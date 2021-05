Výročí narození prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí v předchozích nepandemických letech.

Prezident Edvard Beneš viděl do budoucnosti

V těchto dnech si připomínáme výročí narození prezidenta Edvarda Beneše (*28. 5. 1884). Pocházel z malých poměrů. Jeho otec byl chalupníkem a jen s velkým vypětím dokázal uživit početnou rodinu. Edvard Beneš byl nejmladší z deseti dětí a naučil se v tomto prostředí odříkání a tvrdé práci.

V době studia politických věd inklinoval k marxismu, ale brzy se s ním rozešel a přijal názory sociálně reformistické. Postupně se stal představitelem buržoazní demokracie a stoupencem angloamericko-francouzského imperiálního bloku. Spojil s ním svůj politický i osobní osud.

Již při svých studiích se seznámil s T. G. Masarykem a roku 1915 za ním odjel do Paříže. Po jeho boku byl jedním z vůdců prvního československého odboje a zakladatelů ČSR.

Než se stal prezidentem 18. 12. 1935, působil 17 let jako ministr zahraničí. Hlavním pilířem jeho zahraniční politiky byla smlouva s Francií a později i se Sovětským svazem, kterou uzavřel i přes odpor konzervativců v roce 1935. Ve 30. letech mladá republika neprožívala lehké časy – hospodářská krize, národnostní a sociální problémy i ohrožení ze strany nacistického Německa. Prezident Beneš se v národnostních otázkách obával, že nejde jen o otázku národnostní, ale i o existenci Československa, a marně se pokoušel Západ přesvědčit, že jde pouze o záminku k vyhlášení války. Anglie a Francie doporučily čs. vládě, aby přijala Hitlerovy požadavky. A v případě, že by nevyhověla, neměly v úmyslu ČSR chránit.

Československo sice mělo s Francií obrannou dohodu, ale jako by nebyla. Dne 30. září 1938 se po horečném jednání vláda podrobila diktátu čtyř mocností. Učinila to přesto, že lid a armáda byly odhodlány republiku bránit, a přesto, že byla známa nabídka Sovětského svazu poskytnout vojenskou pomoc, požádá-li o ni prostřednictvím Spojených národů nebo přímo. Spojenci nás prodali a to, co přišlo, byl začátek velké evropské tragédie. Jak Beneš prohlásil, »nechtějí nyní bojovat společně s námi a za lepších okolností, budou muset bojovat těžce a za nás, až my bojovat nebudeme moci...«

Nesl v sobě dilema

Bezmocná kapitulace patří k nejsmutnějším událostem v našich dějinách, kdy jsme přišli o třetinu území, museli opustit obranné systémy v pohraničí, přišli o průmyslové a zbrojařské závody. Československá republika byla na šest let vymazána z mapy Evropy. Edvard Beneš po celý zbytek života v sobě nesl dilema - měli jsme bojovati za cenu ztrát, anebo zachránit, co se zachránit ještě dalo pro příští dny?

Již v průběhu války řešil exilový prezident problém německé menšiny. Chtěl, aby Němci v Československu žili. Navrhoval tři samosprávné župy, a tím by splnil dávný sudetoněmecký požadavek autonomie. Jeho návrh narazil doma i u čelných představitelů emigrace. Po lidické tragédii se s odsunem definitivně ztotožnil a svůj návrh předložil spojenecké komisi. Rozhodnutí dala Postupimská konference. Bez rozhodnutí velmocí by se odsun nemohl uskutečnit. Pravdou je, že velká část německé menšiny, zvláště pak němečtí fašisté žijící nejen v českém pohraničí, měli velký podíl na zničení Československa a dalších tragédiích, které postihly český národ. Popravy, odvlékání do koncentračních táborů - to byl jen začátek jejich plánu na vyhlazení českého národa. Začalo to občany židovského vyznání, a komunisty, kterých zavraždili přes 24 000, a dalšími tisíci vlastenců.

Edvard Beneš viděl daleko do budoucnosti. Jeho celoživotní zkušenost a dílo je pro nás inspirací. Poučení z Mnichova bylo hlavním východiskem poválečné činnosti a upevnilo jeho přesvědčení, že veškeré vztahy mezi státy mají být řešeny mírovými prostředky a demokratickými metodami. To ovlivnilo i jeho rozhodování v roce 1948 k řešení, které nebylo v souladu s jeho přesvědčením, ale bylo plně v souladu s demokratickými principy.

Pietní akt k uctění památky Edvarda Beneše se uskuteční v pátek 28. května od 11 hodin v Sezimově Ústí u místa jeho posledního odpočinku za účasti zástupců Jihočeského KV KSČM, OV Tábor, Klubu českého pohraničí a dalších vlasteneckých sil.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně KV KSČM Jihočeského kraje

ILUSTRAČNÍ FOTO – Zdeněk TRIPPÉ