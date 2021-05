Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Hřibův magistrát škrtí dopravu

Vedení Prahy 5 kritizuje magistrát za dopravní opatření, kterým zúžil Plzeňskou ulici v Motole do jednoho jízdního pruhu.

Podle radnice to zkomplikovalo provoz na frekventované ulici, která je klíčová pro příjezdy a výjezdy sanitek do motolské nemocnice. Zúžení se týká úseku pod estakádou Kukulovy a Bucharovy ulice. Podle města má zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a na uvolněném pruhu podle radnice magistrát zřídil i parkovací stání. »Legalizovat stání vozidel svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu a vyznačit velkorysé pruhy pro cyklisty v místě, kde sanitky nemohou využít tramvajové pásy, je z našeho pohledu nepochopitelné. Chceme rychlou nápravu,« uvedl radní Prahy 5 pro územní rozvoj Zdeněk Doležal (ODS).

Radnice navíc podle něj v tomto místě souhlasila s tím, aby cyklisté mohli jezdit i po chodníku. Dopravní opatření na větších komunikacích v metropoli schvaluje magistrátní odbor pozemních komunikací a drah, který Praha 5 vyzvala k nápravě. Zároveň podle vedení Prahy 5 rada města a náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) i přes opakované žádosti městské části o podobných věcech neinformují. »Rádi bychom znali důvod, proč s námi nikdo z magistrátu toto důležité dopravní opatření nekoordinoval. Určitě bychom dokázali předat informaci, že v tomto místě pravidelně a často jezdí vozy záchranné služby, které mají většinou naspěch,« sdělil radní.

(ng)