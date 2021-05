Připomněli hrdiny Operace Anthropoid

Desítky lidí si v Praze u pomníku Operace Anthropoid připomněly 79. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Vzpomínkové akce na počest hrdinství československých parašutistů, kteří v těchto místech 27. května 1942 zaútočili na Heydrichovo auto, se zúčastnili také slovenský velvyslanec Rastislav Káčer, zástupkyně britského velvyslanectví Lucy Hughesová a praneteř Jana Kubiše Dagmar Raupachová.

»Velkou akci chystáme příští rok k 80. výročí, podobnou tomu, co bylo v roce 2012, kdy se konaly akce po celé městské části Praha 8. Ale především bychom rádi, aby parlament do té doby schválil náš návrh zařadit 27. květen do kalendáře jako významný den České republiky,« řekl starosta Prahy 8 Ondřej Gros.

Včera hořely svíčky i u památníku na zdi kostela svatých Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

Pietní akt zahájila hudba skotských dudáků, která zdůraznila fakt, že výcvik československých parašutistů se uskutečnil ve Skotsku. Řečníci zdůraznili význam útoku na vysokého nacistického pohlavára, který je pokládán za největší protinacistický čin odboje v Evropě. »Čin parašutistů Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše je také ukázkou provázanosti osudů Čechů a Slováků,« podotkl slovenský velvyslanec Káčer.

Odveta byla strašlivá

Jozef Gabčík a Jan Kubiš na spoluautora »konečného řešení židovské otázky« a totální fyzické likvidace Čechů zaútočili 27. května 1942. V zatáčce nedaleko pražské Bulovky Heydrichovo auto zpomalilo kvůli tramvaji, to byla příležitost pro československé parašutisty. Nejprve se snažil vystřelit Gabčík ze samopalu, v hlavni se mu však vzpříčil náboj. V záloze byl Kubiš, který na vůz hodil bombu. Netrefil se sice do vozu, bomba vybuchla před pravým zadním kolem, úlomky ale Heydricha vážně zranily a on 4. června podlehl sepsi.

Nacisté v odvetě vyhladili obce Lidice a Ležáky a v rámci heydrichiády popravili mnoho odbojářů a lidí, kteří jim pomáhali. Byly to tisíce lidí. Kubiš s Gabčíkem a dalšími pěti spolubojovníky zemřeli 18. června 1942 po nerovném boji, když se odmítli vzdát a opustit vyzrazený úkryt v kryptě kostela svatých Cyrila a Metoděje v Praze 2. I na toto místo, k pamětní desce se symbolickými postavami parašutisty a pravoslavného duchovního (autorem je sochař Franta Bělský) nad oknem s pozůstatky střelby ve zdi, lidé nosili květiny a zapalovali svíčky.

Na místě v pražské Libni, kde v roce 1942 zaútočili odbojáři na Heydricha, připomíná od letošního roku jejich odvážný čin velká nástěnná malba. Téměř 200 metrů dlouhá zeď je pomalována černými siluetami letounu, s nímž výsadkáři přiletěli, samotných parašutistů, vozu s nacistickým vůdcem, legendárním kolem a v samotném závěru stylizovaným kostelem v Praze 2, kde hrdinové československého odboje našli smrt.

