Opět jak to nebylo doopravdy

Český rozhlas nabídl v rámci cyklu Jak to bylo doopravdy téma banderovců. Bohužel historik Tomáš Řepa nevytvořil objektivní obrázek bojovníků Ukrajinské povstalecké armády (UPA), nýbrž se spíše zabýval údajnými mýty o nich a údajným zkreslováním či prý falšováním jejich skutečného poslání. Pro pořad byla nastolena otázka: »Banderovci nezasáhli do poválečného vývoje v Československu?« Už ta vyzněla kostrbatě, a což teprve celý pořad!

V obapolném souznění moderátorka/autorka i historik »elegantně« přešli počínání vojáků UPA během druhé světové války. Co se týče jejich násilných činů, ba zločinů právě během války, o tom v pořadu padlo jen minimum, spíše vůbec nic. Například jen v jedné větě zaznělo, že vůdce Stepan Bandera byl zapojen do atentátu na polského ministra vnitra. To se odehrálo ještě v době míru a dnes by to bylo kvalifikováno jako terorismus. Avšak vůbec nic jsme neslyšeli o tom, jaký je podíl příslušníků UPA na etnických čistkách za války na severozápadní Ukrajině, na Volyni, kde bestiálně vyvražďovali tamní Poláky, volyňské Čechy, židy, Rusy a jinak smýšlející. Že by pan Řepa aspoň zmínil, jak se polští historici dívají na tyto události, jaký je počet žen, dětí, nemluvňat, starců, kteří padli za oběť banderovských zločinů? O tom nepadlo vůbec nic.

Ale dozvěděli jsme se, že Bandera a mnozí jeho druzi skončili v německých koncentrácích. Ujasněme si, že nikoli proto, že by byli antifašisty, jak to může z pohledu dneška vypadat. Nýbrž proto, že vyhlásili ve Lvově samostatnou Ukrajinu, což nezapadalo do Hitlerových plánů - a tak museli jít z cesty.

V pořadu jsme slyšeli sugestivní otázky, proč se banderovců báli »naši komunisté«. Banderovci totiž po válce táhli přes Československo, neboť se chtěli dostat za Banderou dlícím v Mnichově. Pokud zemí po válce táhla cizí ozbrojená skupina, která se dopouštěla majetkové a další trestné činnosti, musely bezpečnostní složky zasáhnout. A tak se také stalo. Pořad však vyzněl tak, že cílem pochodu banderovců bylo šířit po našem území »antibolševickou propagandu«, že »Ukrajina nepodlehla okupantům«. Je snad zřejmé, že taková hesla po válce nemohla padnout na úrodnou půdu, když každý věděl, odkud přišlo osvobození.

I pokusy páně Řepovy o demytizaci spojení novodobého Majdanu a banderovců jsou liché. Prý »někdo se z toho snaží vytřískat politické body«. Vážně? Když po Majdanu nová ukrajinská vláda vytáhla ze sklepů Banderovy obrazy, tak to není nic jiného než rehabilitace pomahačů fašistů. Kdo na toto upozorňuje, odhaluje, kdo dnes na Ukrajině vládne.

Při posuzování událostí druhé světové války musíme mít stále na paměti jediné možné kritérium: kdo na jaké straně bojiště stál. Ten, kdo o své vůli svými skutky škodil složkám protihitlerovské koalice - i kdyby nakrásně toužil po samostatnosti Ukrajiny - nemůže být rehabilitován ani pardonován, tím spíše oslavován.

Proto je nemístné, že se banderovci bude zabývat i letošní ročník akce Meeting Brno, a to právě za účasti historika Tomáše Řepy.

Monika HOŘENÍ