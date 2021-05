Ilustrační FOTO - Pixabay

Největší medvěd

Lichtenštejnský princ Emanuel zastřelil při lovu »největšího« medvěda v Rumunsku. Informovaly o tom dvě nevládní organizace, které se zabývají ochranou přírody. Případ vyšetřuje rumunská policie.

»Arthurovi bylo 17 let a byl to největší známý medvěd v Rumunsku a zřejmě i v Evropské unii,« uvedl Gabriel Paun z ekologického spolku Agent Green s odvoláním na svědectví hajného ve středorumunské župě Covasna. Lov medvědů je v Rumunsku zakázán. Princ, jenž žije na rodinném hradě v Rakousku, ale dostal výjimku k odstřelu agresivní medvědice podezřelé z útoků na zemědělské usedlosti, sdělilo rakouské Sdružení proti továrnám na zvířata. Ministr životního prostředí Barna Tánczos potvrdil vydání povolení k odstřelu, jméno nesdělil. Princ ale v březnu skolil »samce, který žil uprostřed lesa a k místním domům se nikdy nepřibližoval«, uvedl Paun. Od místního loveckého spolku získal plné jméno střelce, to zní - Emanuel Prinz von und zu Liechtenstein. »Je jasné, že princ nepřijel vyřešit problém, který trápil vesničany, ale aby zabil medvěda a získal největší trofej, kterou si může pověsit na zeď,« uvedl aktivista. »Věděli jsme, že má být zastřelena medvědice, ale našli jsme samce,« řekl šéf místní policie pro dohled na ochranu životního prostředí Octavian Bercean. Případ se šetří jako možné pytláctví. Princ je lékařem a pochází z vedlejší linie rodu Lichtenštejnů, k případu jen sdělil, že vždy »chová respekt k přírodě«. Rumunsko je domovem přibližně 6000 medvědů hnědých, což je 60 % celkových stavů v Evropě. V důsledku růstu populace se množí střety těchto šelem s místními obyvateli. Jejich část si přeje zrušit zákaz odstřelu, ochránci ale nabádají ke zlepšení opatření, jež umožní klidnější soužití člověka a medvěda.

(čtk)