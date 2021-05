Ilustrační FOTO - Pixabay

Pomáhal při žádostech o dotaci robot?

Úřady zjišťují, zda některý ze žadatelů o zdravotnické dotace nevyužil při podání projektu kvůli rychlosti robota. Poslancům to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Reagovala tak na kritiku, že rozhodující pro přidělení peněz měl být čas zaslání žádosti po otevření výzvy.

»Požádali jsme Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost o stanovisko, protože pro nás je zásadní, zda lze odhalit to, že někdo použil robota,« řekla Dostálová.

Podle Ondřeje Profanta (Piráti) nelze spoléhat na to, že úřad pro kybernetickou bezpečnost odhalí, jak to ve skutečnosti bylo. Problémem podle něj je to, že žadatelé si pro podání žádosti mohou najmout firmu, i pro ministerstvo projekty administruje externí společnost. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) poukazoval na podezření, že někteří žadatelé byli s administrující firmou ve spojení. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura zopakoval, že není možné, aby byla rychlost podání projektu rozhodující.

Dostálová zopakovala, že pokračuje hodnocení projektů podle 23 kritérií a rychlost podání není ani jedním z nich. Uvedla, že by mohlo být zavedeno až desetiprocentní spolufinancování a mohl by se snížit finanční limit na jeden projekt, aby peníze dostalo co nejvíce žadatelů.

Na výzvu je určeno 7,9 miliardy korun, putovat měly hlavně do nemocnic. Podáno bylo 112 žádostí za 18,7 mld. Kč. Dostálová uvedla, že 11 projektů nedoložilo potřebné stanovisko přístrojové komise. Připomněla, že výzva by mohla být posílena skoro o šest miliard.

Systém páteřní sítě již existoval

Vlastimil Válek (TOP 09) poznamenal, že peníze mají jít na posílení páteřní sítě zdravotnických zařízení. Problém podle něj je určit, která do tohoto vymezení spadají. Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip v této souvislosti připomněl, že systém zdravotnických neziskových organizací, které byly postaveny na systému páteřní sítě, tady již existoval. Vláda Mirka Topolánka (ODS) však příslušný zákon zrušila. »Tím se nám ten systém rozpadl a teď se k němu vracíme v mnohem finančně náročnější formě,« uvedl Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Bude se podle něj třeba dohodnout také na tom, jakým způsobem to finančně zabezpečit tak, aby páteřní síť poskytovala stejnou zdravotní péči na území celé České republiky. »Byl bych rád, abychom na to nezapomněli a pokud tohle budeme budovat, abychom něco nezačali a potom to nedofinancovali,« upozornil Filip.

Sněmovna poté vyzvala kabinet k tomu, aby páteřní síť zdravotnických zařízení zveřejnil a také aby sdělil kritéria hodnocení projektů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) řekl, že chce ještě jednat s Dostálovou o zajištění dostatku peněz pro nemocnice, které chtějí investovat do akutních příjmů. Podotkl, že právě proto, aby síť urgentních příjmů neexistovala jen na papíře, byl vymyšlen nástroj REACT-EU. Cílem je, aby nemocnice, které splňují podmínky a chtějí investovat do urgentních příjmů a s nimi provázaných provozů, jako jsou operační sály a jednotky intenzivní péče, na tyto peníze dosáhly.

ČR může získat z programu REACT-EU 18,4 miliardy korun. Peníze mají být využity na rozvoj a modernizaci nemocnic, hygienických stanic nebo péči o pacienty s rakovinou a o seniory.

(jad)