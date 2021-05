Amazon aneb Kouzlo okrádání

Bohumil Hrabal napsal v knize Obsluhoval jsem anglického krále, že největší firmou na světě je církev katolická, a to díky tomu, že obchoduje s něčím, co nikdo neviděl, na co si nesáhl a co nikdo nepotkal – tedy s Bohem. Časy se však mění, a dokonce i církev katolická má ve svém čele progresivního představitele, papeže Františka, a v kouzelnictví ji překonala jiná firma – Amazon.

Ta udělala z Jeffa Bezose nejbohatšího muže planety. Zbohatla na tom, že nic nevyrábí, ale pomocí veřejných statků převáží zboží jiných výrobců po celém světě. Amazon je tak de facto pouze obrovský sklad, který je v neustálém pohybu. Největší kouzlo však spočívá v tom, že přestože měl Amazon v loňském roce v Evropě (díky pandemii) rekordní tržby, nezaplatil na korporátních daních ani euro. A tím okradl nás všechny.

Jeff Bezos. FOTO - Wikimedia commons

Prvním kouzelným číslem je, že v loňském roce vydělal v Evropě Amazon 44 miliard eur. Lidé byli nuceni být doma a pro mnohé byl Amazon jediným dodavatelem nezbytně nutných produktů, ale i zábavy. Firmě se tedy dařilo, ale z nějakých zvláštních důvodů se jí nedařilo v Lucembursku, kde skončila rok 2020 se ztrátou 1,2 miliardy eur. Výsledky Amazonu v Lucembursku by nás vůbec nemusely zajímat – nebýt jedné maličkosti, kterou byl a je Jean-Claude Juncker. Tento bohužel nezapomenutelný politik udělal za své vlády z Lucemburska daňový ráj a velmi stál o to, aby Amazon platil daně právě v Lucembursku. Juncker byl znám jako někdo, kdo Amazonu »řeší problémy«, a tak se tedy Amazon rozhodl, že bude platit korporátní daň z Evropy (respektive bude mít mateřské evropské sídlo) právě v Lucembursku.

Rok 2020 tedy končí a Amazon v Evropě slaví a s ním i lucemburská pobočka, která díky své ztrátě sehrála roli užitečného idiota na jedničku. Kvůli tomu, že Amazon platí korporátní daně z Evropy v Lucembursku (za čímž stojí Juncker), a díky tomu, že byla lucemburská pobočka ve ztrátě, nezaplatí Amazon v Evropě na korporátní dani zcela nic. Tedy abychom byli zcela přesní – nejenom že nic nezaplatí, ale dokonce dostane od Lucemburska možnost odepsatelných investic v hodnotě 56 milionů eur, aby se firmě dařilo »lépe«…

Ano, tato fraška je zcela legální a nemůže o tom být sporu. Amazon zneužívá rozdrobenosti (nebo spíše neexistence) světového daňového systému, a tak si vesele optimalizuje. Jinou otázkou však je, jestli je to konání morální. Zejména od firmy, která často zabraňuje svým zaměstnancům zakládat odbory a je známá tristními podmínkami práce…

Frakce, ve které v Evropském parlamentu působím (The Left), nad levotami Amazonu nezavírá oči, a proto nechala vypracovat z Londýnské univerzity studii, která detailně odhaluje, kterak korporace okrádá evropské státy, a tedy i všechny jejich občany. Princip popsaný na příkladu Lucemburska je bohužel platný i jinde, a tak Amazon využívá tuto strategii nejenom aby neplatil daně v Evropě, ale i v USA. Jelikož je totiž na lucemburskou mateřskou pobočku napojeno hned 69 všech dceřiných společností Amazonu, slouží tato malá evropská zemička k okrádání i dalších mimoevropských zemí.

Klasická kapitalistická poučka praví, že pokud se nějaké firmě daří, promítne se to pozitivně i ve společnosti, a to i díky daním. Amazon však dokazuje (kdyby tedy někdo potřeboval ještě jeden příklad), že tomu tak být opravdu nemusí. Amazon není žádným špičkovým zaměstnavatelem – ani z hlediska množství zaměstnanců, ani z hlediska pracovních podmínek. Filozofie Bezose je postavena na tvrdém osekávání veškerých nákladů – především na zaměstnancích. Pomocí právníků a účetních vytvořil takový daňový guláš, že i ze ztrát se stanou zisky a mezitím si spokojeně bohatne.

Minimální daň pro korporace po celém světě je nyní naprostou nutností, jinak bude tato zlodějna pokračovat a nerovností bude ve společnosti stále více. Jeff Bezos, v současné době plánující stavbu jachty za půl miliardy dolarů, se údajně vyslovil za to, že je třeba daňových korekcí, ale problém je očividně v celkovém systému. Takže nezbývá než do politického důchodu poděkovat vykukům, jako byl Jean-Claude Juncker, a zapracovat na celosvětové nápravě. Dokud neplatí princip »kde k zisku došlo, tam se daň platí«, bude Bezos kvůli daňovým kouzlům bohatší a jeho jachty stále větší…

(KK.)