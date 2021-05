Ilustrační FOTO - Pixabay

Nový stavební zákon nastěhuje lidi do sklepů

Je možné, že vám titulek něco připomíná. Dokonce i něco ze stránek Haló novin. Neřešme, kdo se inspiroval, ale pojďme spíše po obsahu. Tento titul původně měla tisková zpráva Svazu měst a obcí ČR (SMO) ke schválení »jednoho z nejkontroverznějších zákonů posledních let, a to novely stavebního zákona«.

Začneme plnou citací:

»Můžeme jednoznačně říct, že developeři zvítězili,« říká předseda SMO a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje: »což dokládá například nově možnost přestavby sklepů na byty. To je návrat do středověku.«

Poslancům byla odepřena i klasická diskuze, běžná před schvalováním každého zákona, museli se vyjádřit jen v omezené míře.

Opět zazněla nepravdivá slova o nesouhlasu SMO s územním plánováním v samostatné působnosti. SMO od začátku vehementně podporoval územní plánování v samostatné působnosti, kdy mají města a obce ve své jedinečné kompetenci pořízení svých územních plánů, ale se státní finanční podporou minimálně pro malé obce.

V podstatě byla schválena nejhorší možná kombinace pozměňovacích návrhů, kombinace, která centralizuje státní správu a koncentruje moc v jejích rukou.

»Byť byla novela schválena těsným poměrem hlasů, poslanci hlasující pro vůbec nevzali v potaz naše připomínky ohledně obrovské finanční náročnosti realizace zákona, kdy stát vydá desítky mld. korun z kapes daňových poplatníků, peněz, o kterých není nikde jasně potvrzeno, že se někdy do státní kasy vrátí,« pokračuje Lukl.

Pokud zadrhne institucionální změna, vidíme i velké ohrožení čerpání peněz z Evropské unie, neboť města a obce a ani stát, nestihnou získávat stavební povolení ke svým projektům v daném čase pro čerpání těchto dotačních finančních prostředků.

»Neskládáme zbraně, věříme v rozumnost našich senátorů, jak již v minulosti několikrát dokázali,« končí Lukl.

Nyní si můžeme připomenout, co zaznělo z úst poslanců KSČM při projednávání nebo na následné tiskové konferenci:

»Možnost předělávat sklepní prostory bez přímého slunečního světla a bez přímého větrání na byty, považujeme za absolutně skandální a návrat do středověku. Odmítáme, aby lidé, kteří nemají peníze na to, aby si pořídili vlastní bydlení, byli takhle dehonestováni, aby byli takhle tlačeni do úzkých,« řekl místopředseda poslaneckého klubu Leo Luzar.

»To, co prošlo, vrací stavební řízení, zejména pokud jde o byty a bytové prostory, do minulého, respektive předminulého století. To do 21. století nepatří. Měli bychom se vymezit vůči těm, kteří tu změnu do negativa způsobili,« dodal předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Vojtěch Filip, první místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM.

Že jsou některé argumenty podobné, až totožné? Nebude to asi o »opisování«, ale spíš o tom, že SMO »je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy SMO jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost SMO je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. SMO sdružuje více než 2700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky.« - tak to je uvedeno na www.smocr.cz. A přestože KSČM má omezený počet starostů a ne na všech radnicích je zastoupena, často se názory neliší.

Přistižený Hřib

Do zvláštního rozporu se dostal pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib. »Představitelé města Prahy odmítli nový stavební zákon, který chválila Poslanecká sněmovna ČR. Je to jejich právo, nicméně tento postoj odůvodňují argumenty, které nejsou pravdivé, nebo skutečnost silně překrucují. Praze se nepodařilo do nového zákona prosadit všechny svoje pozměňovací návrhy, které šly velmi často proti zájmům dalších aktérů, ale i kritika musí být založena na faktech. Musíme proto na tiskovou zprávu hlavního města reagovat.

Zároveň bychom chtěli upozornit na množící se rozpory mezi vyjádřeními primátora Zdeňka Hřiba a oficiálními postoji Prahy směrovanými ministerstvu a Poslanecké sněmovně a požádat o sladění informací mezi představiteli města a srozumitelnou komunikaci navenek. Už v minulosti kritizoval primátor ministerstvo za to, že nepodpořilo přesun působnosti v pořizování územních plánů do samostatné působnosti, ačkoliv proti tomu sám hlasoval jako čestný předseda Svazu měst a obcí. Nově kritizuje přijetí pozměňovacího návrhu, který umožní ‚bydlení ve sklepě‘, ačkoliv k jeho podpoře vyzýval poslance jeho náměstek, na rozdíl od ministerstva, které k němu mělo zamítavé stanovisko,« je uvedeno v tiskové zprávě ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

»Kvůli novému zákonu se dostaneme do bizarní situace, kdy rozvoj obcí a měst nebudou řešit zaměstnanci jejich radnic, kteří dobře znají místní specifika, ale naopak centrální státní úředníci na míle vzdálení každodenní realitě v těchto obcích. Místo převzetí modelu funkčního v zahraničí pro zrychlení stavebních řízení si u nás ministerstvo vymyslelo nový státní megaúřad za desítky miliard korun. Výsledek je, že slibované jedno razítko z jednoho úřadu stačit nebude, pouze se legalizuje bydlení ve sklepě. Na tom ale řešení krize dostupnosti bydlení v 21. století postavit nelze,« tvrdí Hřib.

»Pan primátor na jednu stranu tvrdí, že nemůže zlepšit práci stavebního úřadu na konkrétní městské části, na který si občané stěžují, protože obec zde pouze vykonává přenesenou státní správu, na druhou stranu odmítá model, kdy by si vzal na sebe odpovědnost stát. Na to, že žádný megaúřad nevznikne, jsme upozorňovali několikrát.

Výtku směrem k bydlení ve sklepě by měl pan primátor vydiskutovat se svými podřízenými. Praha se ústy náměstka primátora Petra Hlaváčka oficiálně obrátila dopisem k poslancům, že tento návrh podporuje na rozdíl od Ministerstva pro místní rozvoj, které k němu mělo zamítavé stanovisko. Pokud tedy ‚bydlení ve sklepě‘ poslanci schválili, pak přičiněním Prahy,« argumentuje naopak MMR.

V závěru lze jen doplnit, že Lukl je náměstkem jihomoravského hejtmana, kandidoval za STAN – a s kým jdou v koalici do voleb Piráti?

(zmk)