ale našla místo i myšlenka, že o současném marxismu by se mělo hovořit v mezinárodním rámci.

Se zájmem bylo přijato i vystoupení vědkyně z Číny. Ta konstatovala, že rozvoj Číny je socialistický projekt a v jejich chápání socialismus je překonání kapitalistické nerovnosti. Jinak řečeno, jde o stejné možnosti v přístupu k výsledkům činnosti společnosti. To je vede ke zkoumání nové teorie rovnosti.

Náboženství jako sloup

S prof. Buzgalinem jsme hovořili o některých politických subjektech, které jsou velmi důležité v Rusku, ale u nás se o nich moc nemluví. Jedním z takových sloupů ruské společnosti je náboženství. Víme, že převažující náboženství v Rusku je pravoslavné. To hraje důležitou stmelující roli ve společnosti. Formálně je striktně apolitické, ale slovo jeho struktur má velkou moc. Jde o konzervativní a antiliberální hlas s velkou propagandistickou silou. Většina politiků se snaží s ním vycházet dobře, často je možno vidět nejvyšší představitele moci i opozice na církevních akcích nebo naopak nejvyšší představitele této církve na státních aktech. A to se týká i Gennadije Zjuganova z KPRF. Mimochodem, mám v paměti svou návštěvu v nejvyšším pravoslavném sovětském učilišti v tehdejším Zagorsku, kdy v roce 1984 druhý nejvyšší představitel školy komunistickým funkcionářům vysvětloval, jak funguje úzká spolupráce mezi ruskou pravoslavnou církví a sovětským státem i KSSS ve prospěch společných zájmů SSSR.

Ono totiž jen cca 20 % ruské populace se deklaruje jako nevěřící. Pravoslavná církev je autorita, se kterou chtějí všichni dobře vycházet. Ona sama aktivně formuje také veřejné mínění. Jeden příklad. Ruská pravoslavná církev má TV kanál »Spasení«, který je mj. tvrdě antikomunistický. V jeho podání největší nepřítel a antikrist je Lev Trockij, který obrazně vede i před Hitlerem…

Hlavní pravoslavná církev má téměř 50 % k ní hlásící se populace a tvoří cca 70 % ze všech věřících. Islám oslovuje méně než 10 % věřících, ale 12 % mezi mladou generací. Další křesťanské církve, protestanti, katolíci, se pohybují na úrovni jednoho procenta. Samostatným fenoménem ruské společnosti je judaismus. K jeho religiózní formě se hlásí jen 0,1 %, ale celkově se odhaduje, že počet lidí hlásících se k judaismu a židovské komunitě je v řádu statisíců. Například Federace židovských občin v Rusku v roce 2015 deklarovala okolo jednoho milionu lidí k ní se hlásících (z nichž polovina žije v Moskvě a moskevské oblasti).

Zdálo by se, že ruská vládnoucí vrstva má v této komunitě spíše protivníka. Okolo Alexeje Navalného je totiž řada lidí z židovské komunity a další se podílejí na kritice ruské politické moci. Ti jsou pak touto mocí postihováni. Ale velké židovské organizace v RF, které mají velké slovo i na mezinárodní scéně, to hodnotí jinak. Vidí Putina jako přátelskou sílu pro jejich komunity, která jim umožnila prospívat a rozvíjet se (viz izraelské noviny Haarec v únoru).

Také řada významných ruských kapitalistů je židovského původu, jako třeba Roman Abramovič, Arkadij a Boris Rotenbergovi, Igor Kolomojskij, Viktor Vekselberg, Michail Chodorkovskij a další. Mnozí z nich patří k přímým podporovatelům Putina, někteří jsou na sankčním seznamu USA, jiní se ale proti režimu Putina vymezují. Tato komunita také zprostředkovává nadstandardní vztahy RF a Izraele. Pokud ekonomický zájem těchto ruských boháčů, z nichž mnozí figurují na seznamu jejich světových prominentních kolegů v časopise Forbes, je v souladu s politickou strategií ruského státu, pak mají jeho podporu a vzájemně si pomáhají. Ruští židé mají významné pozice i v evropských židovských strukturách, prezidentem Evropského židovského kongresu je Moše Kantor, prominent ruské židovské komunity.

Mezinárodní dimenze voleb

Poslední část mého rozhovoru s profesorem Alexandrem Buzgalinem se týkala mezinárodní dimenze ruských parlamentních voleb. Dnes jeden z definovaných nepřátel »našeho svobodného a demokratického světa«, Ruská federace, v minulosti takto viděn nebyl. V 90. letech na obou stranách původní bojové linie studené války převládl optimismus. Naivně se tu i tam očekávalo, že nebezpečí vojenské konfrontace je definitivně zažehnáno, dojde k rozpuštění vojenských, proti sobě stojících uskupení – NATO a Varšavské smlouvy. Budou hledány cesty, jak postsovětský prostor integrovat do společného evropského domu. Kdeže ty loňské sněhy jsou…!

