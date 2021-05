Volby o úsporách běžných lidí

Jedna moje známá má dceru, která půjde letos poprvé volit. Chodí (ano, už opravdu zase CHODÍ) na ekonomku. Včera se mě ptala, jak má odpovědět dceři, když ze školy přišla s tím, že jim pan učitel (možná profesor, nevím…) řekl, že mají volit Piráty, protože mají v programu, že si Česká republika v čase enormně narůstajícího zadlužení sníží náklady jeho obsluhy vstupem do Evropského mechanismu směnných kursů II (ERM II).

Musím přiznat, že nejsa ekonom a tyto věci jdou dost mimo můj zájem, řekl jsem, že si o tom je třeba něco zjistit. Kamarád internet poradil hned: »Od Pirátů a STAN je poměrně nezodpovědné – či ‚šalamounské‘, jak se to vezme – že voličům zřetelně neříkají, že vstup do ERM II je de facto přijetím eura, ačkoli během setrvání v mechanismu ještě budou po nějaký čas platit korunou.

Dvojblok neříká celou pravdu ani ohledně toho, proč přesně se úrok na státním dluhu sníží. Není to ani tolik o euru jako takovém, ani o mechanismu ERM II, jako spíše o tom, že Evropská centrální banka už po léta vykupuje dluh zemí eurozóny. Od loňska dokonce i problémový dluh řecký. Tím pádem dluh zemí eurozóny mizí z trhu a vzniká tak klam, že v takové výši, jakou uvádějí statistici, vlastně ani neexistuje. Tím ochotněji pak investoři zemím eurozóny na další dluh půjčují. To se projevuje třeba tím, že Řecko – které je pětkrát zadluženější než ČR – platí na svém desetiletém dluhu nyní méně než procento ročně, zatímco úrok na desetiletém dluhu českém se blíží úrovni dvou procent. Do značné míry je to právě proto, že Česká národní banka dluh české vlády nevykupuje, zatímco ECB dluh vlád zemí eurozóny ano.

Piráti a STAN by nejprve měli otevřít veřejnou debatu a veřejnosti jasně sdělit, že masivní vykupování dluhu centrální bankou, které by se vstupem do eurozóny velmi pravděpodobně nastalo, má své stinné stránky, třeba v podobě záporného úroku na bankovních vkladech běžných občanů. Záporné úročení vkladů hrozí tam, kde centrální banka v souvislosti s výkupem dluhu srazí úrok do záporu, což je případ eurozóny, ale nikoli ČR. Jinými slovy, Piráti a STAN vlastně Čechům říkají, že jim za účelem splácení státního dluhu třeba i zdaní celoživotní úspory – čím jiným je záporný úrok z vkladů než zdaněním úspor.«

Poslal jsem tento odkaz známé, ta ho předala dceři. Ta prý vzápětí začala řvát, že to je podvod a že teda Piráty určitě volit nebude…

Nejlepší na celé věci je zdroj: to nejsou má vyfabulovaná moudra, to je komentář hlavního ekonoma Trinity Bank a člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáše Kovandy.

Zbyšek KUPSKÝ