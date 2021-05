Dort nesměl chybět…

Nové studio v Aquapalace Praha otevřeno

Dva současné dětské fenomény, oblíbená dívčí kapela Lollipopz a Kája s Bambuláčkem, už natáčejí svá dětská TV show v novém studiu v Aquapalace Praha. Za přítomnosti novinářů a u opětovně naplněných bazénů ho slavnostně otevřely a pokřtily!

Moderní studio v útrobách nejoblíbenějšího tuzemského akvaparku nabízí jak Lollipopz, tak Káje s Bambuláčkem nové možnosti v přípravě jejich pořadů, které jsou aktuálně nejúspěšnějšími dětskými projekty u nás.

Lollipopz i Kája s Bambuláčkem na slavnostním odpoledni představily nejen svoje úspěchy a super chytlavé písničky, ale také plány do budoucna. Uvítaly současné rozvolňování, neboť aktuálně se chtějí se svými fanoušky vidět »naživo«. Proto chystají řadu koncertů a setkání s fanoušky, Kája s Bambuláčkem připravují vlastní divadelní show. »Nucenou pauzu v době karantény využily Lollipopz i Kája na to, aby se na živá vystoupení dobře připravily. Teď už jen vyběhnout na jeviště, na to se všichni neskutečně těší,« říká za produkční společnost Kawaii Karel Andreas Stiebling.

Zlomíme peklo uzavírky!

První ochutnávka písniček včera rozhýbala a vyloudila úsměv na tvářích všech přítomných, včetně ředitelky Aquapalace Praha Vladany Horákové. »Děvčata, velmi vám děkuji za ten pozitivní náboj, který jste k nám přinesly. Je to totiž už 150 dní roku 2021, kdy naše prostory neslyšely žádný dětský smích. Věřím, že spolu s vámi zlomíme peklo té uzavírky, protože všichni napjatě čekáme, kdy budeme moci otevřít pro naše návštěvníky, abychom se mohli společně bavit. Jsem velmi ráda, že je Aquapalace Praha součástí těchto dvou oblíbených projektů, protože nám sluší. Těším se, až to tady společně rozjedeme,« řekla Horáková.

Kája s Bambuláčkem – jako vždy v dobré náladě

»Velice dobře si vzpomínám na děvčata, když v minulých letech měla koncerty na pláži v Paláci dobrodružství. Jak dokázala roztleskat nejen své vrstevníky, ale i maminky a tatínky. Teď jsem si to právě vybavila. Nebudu proto negativně mluvit, co pro nás uzavírka znamená, spíš hledím pozitivně do budoucna,« shrnula Horáková to, co od stávajícího rozvolňování očekává nejen Aquapalace Praha, ale de facto celý český národ.

Při finálních přípravách živých vystoupení navíc Lollipopz ani Kája s Bambuláčkem nepoleví při plnění svých úspěšných webových kanálů. Právě v tom se jim nové studio v Aquapalace Praha stává pevným zázemím.

A rozhodně je to výrazný odrazový můstek k dalším velkým cílům. Dívčí kapela Lollipopz má na videokanálu YouTube přes 150 tisíc odběratelů svých pořadů, přičemž celková sledovanost jejích videí se vyšplhala na neuvěřitelných téměř 140 milionů zhlédnutí. Dívky vyprodaly desítky koncertních sálů, včetně pražské Lucerny. A stejně unikátní je i projekt pro rodiny s nejmenšími dětmi Kája s Bambuláčkem, jediný svého druhu na českém YouTube. Jednotlivé písničky a díly jejich pořadů mají statisícové sledovanosti…

(pk)

FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