Vítězi studené války chyběla určitá velkorysost, za kterou mohl získat kvalitativně odlišné a dlouhodobé výhodné mezinárodní vztahy. Ale zaslepeni vítězstvím, část elit euroatlantického prostoru chtěla nejen mír a snížení napětí, chtěla také »svobodný« přístup k nerostnému bohatství ruského prostoru na východě, chtěla zde využít poslední možnost ekonomicky expandovat a dobýt zde dřímající zdroje pro kapitalistickou akumulaci. Proto velmi brzy byly porušeny sliby týkající se expanze na Východ, ať již vojenské (NATO), nebo ekonomicko-politické (EU), a zároveň uzavírání dveří pro RF a další postsovětské státy do těchto exkluzivních klubů. První ruský prezident Boris Jelcin a jeho ministr zahraničí Andrej Kozyrev byli připraveni na ledasjaké ústupky, ale na ně nebylo připraveno cítění národní hrdosti většiny občanů RF. To vše vedlo, spolu se stále sílícím pocitem občanů bývalého SSSR, že jsou postupně okrádáni Západem, k nárůstu negativních postojů vůči němu. Jestliže většina Rusů byla v poslední dekádě minulého století připravena na hlubší integraci se západní Evropou, ale jako rovnoprávní partneři, pak dnes, s naší částí kontinentu, chtějí mít stále méně společného.

Vše to začalo již válkou v Jugoslávii, tehdy byl v ruské společnosti identifikován protivník – USA. Výhrady vůči kapitalismu jsou transformovány do odmítání USA a západní Evropy jako reprezentace »zla kapitalismu«. Vláda RF toho využila pro posílení postavení Ruska v myslích lidí, protože co je ruské, je i dobré.

Postupně od počátku tohoto století se prosazují v RF dva cíle – posiluje se vojensko-průmyslový komplex, modernizuje a rozšiřuje se i armáda. Staví se nové závody s dobrými pracovními i platovými podmínkami. Druhým je formulování nové národní ideje o postavení Ruska ve světě, jeho nepominutelnosti od dalších světových hráčů. V RF je velká část lidí spíše připravena souhlasit s tím, aby se peníze daly na obranu než na zdraví… Zdrojem naděje lidí je pevná vláda, armáda a tradice. Přímo učebnicovým příkladem byla anexe Krymu a její vliv na popularitu prezidenta. I opoziční politické strany, jako je KPRF, téměř bez výhrad podporují ruskou zahraniční politiku.

Na závěr této části bych chtěl na dokreslení uvést některé poznatky ze sociologických šetření. V Rusku dochází k »deevropeizaci«. Je to proces, kdy stále méně občanů RF se považuje za Evropany. V roce 2008 považovalo 52 % občanů RF Rusko za součást Evropy, 36 % mělo jiný názor. Letos byla situace následující: proevropské vnímání Ruska bylo u 29 % populace, 64 % občanů Rusko nepovažovalo za evropský stát. A bude hůře! Věková kategorie 18-24 let se ze 71 % nehlásí k Evropě, u kategorie 55+ je to »jen« 58 % lidí.

A jak vidí ruští občané naši pozici vůči RF? Skupina 18-24 let se domnívá, že 31 % (západo)evropských občanů přistupuje k Rusku s úctou a s pochopením; 16 % s úzkostí, 14 % s opovržením, devět procent se strachem a 22 % bez vlastních pocitů. U druhé krajní věkové skupiny 55+ je to následovně: s pozitivním vztahem to je u 17 % Evropanů, 23 % pociťuje úzkost, 17 % opovržení, 21 % strach a 16 % bez nějakých pocitů. Je samozřejmě otázka, jak to skutečně cítí občané naší části Evropy a jak moc naše realita odpovídá představám lidí v RF, ale určitě je to varující zjištění. Dnes je daleko snazší dále rozrušovat vzájemnost obyvatel západní a východní části evropského kontinentu. Snadno jde z obou stran vyostřovat konflikty. Naopak jakékoliv zlepšení vzájemného porozumění bude vyžadovat oboustranné úsilí. Je věcí i levicových politických struktur v našem regionu přispívat k lepší Evropě, kde by se obyvatelé všech jejích částí cítili bezpečněji a uvědomovali si i vzájemnou sounáležitost. A mezinárodní situace, geopolitika a z ní vyplývající konflikty bezesporu budou ovlivňovat ruskou předvolební kampaň a velice pravděpodobně i následné volební výsledky.

Jiří MÁLEK, SPED