Ministerstvo na uzákonění covidových pasů trvá

Ministerstvo zdravotnictví trvá na uzákonění tzv. covidových certifikátů. Šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) to řekl ve Sněmovně. Podle místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové (KSČM) ale na středečním jednání Ústředního krizového štábu zaznělo, že tzv. covidové pasy není třeba vydávat.

Předlohu, která zavádí certifikáty o očkování proti COVID-19, negativním testu nebo prodělaném onemocnění v úterý poslanci odmítli projednávat ve zrychleném režimu. Opozice normu kritizovala i kvůli tomu, že úřady by mohly podmínit certifikátem účast lidí na veřejných i soukromých akcích nebo jejich vstup do různých provozoven. Prokazovali by se organizátorům, provozovatelům či pověřeným osobám. Podle některých poslanců je předloha na hranici ústavnosti, vytváří podle nich obyvatele dvojí kategorie.

Vojtěch ve svém prvním vystoupení před poslanci v roli staronového ministra zdravotnictví uvedl, že zákon se bude upravovat. »Myslím si, že tak, jak byl předložen, tak není v tuto chvíli úplně realizovatelný,« řekl.

Nicméně na uzákonění covidových pasů trvá. »Každopádně budeme chtít, aby covid pasy byly samozřejmě začleněny do legislativy, protože musí být zejména pro to přeshraniční cestování, tak aby lidé prokazovali, že jsou vakcinováni, potažmo samozřejmě testováni, nebo prodělali dané onemocnění,« uvedl Vojtěch.

Nedělit občany na zvýhodněné a znevýhodněné

Stínová ministryně sociálních věcí za KSČM Hana Aulická Jírovcová však připomněla středeční jednání Ústředního krizového štábu, kde podle ní zaznělo, že covidové pasy není třeba vydávat. »Protože tak, jak byla přijata legislativa v Evropské unii, tak je zcela dostačující certifikát, který naši občané dostávají po druhé dávce očkování,« uvedla. Také ona kritizovala předlohu, která má covidové pasy uzákonit. »Bylo to opatření, kde opravdu docházelo k rozdělování občanů na zvýhodněné očkováním a znevýhodněné,« zdůraznila poslankyně. Pokud ministerstvo vyhodnotí, že je předloha navzdory tomu potřebná, mělo by o tom podle ní jednat se zástupci všech klubů. »Jestli opravdu ty parametry jsou důležité nebo nezbytné pro občany České republiky,« míní Aulická Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by mohla vláda novou verzi zákona projednat v pondělí. Novinářům řekl, že rozpor podalo i ministerstvo vnitra. »Rozporovali jsme koncept, který přišel z ministerstva zdravotnictví, z hlediska objemu požadovaných osobních údajů, které jsou používány pro zaregistrování do systému,« uvedl. Kombinace rodného čísla a čísla občanského průkazu pro vstup do systému není podle něj ideální, protože znamená vyšší riziko zneužití. Vnitro proto navrhlo užití bankovní identity či elektronického občanského průkazu.

Vojtěch se domnívá, že certifikáty by mohly motivovat k očkování mladé lidi. »Je třeba si objektivně říci, že ten zájem není tak výrazný, jak bychom si možná všichni přáli,« uvedl. Je podle něj třeba na mladší generaci více zaměřit komunikaci.

Centra by měla fungovat nejméně do srpna

Vojtěch poslancům také řekl, že velká očkovací centra by měla fungovat nejméně do srpna. Potom by stát podle něj měl více spoléhat na praktické lékaře a na menší očkovací místa v nemocnicích.

Od některých poslanců ale zaznívala kritika praktických lékařů, kteří podle nich odmítají očkovat. »Bohužel stále ten segment praktických lékařů ještě nefunguje tak, jak by fungovat mohl,« uvedl Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Vojtěch řekl, že je připraven s praktickými lékaři jednat. »Záleží na jejich ochotě, nikdo je k tomu nemůže reálně donutit. Věřím, že dohodu najdeme,« uvedl. V souvislosti s možným evropským schválením očkování lidí nad 12 let místo nynějších 16 let vakcínou firmy Pfizer/BioNTech Vojtěch do budoucna počítá s případným zapojením praktických lékařů pro děti a dorost. »Myslím, že je namístě uvažovat i o vakcinaci této mladší generace. Ale znovu říkám, čekáme na stanovisko evropské lékové agentury, jak se k tomuto postaví,« dodal.

Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury by se stát měl v prvé řadě zaměřit na doočkování zájemců ze starších věkových kategorií. Termín zatím podle něj nemá 100 tisíc lidí starších 70 let.

Vojtěch v reakci uvedl, že nejde o lidi, kteří by čekali jen na první termín. »V tom čísle jsou i lidé čekající na druhý termín,« řekl. Protože se nyní budou více očkovat druhé dávky, očekává prodloužení čekacích lhůt na dávky první.

Sněmovna v přijatém usnesení požádala vládu o aktualizovanou strategii očkování, o rozbor zajištění očkovacích kapacit pro druhou polovinu roku a o informaci o krocích k přeočkování obyvatel proti COVID-19 včetně zajištění vakcín a dostatečného počtu očkovacích míst. Poslanci také chtějí zprávu o úpravě kampaně k podpoře očkování tak, aby byla efektivní.

(jad)