Ilustrační FOTO - Haló noviny

Pachy, zápachy a usazeniny nejen v potrubí

Babičky se odmítaly smířit s tím, že se jim z odpadů v kuchyni a v koupelně linou »smrádky« z usazenin. A doslova alergické byly na ucpané potrubí. Nestávalo se jim to často, snad jen když v návalu jiné práce zapomněly na očistu. Ano i naše dokonalé babičky občas zapomínaly…

A proto měly doma vždy jedlou sodu. Jedlá soda je opravdu dokonalý pomocník v domácnosti. A také běžný kvasný ocet. Kombinace těchto dvou, doma zcela běžných surovin, pomůže i v moderní době odstranit zápach, a také uvolnit nečistoty a usazeniny v odpadních trubkách. Stačí dva sáčky jedlé sody (zhruba 100 g) a 200 ml octa. Ocet zahřejte skoro do bodu varu. Do odtoku nasypte jedlou sodu a zalijte horkým octem. Obvykle se vytvoří pěna, proto použijte gumové rukavice. Odtok utěsněte zátkou a nechte roztok působit asi 30 minut. Poté do odpadu nalijte kolem dvou litrů vroucí vody a poté propláchněte teplou vodou z kohoutku. To v případě, že ji máte běžně dostupnou. Pokud ne, zalijte odpad třemi litry teplé vody.

Podobně babičky odstraňovaly pachy a nečistoty z potrubí v koupelně. Je to šetrnější k přírodě než použití hydroxidu sodného zalitého vroucí vodou, který se k čištění především odpadu vany často používá.

Jedlá soda a vroucí voda jsou také dobrým řešením v boji se zápachem a usazeninami v potrubí. Stačí rozpustit 200 g jedlé sody v 500 ml vroucí vody a roztok nalít do odtoku umyvadla. Nechte působit asi 45 minut a potom důkladně propláchněte horkou vodou. Tak to dělaly naše maminky a babičky. Jakmile jejich postup ověříte v praxi hned zjistíte, že byly opravdu moudré…

I jiné triky babičky používaly. Tak třeba kuchyňská sůl. Té bylo doma vždycky dost. Hrnek soli rozpusťte ve 2000 ml převařené vody a nalijte tento roztok do odpadu. Nejlépe večer, na noc. Ráno odpad propláchněte větším množstvím horké vody, naše bábinka používala 5000 ml. A čistila odpad jednou za týden či za čtrnáct dní. Pravidelně.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Babičky používaly k odstranění zápachu i kyselinu citronovou. Nebyla a není drahá. Sáček kyseliny citronové rozpusťte ve dvou litrech horké převařené vody a nalijte do odtoku dřezu v kuchyni či umyvadla v koupelně. Nechte působit zhruba půl hodiny a poté propláchněte větším množstvím horké vody. Odstraníte tak nejen zápach, ale i vodní kámen, který se na stěnách odpadních trubek také usazuje.

K babiččiným očistným »perlám« patřil i hořčičný prášek, jemně mleté hořčičné semínko. To se používá nejen v lidovém léčitelství, ale i při údržbě dřezu (kameninového pak především). Hořčičný prášek užitečným bojovníkem proti tukům, odstraní z dřezu a z odpadu mastnotu, ale dokáže zlikvidovat i nepříjemný zápach. Do odpadu nasypte půl hrnku hořčičného prášku a zalijte ho 1000 ml vroucí vody. Nechte působit asi 30 minut a poté propláchněte, ano jak jinak, větším množstvím horké vody. Odpad i odpadní trubka budou v pohodě.

Čas od času musíme, ano musíme, vyčistit i pečící troubu. Na trhu je spousta »dokonalých« speciálních prostředků, samochválou oplývajících. Babičky je naštěstí neznaly a proto nepoužívaly. A přesto jejich pečící trouby byly zářivě čisté. K jejich občasné očistě stačila voda, ocet a prášek do pečiva. Tato směs odstraní během několika minut špínu a mastnotu. A nemusíte troubu drhnout.

Nejlepší je smíchat, jak radí zkušené babičky, všechny ingredience v poměru jedna ku jedné a vytvořit pastu. Tedy nechte rozpustit především prášek do pečiva, který obsahuje jedlou sodu. Pastou potřete celý vnitřní povrch pečící trouby, včetně roštů. Ano, chce to čas a trpělivost. Poté zahřejte troubu na asi 100 °C a nechte ji zapnutou asi 45 minut. Nechte troubu vychladnout. Poté pastu za pomoci vody hadříku či houby snadno odstraníte.

Ano, jde to i šetrně. Ty naše bábinky. Nemusely používat ochranné rukavice, a ruce si ošetřili jen citronovou šťávou, aby je měly hebké, ba sametové…

(jan)