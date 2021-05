Znovu vytáhli do boje proti Fučíkovi

Jak již byla naše veřejnost informována, 18. května došlo ve městě Vsetíně k odhalení dlouho ukrývané sochy národního hrdiny, spisovatele, pokračovatele F. X Šaldy, redaktora časopisu Tvorba a Rudého práva, levicového intelektuála, člověka milujícího život a bojovníka proti zlu kapitalismu a fašismu Julia Fučíka.

Nedlouho poté zareagovala radnice tohoto města ležícího na Valašsku, která se právě pod vedením někdejšího starosty a senátora Jiřího Čunka a dalších radních postarala o jeho odstranění z veřejného prostranství před zdejší školou. Podle vyjádření tiskové mluvčí zdejší radnice na to tehdy měli »odborné posudky«! A nyní jsou pánové a dámy znepokojeni konáním zdejších komunistů, kdy je údajně ohrožen výhled na památkově chráněný objekt zdejšího zámku na Horním Městě, a navíc jim nedodá ke klidu, že Fučík byl komunista a jeho odkaz je údajně zneužíván pro komunistickou propagandu.

Ke své roli se samozřejmě přidala svou zmanipulovanou reportáží i televize Nova a přihlásil se i Český rozhlas Zlín v pořadu Dnes v kraji, kde se hovořilo s předsedou vsetínských komunistů Romanem Ramachem a opozičním zastupitelem za ODS ve Vsetíně Romanem Kalabusem. I zde však byl cítit nádech antikomunistické propagandy. Proto jsem k věci na svém facebookovém profilu musel napsat k věci jako očitý účastník slavnostního znovuodhalení sochy následující řádky:

Zámek, symbol feudálního bohatství, je kulturní památkou, tvrdí radnice, a socha Julia Fučíka ztělesňuje člověka milujícího život, bojujícího proti bídě prvorepublikového kapitalismu, levicového intelektuála své doby, literáta, redaktora listu Tvorba, který mu svěřil sám F. X. Šalda, účastníka národního odboje proti fašistické okupaci republiky, za který byl odsouzen a popraven v německé věznici Plötzensee u Berlína. Tam, co byl ukončen život rukou fašistického vraha nejen jemu, ale i mnoha dalším antifašistům z celé okupované Evropy. Zařadil se tak třeba k Josefu Čapkovi, Josefu Sousedíkovi, důstojníkům prvorepublikové armády za to, že nezradili svou přísahu republice. Mohl bych jmenovat další stovky jmen popravených a umučených našich lidi. Není proto jeho připomenutí sochou kulturní záležitostí a památkou? Co tolik vadí pomazaným radním města Vsetína? To, že byl komunista, člověk, co viděl naději v Sovětském svazu, který nakonec přinesl nejvíce obětí v boji s německým fašismem a přinesl tak osvobození nám i všem ostatním porobeným národům východní Evropy? To vše má být kvůli ideologické předpojatosti několika pánů radních vymazáno z paměti Vsetínských na pokyn mocipánů shora? Ano, Fučíkova socha musí stát tak, jako jsou neotřesitelné ideály, za které bojoval a položil s mnoha jinými své doby svůj život...

Takzvané zneužití komunistickou propagandou jména Julia Fučíka je bohužel lež z pera dnešních mocných, kterým vadilo, že pro mnoho mladých lidí byl skutečným příkladem vzdělaného člověka, co měl rád lidi, chtěl pro ně lepší život a mnozí s hrdostí na klopě nosili Čestný odznak nesoucí jeho jméno, který byl po válce nejvyšším vyznamenáním udělovaným ČSM a později SSM těm, co se konkrétními skutky nejvíce zasloužili o rozvoj a budování nové lidově-demokratické a socialistické republiky. A to je věc, která vskutku vadí těm, co ji poškozovali, zničili včetně jejich sociálních výdobytků. A i těm, co koketují s fašizací naší společnosti a s možností nové války v Evropě.

Fučík toužil po světě bez válek, kapitalistického vykořisťování, imperialismu a fašismu, a to se v dnešní oficiální české politice neodpouští.

Josef NESVADBA, předseda KSČM Otrokovice