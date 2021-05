Postoj KSČM k materiálu Výbuch muničních skladů ve Vrběticích

Výkonný výbor ÚV KSČM přijal per rollam stanovisko k současnému dění ohledně výbuchu ve Vrběticích. Přetiskujeme jej v plném znění:

KSČM zásadně nesouhlasí s obsahem přijatého souhlasného usnesení Zastupitelstva města Slavičín k podkladu Výbuch muničních skladů ve Vrběticích, a to v kontextu závěrů vyšetřování. Podle stavu vyšetřování nelze tvrdit, že by členové ruské vojenské rozvědky GRU skutečně iniciovali exploze skladů ve Vrběticích, a to na základě tzv. důvodných podezření nikoli důkazů, které vláda předložila. Slavičínským zastupitelstvem byl přijat materiál, který v sobě prolíná řadu legitimních nároků s nepodloženými nesmysly. Je nutné říci, že kauza Vrbětice na české politické scéně jen dále vystupňovala protiruské nálady, které v ní živí především pravicová opozice.

VV ÚV KSČM připomíná, že tento přijatý materiál byl vytvořen na základě neúplných informací, a nikoli z odborného hlediska. VV ÚV KSČM konstatuje, že se jedná o politickou hru místního slavičínského vedení, které ji tzv. povyšuje na evropskou úroveň, a vůči tomuto chování se KSČM jednomyslně ohrazuje. Na základě našich informací, drtivá většina obyvatel zdejšího mikroregionu nemá s Ruskou federací žádný problém a, stejně tak jako KSČM, i oni budou čekat trpělivě na skutečné závěry vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. V tuto chvíli není namístě uvažovat o dalším narušení vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací.

KSČM konstatuje, že bohužel takto rozpoutaná kauza, více než co jiného, je náhradní téma a záměrně zastiňuje zcela důležitější informace, způsobí česko-ruským vztahům nesmazatelné škody, které se budou jen těžko a dlouho napravovat.

VV ÚV KSČM, 28. 5. 2021