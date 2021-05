Poslanec TOP 09 Dominik Feri. FOTO - Wikimedia commons

Zapomnělo se na dlouhodobá řešení

Jmenování staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha sice vyvolává úsměv, nikdo jiný by to ale nevzal. Vláda se prakticky neohlížela na dlouhodobá řešení a kauza Dominika Feriho ukazuje, že stát po právní stránce selhal.

K současné politické situaci to v pořadu Partie na CNN Prima News uvedla místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Hana Aulická Jírovcová. Ministr Vojtěch v první části pořadu uvedl, že nechtěl, aby na resort přišel pátý ministr během jednoho roku, který by se teprve musel seznamovat s jeho chodem. Vysvětlil, že to bylo »z odpovědnosti k resortu« a že se chce věnovat čistě správě úřadu a oprostit se od politických půtek. Opakovaně zdůraznil, že jeho angažmá potrvá pouze do říjnových sněmovních voleb, v nichž nebude kandidovat. »Co bude po volbách, se uvidí,« odpověděl na otázku, zda následně zamíří například do diplomacie. Doplnil, že premiér Andrej Babiš (ANO) ho ke kandidatuře ve volbách nepřemlouvá.

»Že bude staronovým ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch, jsme nečekali a prvotně nám tato informace vyvolala úsměv na rtech. Na druhou stranu, kdo by v této době šel na ministerstvo zdravotnictví? Ono se mnoho jmen v této situaci nenabízí, ať už tedy mluvíme o pandemii nebo o tom, že jsou čtyři měsíce do konce volebního období,« konstatovala Aulická Jírovcová s tím, že se nyní asi nenajde nikdo jiný, kdo by tuto funkci vzal. »Babišova personální politika dlouhodobě není dobrá,« dodala.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Vojtěch včera mimo jiné uvedl, že chce na začátku školního roku hromadné plošné testování dětí na COVID-19 metodou PCR. Bude o tom debatovat s ministrem Robertem Plagou. »Abychom si byli jisti, že na školách nevznikají klastry,« zdůvodnil Vojtěch avizovaný krok. Chce předejít situaci, která nastala loni po návratu dětí z prázdnin.

Zopakoval také, že na ponechání respirátorů bude zatím trvat ve všech dosavadních oblastech. »Je to to nejzákladnější hygienické opatření. Zavedením povinnosti respirátorů se situace začala zlepšovat, je to efektivnější ochrana než látkové roušky,« řekl. Apeloval také na lidi, aby byli i nadále opatrní. »Stále to skutečně není za námi,« podotkl. Znovu uvedl, že kdyby nebylo rozsudku Nejvyššího správního soudu, držel by se původního plánu rozvolnění, který počítal s dalším otevřením služeb až od 14. června, a nikoliv od pondělí. Ministr věří, že změna nebude mít zásadní dopad na epidemickou situaci, nevyloučil ale možné dočasné zhoršení.

Aulická Jírovcová k tomu doplnila, že v České republice se především zapomnělo určit něco dlouhodobého. »Řeklo se, že se budou dělat jen okamžitá řešení, která ale dlouhodobý efekt nemají a zapomnělo se tady na věci do budoucna,« konstatovala. Co se posledních rozhodnutí soudů, podle nichž by opatření neměl platit, konstatovala, že KSČM byla zásadně proti podobě, v jaké se pandemický zákon přijímal. »I pan premiér, když se to přijímalo, byl těmi změnami a neustálými připomínkami tak unavený, že už vlastně řekl, že už schválí cokoliv,« uvedla.

Aulická Jírovcová se také v Partii vyjádřila k současné kauze politika Dominika Feriho, který se měl dopustit sexuálního násilí na mnoha dívkách. »Docela nás vykolejilo zlehčování ze strany některých politiků TOP-09. Pro nás je to nepřípustné. Teď je na policii, aby dělal svojí práci, ale samozřejmě každého zajímá, jak se to bude vyvíjet,« Aulická Jírovcová.

Podle ní je ale především zarážející, že se o tom mluví až nyní, když to údajně trvá již mnoho let. »Děsí mě ta dlouhodobost, když ty dívky a ženy vypovídají až nyní a stalo se to před několika lety. A přidávají se další a další. Právní stát selhal v tom, že se nikdo nebránil už v té době a to proto, že pan Feri je známý politik a veřejně činný funkcionář. To je přimělo, aby o tom nehovořily,« shrnula poslankyně KSČM s tím, že je potřeba řešit posílení práv obětí sexuálního obtěžování a násilí, zpřísnění trestů i prevenci. »Naši odborníci se na to podívají,« dodala.

(cik)