Ilustrační FOTO - Pixabay

Počet lidí, kteří nezvládají splácet úvěry, je nejnižší za šest let

Počet lidí, kteří nezvládají včas splácet své splátky úvěrů, v prvním čtvrtletí 2021 dále klesl. Počet lidí nesplácejících úvěry na bydlení se meziročně snížil o 2500 na 13.250, zatímco počet lidí řádně nesplácejících úvěry na spotřebu klesl o 17.000 na 182.900, byl tak nejnižší za posledních šest let. Vyplývá to z dat Bankovního a Nebankovního registru klientských informací společnosti CRIF, které má ČTK k dispozici.

"Počet lidí, kteří nezvládají splácet své úvěry, se překvapivě snižoval i v průběhu uplynulého roku. Jenom za posledních pět let se jejich počet u úvěrů na spotřebu snížil o 40 procent, zatímco u úvěrů na bydlení dokonce o 58 procent," uvedla ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná. V absolutních číslech to znamená pokles o 122.000 u úvěrů na spotřebu a o 19.000 u úvěrů na bydlení.

Počet lidí v problémech se splácením se u úvěrů na spotřebu meziročně snížil o osm procent. Nejrychleji u lidí do 24 let a zároveň u lidí nad 55 let. V obou případech jich bylo meziročně o 11 procent méně. U nejmladší věkové skupiny, která z hlediska disciplíny při splácení závazků patří k těm nejméně spolehlivým, to znamenalo pokles o 1900 klientů, u nejstarší byl pokles o 5200 klientů. Naopak nejpomaleji se počet lidí v problémech se splácením úvěrů na spotřebu snižoval u klientů ve věku 30 až 34 let, a to o jedno procento.

U úvěrů na bydlení byla situace podobná. Celkový počet nesplácejících lidí klesl o 16 procent, u lidí do 24 let dokonce o 38 procent a u lidí mezi 25 a 29 lety o 22 procent. Naopak u lidí mezi 30 a 34 lety šlo pouze o desetinový pokles. Tato skupina však dlouhodobě patří z pohledu platební morálky k těm nejspolehlivějším.

"I přes postupné snižování počtu nesplácejících lidí vidíme i jisté varovné signály. Jedním z nich je nárůst celkového nespláceného dluhu na spotřebu. To znamená, že je zde určitá skupina lidí, kteří nezvládají splácet vyšší částky, pravděpodobně tedy brzy po pořízení úvěru. Taková situace je pro lidi potenciálně velmi nebezpečná," upozornil ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Zatímco u úvěrů na bydlení klesl nesplácený dluh o 1,3 miliardy na 6,9 miliardy korun, u úvěrů na spotřebu naopak vzrostl o 313 milionů na 23 miliard korun. Na tomto růstu se podíleli hlavně lidé ve věku 30 až 34 let a lidé ve věku 25 až 29 let, u kterých se objem nespláceného dluhu shodně zvýšil o 0,3 miliardy korun. Naopak u lidí nad 55 let se o čtvrt miliardy korun snížil.

(čtk)