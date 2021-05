Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vítězství nad Shellem velkou vzpruhou

Soudní vítězství nad kontroverzním britsko-nizozemským ropným koncernem Royal Dutch Shell kvůli emisím je mimořádnou vzpruhou pro ekologické organizace a pro globální ochranu klimatu. V rozhovoru se zahraničními novináři to prohlásila aktivistka Luisa Neubauerová, která v Německu patří k hlavním postavám hnutí Fridays for Future (F4F).

K nadcházejícím parlamentním volbám v Německu Neubauerová řekla, že budoucí vládní koalice bude vznikat za mimořádně těžkých podmínek, neboť klimatické cíle jsou pevně dané a nelze o nich diskutovat.

»Má to neuvěřitelný symbolický přínos,« řekla Neubauerová o středečním verdiktu nizozemského soudu, který nařídil koncernu Royal Dutch Shell do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 45 % ve srovnání s rokem 2019. »Skutečnost, že taková nadnárodní firma takto přímo dostala od soudu nařízeno snížit emise, to je precedentní případ,« vysvětlila Luisa. A na symbolice rozsudku podle ní nic nemění ani to, že se firma může odvolat. Bezohledná firma Shell, která čelí stále většímu tlaku investorů, ekologických aktivistů i vlád, aby se postupně vzdala fosilních paliv a přešla na obnovitelné zdroje energie, již záměr odvolat se oznámila. Vzhledem ke krvavým dějinám firmy (v r. 1995 mj. nechala popravit nigerijského ekologického aktivistu Ken Saro-Wiwu a osm jeho spolubojovníků), bez překvapení…

»Panuje tady představa, že nyní přijde celá vlna žalob, ale ta vlna už se zvedla. Po celém světě je nyní podáno asi 1700 klimatických žalob,« řekla Neubauerová. Je přesvědčená, že každý verdikt, který v klimatickém sporu padne ve prospěch ekologů, je usnadněním pro rozhodování soudců jiných instancí, kteří se žalobami zabývají.

Biden novým ropákem?

Ekologické organizace odsoudily podporu, kterou administrativa amerického prezidenta Joe Bidena poskytuje projektu ropných vrtů společnosti ConocoPhillips na Aljašce. Projekt schválila už předchozí pravicová vláda Donalda Trumpa (ale tam to bylo podle očekávání) a ta současná ho překvapivě podporuje, ačkoli klimatičtí aktivisté vkládali do Bidena naděje poté, co podepsal návrat k pařížské klimatické dohodě a zrušil povolení pro výstavbu ropovodu Keystone XL.

Nová skutečnost vyvolala ve středu ostrou kritiku ze strany ekologických organizací, uvedla agentura Reuters. »Je vážnou chybou nechat na správním orgánu omezování ropného průmyslu, který je mimo kontrolu, a zároveň sázet na Kongres v patové situaci, že bude aktivní v oblasti klimatu,« řekl Reuters John Noel z americké pobočky ekologické organizace Greenpeace.

V únoru odvolací soud zablokoval výstavbu ropného projektu Willow firmy ConocoPhillips za více než dvě miliardy dolarů na Aljašce. Ve středu se však ministerstvo vnitra rozhodlo projekt u soudu bránit, ačkoli nynější ministryně vnitra Deb Haalandová byla ještě vloni coby členka Sněmovny reprezentantů proti…

V Kongresu projekt prosazuje republikánská senátorka za Aljašku Lisa Murkowská, která o něm podle zpravodajského webu Politico společně s dalším republikánským senátorem Danem Sullivanem v pondělí diskutovala s Bidenem.

Neuvěřitelné zklamání

»Otvírají cestu pro to, aby ropný a plynárenský průmysl způsobil nenapravitelné škody veřejnému zdraví arktických komunit a prostředí divoké přírody,« sdělil Reuters Gregory Stewart, právní expert ekologické organizace Sierra Club.

Další ekologická organizace Earthjustice uvedla, že projekt ropných vrtů je v rozporu s Bidenovým historickým vůdčím hlasem v oblasti ochrany klimatu. Organizace Alaska Wilderness League tvrdí, že rozhodnutí vlády ignoruje obavy domorodých komunit a je »neuvěřitelným zklamáním«.

Biden přitom získal pro svou úspěšnou prezidentskou kampaň řadu amerických ekologických organizací, které ho jako kandidáta podle ČTK podpořily i finančně.

Trumpova administrativa schválila projekt Willow podvodně vloni v říjnu pár týdnů před volbami. Konkrétní povolení k vytěžení štěrku a výstavbě silnic byla navíc podepsána 20. ledna těsně předtím, než se Biden ujal úřadu. Ekologické organizace daly celý projekt k soudu koncem minulého roku s argumentem, že vláda nevzala v potaz dopad vrtných prací na divokou přírodu.

(rj)