Stanovisko k aktuální mezinárodně – politické situaci

Ústřední výbor KSČM přijal v sobotu stanovisko k aktuální mezinárodně – politické situaci. Přetiskujeme jej v plném znění:

Vyjadřujeme vážné znepokojení nad zvyšováním napětí v mezinárodních vztazích. Lidé v Evropě žili 76 let v relativním míru a bezpečí. To samé si přejeme pro naše děti a vnuky, kteří ani nemají možnost mluvit s předky, jež hrůzy války prožili. Virtuální střílení a zabíjení na počítačích, v bezpečí domova, jenom umocňuje pocity, že válka je hra. O roli médií a učebních osnov nemluvě. Nesedí také srovnání s návratem do období studené války, protože toto období přivedlo světové velmoci k politice uvolňování mezinárodního napětí. Byla podepsána celá řada mezinárodních smluv omezujících militarizaci Evropy a strategické výzbroje. To je dnes zapovězené.

Týden co týden jsme konfrontováni s celou řadou událostí, které bezpečnostní situaci ve světě zhoršují. Viníci jsou známi již předem: Rusko, Čína, Bělorusko, Kuba, Venezuela, Sýrie atd., shodou okolností země, které hájí svá suverénní práva, v souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN. Přejezdy amerických vojenských konvojů přes území České republiky jsou pouze smutným důkazem, že Česká republika se definitivně vzdala své suverenity.

Vyzýváme proto občany České republiky, aby ve volbách nepodpořili politické síly, schvalující konfrontaci, která může skončit válečným konfliktem. Volte KSČM, stranu podporující mezinárodní právo, bezpečnost a spolupráci zemí na základě vzájemně výhodných vztahů.

ÚV KSČM