Spoluúčast EU na útlaku Palestinců

Izrael musí okamžitě ukončit pronásledování a represe vůči palestinskému lidu, které zesilují každým dnem kvůli hrozbě nuceného vystěhování palestinské čtvrti Šajch Džarrá v Jeruzalémě, která je z majority okupována Izraelem.

»V Jeruzalémě se páchá brutální násilí na Palestincích, kteří se brání násilnému vyvlastnění ze strany Izraele, který plánuje dosadit do tamějších oblastí své osadníky. Jedná se o součást pokračujících pokusů Izraele vymazat z města palestinskou přítomnost,« uvedl Manu Pineda (španělská Sjednocená levice, kolega Kateřiny Konečné z frakce The Left), předseda delegace Evropského parlamentu pro vztahy s Palestinou. »Aby toho nebylo málo, Izrael je čím dál nemilosrdnější a kolektivně trestá všechny obyvatele Pásma Gazy nelítostným bombardováním, které je podporováno jak Evropou, tak Amerikou – a to tím, že mu dodávají zbraně. Prvními oběťmi tohoto barbarství se staly děti. EU musí požadovat okamžité zastavení palby dříve, než přijdou o život další lidé,« pokračoval Pineda v reálném hodnocení nové války ještě před týden starým domluveným příměřím.

Unie podporuje násilnou beztrestnost

Pineda uvedl, že slova odsouzení ze strany EU jsou nevýznamná, dokud bude EU Izraeli podávat štědrou ruku: »Tváří v tvář rostoucím represím a násilí ze strany Izraele nám od představitelů EU nestačí pouze odsuzující prohlášení. Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell má povinnost přejít od slov k činům a zajistit odpovědnost za tyto zločiny, počínaje bezpodmínečnou podporou probíhajícího vyšetřování u Mezinárodního trestního soudu… Nemůžeme nadále pokračovat v Asociační dohodě se zemí, která systematicky porušuje základní článek o lidských právech. EU musí přistoupit k jejímu vypovězení spolu se souvisejícími programy spolupráce, jako jsou Horizon Europe a Erasmus+.« Jak informovalo několik zpráv, peníze EU byly použity na financování subjektů v nelegálních osadách a na dotování izraelského zbrojního průmyslu… Dohody o přidružení pak jsou uzavírané mezi Evropskou unií a vnějším státem, skupinou států nebo mezinárodní organizací. Obsahují vzájemná práva a povinnosti v oblasti ekonomické, průmyslové a obchodní spolupráce. Existují dva druhy asociačních dohod. Jedny jsou uzavírány s výhledem na vstup daného subjektu do Unie (např. Asociační dohoda ČR-ES). Druhý typ asociačních dohod nepředpokládá vstup do EU a byl uzavřen např. s některými africkými státy.

»EU vyjadřuje nesouhlas s nelegálními izraelskými osadami, ale zároveň s nimi obchoduje v hodnotě několika milionů eur ročně. Komise musí okamžitě zavést zákaz obchodu s nelegálními izraelskými osadami: žádné další výrobky z osad na jednotném trhu EU!« dodal ještě odvážně Pineda závěrem.

(za)