Vraťme dětem volně přístupná sportoviště

Rozsáhlý sportovní a volnočasový komplex obklopený zelení, s ubytováním a podzemním parkovištěm. Tak má podle návrhu vypadat Tyršův areál v centru Jindřichova Hradce. Areál má vyjít na tři čtvrtě miliardy korun. A co komplex občanům nabídne? Tréninkovou halu, jež spolu se šatnami přibude ke dvěma stávajícím, lezeckou stěnu, kuželnu či rehabilitační a relaxační zázemí. Na střeše je plánovaná krytá atletická dráha s výhledem na město.

Je nepochybně krásné, že v Jindřichově Hradci myslí tímto způsobem na sport a kulturu, jenže je zde háček. Nejsem si zcela jistý tím, zda by tyto komplexy měly mít prioritu. Proč? Protože za vstup tam se zase bude platit. Chceme-li dnes děti a mládež vrátit ke sportu, musíme jim ho zpřístupnit, tzn. dát jim k dispozici to, co jsme v dětském věku měli my – volně přístupná sportoviště. Když jsem v osmdesátých letech navštěvoval v rodné Třebíči základní školu, měli jsme přístup k volnočasovým aktivitám nepoměrně jednodušší, než je tomu dnes. Vzali jsme míč a mohli jsme si čutat na hřišti za barákem, nebo si zahrát tzv. hokej banďák s tenisákem a za dalším panelákem se v zimě hřiště polévalo vodou. Takže jsme mohli bruslit, ba i hokej si zahrát. Před domem bylo zase hřiště se skluzavkou, kolotočem a pískovištěm. Zde jsme se též mohli vyřádit při řadě tehdejších dětských her. A všude kolem se dalo jezdit na kolech, neboť aut jezdilo výrazně méně.

Jenže dnes si zadarmo fotbal, hokej, tenis prostě nikde nezahrajete. Třeba hodina na ledu stojí běžně od 3000 Kč výše, hodina na kurtu přes 200 Kč atd. Nicméně, jen tak si jít někam kopnout s partou kamarádů, to konkrétně u fotbalu dnes už ani není možné, poněvadž všechna fotbalová hřiště jsou pod zámkem. Pak musíte být organizovaní v klubech, a to jsou také nemalé peníze za členské příspěvky – hokejová sezona pro 10letého kluka kolem 13 až 15 tisíc. A to je přitom v těch celkových nákladech na sezonu zanedbatelná částka. Jenže ani na ten členský příspěvek dnes už mnozí rodiče nemají. Já měl to štěstí, že jsem mimo venkovních sportů mohl chodit do oddílu kopané, za což moji rodiče platili pakatel. Jiní spolužáci hráli zase hokej, kde dětem přispíval tehdejší strojírenský podnik Elitex, pod nějž zdejší hokej patřil.

Jsem přesvědčený, že výstavba volně přístupných sportovišť pro děti a mládež je jedním z klíčových úkolů. Babišova vláda znemožnila dětem svými chaotickými rozhodnutími po celé měsíce docházet do škol, což nepochybně napáchalo »paseku« na jejich psychice. Takže jim nyní pomozme, aby se mohly vydovádět na venkovních hřištích.

KSČM se vynasnaží prosadit výstavbu volně přístupných sportovišť, aby naše ratolesti rozvíjely nejen ducha, ale i tělesnou zdatnost. V tomto jsme všichni našim dětem značně dlužni!

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec