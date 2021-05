Aktivismus Jany Maláčové

Ministryně práce a sociálních věcí patří mezi oblíbence vicepremiéra Hamáčka. Zřejmě proto, že neustále přichází s nějakými iniciativami, takže je v očích svého šéfa dostatečně aktivní. Odpovídá navíc za úsek předvolebních dárečků, který ovlivňuje široké masy pracujících, zejména důchodců, jejichž hlasy jsou pro nadcházející volby podstatné. Líbí se i premiéru Babišovi. Pokud se jí něco podaří, není problém to vydávat za úspěch hnutí ANO, pokud nikoli, je to »zásluhou« oranžových. Obsah jejích zpravidla zmatených, izolovaných a systému zbavených návrhů, naposledy prezentovaných v nedělním potlachu na Primě, je však varující.

Reálnost a věcnost, odpovědnost za návrhy, je bohužel druhotná. Populismus paní ministryně je bezbřehý, zejména ve způsobu provádění. Kdo by nechtěl vyšší mzdy a platy, různé výjimky a bonusy za cokoliv, kratší pracovní dobu? Jistě značného »ocenění« si zaslouží například logika jejího tlaku na urychlené a razantní zvyšování platů ve veřejném sektoru, protože »tlačí na růst mezd v podnikatelském prostředí«. Přínosem pro ekonomickou teorii je i její přesvědčení, že pracující budou vyšší příjmy vkládat do spotřeby (konzumovat), čímž poroste hrubý domácí produkt. Ocenit je nutno i její razantní sdělení, že ji zdroje pro její sociální populismus nezajímají; to je věcí kolegyně Schillerové.

Betl, kterého hraje s veřejností, navíc s »cinknutými« kartami, je tak průzračný, že ho ani rostoucí verbální agresivita a vulgarita nemůže zastřít. Dělat si alibi u seniorů a dalších sociálně slabých tvrzením, že ona by zvyšovala podpůrné dávky mnohem výrazněji než koaliční partner, a srovnala naše příjmy s průměrem Evropské unie, již není populismus, ale vážný útok na zdraví a racionální myšlení občanů. Neví ministryně Maláčová, že vyspělé státy Evropské unie mají zásadně odlišné pracovní výsledky, že náš systém je v rozporu s principem zásluhovosti, že uměle zvýšené příjmy nekryté prací vyvolávají zjevnou i skrytou inflaci a tím znehodnocení příjmů? Uvědomuje si, že fiskální rovnováha, dluhová past, daňová revoluce, důchodová reforma a další jsou kategorie, jejichž nerespektování má významný potenciál možné finanční krize? Kladu si otázku: je tak aktivistická z přesvědčení, nebo z nerozumu?

Ladislav ŠAFRÁNEK