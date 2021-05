Ilustrační FOTO - Pixabay

Soud donutil vládu otevřít hospody

Restaurace a další stravovací zařízení budou moci od pondělí otevřít i vnitřní prostory. Vládu k tomuto náhlému kroku donutil rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Vláda prý rozsudek Nejvyššího správního soudu, který jí přistál na stůl v úterý, musí respektovat, nicméně podá proti němu ústavní stížnost. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) postoj soudu vylučuje jakákoli plošná opatření podle pandemického zákona, což by znamenalo, že vláda nemůže dlouhodobé zdravotní krize typu epidemií vůbec řešit. Vojtěch též řekl, že podle jeho názoru by uvolňování mělo být pomalejší a sám by byl spíše pro otevření až od 14. června, jak bylo dříve avizováno. Pravdou však prý je, že epidemická situace se zlepšuje, a tak vláda nehodlá jít do přetahovačky se soudy a rozvolní dle jejich požadavku.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková byla z nastalé situace ve značných rozpacích. Vládní nekompetence při zvládání krize ji šokuje, velké pochybnosti však má i o postupu soudů. »Věc má dvě roviny. Na jedné straně je evidentní, že vláda v minulosti nepracovala odpovědně a ministerstvo zdravotnictví nepřipravilo legislativu dostatečně kvalitně. Dokonce existují náznaky, že ministerstvo bylo varováno, že jedná protiprávně. Vláda tak prokázala buď nekompetenci, nebo aroganci,« řekla Haló novinám Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Podle ní je tu ovšem i druhá rovina problému. »Všichni víme, že jsme byli v mimořádné situaci. Umíraly stovky a tisíce lidí. Vláda byla povinna ochránit nějak své občany. A Nejvyšší správní soud se nyní proti tomuto kroku postavil, aniž by zohlednil ochranu veřejného zdraví. Řešil pouze legislativní stránku věci. A to podle mne není správné,« řekla našemu listu Marková, která má teď obavy, jestli se po překotném rozvolnění nezhorší znovu epidemická situace.

Jak to tedy bude?

Podle ministra bude moci být v restauracích hostů tolik, kolik je míst k sezení. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři hosté, nutné bude dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci. Povinné budou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19. Restaurace budou podle Vojtěcha ovšem jediná zařízení, kde bude umožněno se prokázat samotestem. Ve všech ostatních bude platit jen test z oficiálního odběrového centra.

Restauratéři budou moci více než čtyři hosty podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví usadit ke stolům s deseti a více místy. Mezi skupinami čtyř zákazníků, vyjma členů jedné domácnosti, budou muset být odstupy alespoň 1,5 metru. V podnicích není povolena produkce živé hudby a tanec. Především v případě ubytovacích zařízení je možné provozovat samoobslužný bufet, ale jen s nabídkou balených jednoporcových potravin a pokrmů určených k přímé konzumaci, nebo jako bufet s obsluhou. O pravidlech musejí provozovatelé stravovacích zařízení hosty informovat u vstupu a v provozovně.

Zahrádky mohly gastronomické podniky otevřít 17. května. Podle rozvolňovacích balíčků, které vláda v dubnu představila, se s fungováním interiérů počítalo, až počet nakažených za sedm dní klesne pod 50 na 100 000 obyvatel. Přestože nyní je 34 nakažených na 100 000 lidí, vláda chtěla se zpřístupněním vnitřních prostor počkat. Restauratéři namítali, že pokud je nutný test, není rozdíl, zda lidé sedí uvnitř či ve venkovních prostorech.

Kvůli druhé vlně pandemie nesměly restaurace, bary, kavárny a další zařízení tohoto typu fungovat od 14. října do 2. prosince. Následně pro ně ale platila výrazná omezení kapacity i otevírací doby. Naposledy vláda rozhodla o jejich uzavření od 18. prosince.

Také herny a kasina budou moci podle Vojtěcha od pondělí obnovit provoz. U kongresů a dalších hromadných akcí bude navýšen počet účastníků. Také umělá koupaliště, sauny, solné jeskyně či wellness se budou moci od pondělí otevřít. V bazénech a na koupalištích bude platit limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. V saunách, wellness nebo solných jeskyních bude smět být kapacita naplněna na maximálně 30 procent. Od pondělí se budou moci s režimovými opatřeními otevřít rovněž hudební, herní, taneční či společenské kluby a diskotéky. Na rozdíl například od restaurací a dalších služeb návštěvníci budou muset mít antigenní či PCR testy na koronavirus provedené zdravotníkem, nikoli samotesty. Na diskotékách se ale nebude smět tancovat.

Ve vnitřních sportovištích bude od pondělí už jen limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních.

Vojtěch též oznámil, že mezi Českou republikou a Maďarskem, Německem, Polskem, Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem a Chorvatskem bude možné od pondělí cestovat již po první dávce očkování bez omezení.

(ste)