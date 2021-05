Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

USA vazalem Izraele. Jdou proti UNHRC

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC) schválila vytvoření komise pro vyšetření možných válečných zločinů spáchaných za 11denního konfliktu mezi Izraelem a islámskou skupinou Hamás v Pásmu Gazy. UNHRC o tom ve čtvrtek rozhodla v Ženevě na svém mimořádném jednání k situaci na palestinském Západním břehu Jordánu a ve Východním Jeruzalémě.

Izraelské ministerstvo zahraničí rozhodnutí UNHRC odmítlo s tím, že Izrael nebude při vyšetřování spolupracovat, informovala agentura Reuters. Podle cynického Izraele je přijetí rezoluce morálním selháním, a cílem vyšetřování je kamuflovat zločiny Hamásu.

Rezoluci, kterou na podnět Organizace islámské spolupráce (OIC) a palestinské delegace při OSN přijala UNHRC, uvítal naopak mluvčí hnutí Hamás, který označil kroky skupiny proti Izraeli za legitimní odpor a vyzval k okamžitým krokům s cílem potrestat Izrael.

Hluboké politování nad rozhodnutím UNHRC bohužel vyjádřily Spojené státy, které potvrdily, že se staly vazalem Izraele a je přitom jedno, kdo v nich vládne! »Dnešní krok ohrožuje pokrok, který už se podařilo učinit,« uvedla v nesmyslném prohlášení americká mise při OSN.

Text rezoluce, kterou přijala UNHRC, vyzývá k ustavení trvalé »nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro okupovaná palestinská území včetně Východního Jeruzaléma«. Jde o nejsilnější nástroj, jaký má UNHRC k dispozici a první podobnou komisi s trvalým mandátem.

Vyšetřovatelé mají prověřit všechna podezření na porušení mezinárodního práva v souvislosti s napětím, jež vedlo k nedávným bojům v Pásmu Gazy. Od 10. do 21. května v nich zahynulo přes 250 lidí, hlavně palestinských civilistů, a v Pásmu Gazy jsou rozsáhlé materiální škody, Izrael cílil i na nemocnice a znemožnil léčení zraněných a pandemií COVID-19 postižených Palestinců. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto vyzvala k zajištění přístupu k pacientům v Pásmu Gazy a žádá, aby mohli být evakuováni za účelem lékařské péče, píše Reuters. Mluvčí WHO Fadela Chaibová na briefingu v Ženevě řekla, že od začátku bojů bylo zapotřebí vyvézt z enklávy zhruba 600 pacientů, z nichž někteří trpí chronickými onemocněními. Nebylo to ale možné kvůli uzavření přechodů okupanty z Izraele!

Komise má také prošetřit »všechny skryté příčiny opakujícího se napětí, nestability a pokračování konfliktu«, včetně diskriminace a represí, uvádí podle ČTK text rezoluce. Ve středu do ní byla přidána pasáž vyzývající státy, aby se zdržely předávání zbraní (Izraeli).

Palestinská autonomní správa přijetí rezoluce uvítala a označila ho za »mezinárodní uznání systematického izraelského útisku a diskriminace proti palestinskému lidu… Tato realita apartheidu a beztrestnosti nemůže být nadále ignorována,« dodala správa.

(rj)