Prosím, zamyslete se...

Upřímně řečeno, nějakou dobu jsem váhal, zda se k vnitrostranickým třenicím ohledně volby nového předsedy ÚV KSČM vyjadřovat. Touto myšlenkou jsem se intenzivněji zabýval hlavně před nedávným nymburským zasedáním ústředního výboru. Poté jsem měl pocit, že situace se jakžtakž uklidnila a že všichni v tom základním cíli, úspěchu v podzimních volbách, jsou jednotní a veškeré úsilí k němu budou směrovat. Vidím, že jsem se mýlil. Nepíši tento text, abych tu hájil Vojtu Filipa, s nímž se znám řadu let a považuji ho za jednoho z nejschopnějších politiků České republiky. Ani z vlastního přesvědčení, že tyhle ataky některých spolustraníků vůči němu jsou nefér.

Důvodně se obávám jiné věci... Pokud chce nyní část KSČM odstartovat vnitrostranickou štvanici na svého předsedu a mermomocí ho sesadit ještě před volbami, učiní tak v nejméně vhodnou dobu. Házet zodpovědnost za neúspěch v několika posledních volbách výhradně na Filipa, je podle mě srabáctví. On samozřejmě svůj díl odpovědnosti nese, a nikdy se ho nezříkal. Nemýlím-li se však, komunistická strana je postavena na principu kolektivního rozhodování. A když někde funguje kolektivní rozhodování, musí přece jaksi recipročně fungovat také kolektivní zodpovědnost. Byť dění v KSČM sleduji velmi pečlivě, např. po loňských krajských volbách jsem moc velké projevy kolektivní zodpovědnosti nezaznamenal. Kromě vedení, které své funkce dalo do sjezdu k dispozici. Ale strana má i své krajské a okresní orgány, ovšem právě odtud jsem nezaznamenal v podstatě žádnou sebekritiku, žádné přiznání se k zodpovědnosti za neúspěch. Obecně platí, a nejen já jsem o tom bytostně přesvědčen, že toto nezodpovědné chování hraničící s jakousi neskrývanou touhou po moci může fatálně poškodit KSČM jako takovou. Nejen že může, ale i poškodí. O tom není sporu. Jen se podívejte, do jakých bažinných hlubin potopily vnitrostranické boje sociální demokraty. A z bažiny, jak známo, už není cesty zpět.

Jsem jednak daleko něčeho podobného a jednak k tomu nemám žádný mandát, abych tady někoho k něčemu vyzýval. Spíš bych vás chtěl poprosit, abyste vzali rozum do hrsti a namísto pomyslné střelby do předsedy si našli jiný, relevantní terč. Třeba přímé účastníky privatizačních podvodů z 90. let minulého století. Budete-li právě je trefovat se stejnou intenzitou jako teď Vojtu Filipa, jsem přesvědčen, že o úspěšný volební výsledek se KSČM nemusí obávat.

A ještě jednu věc nepodceňujte... Čím zuřivější spory budou uvnitř KSČM, tím více se o nich bude psát a hovořit, protože média se na ně doslova třesou. To chcete? Zbytečně nabíjet munici již tak nepřátelským novinářům? Zkuste se nad tím aspoň zamyslet. Vy všichni jste totiž přímými aktéry, kteří dnes spolurozhodují o budoucnosti komunistické strany jako takové. Neberte to, prosím, na lehkou váhu.

Děkuji a přeji KSČM jen to dobré.

RNDr. Eduard URMINSKÝ, CSc.