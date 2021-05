Jedním z důsledků kauzy Vrbětice je to, že o politice u nás nerozhodují politici

Rozhovor Haló novin se sociologem a politologem profesorem Janem Kellerem

Kauza Rusko-Vrbětice zahýbala zemí. Zahýbala i vámi?

Ta kauza je přelomová, a to nikoliv z bezpečnostního, ale z politického hlediska. Jedním z jejích důsledků je, že o politice nerozhodují u nás politici, ale probíhá v režii tajných služeb, které politiky pouze úkolují. Jak ty vládní, tak většinu opozičních. Kdyby to byly aspoň tajné služby české.

Dalším důsledkem je, že se po veřejnosti žádá, aby slepě věřila něčemu, co si nelze nijak ověřit. Každá pochybnost dělá z člověka podezřelého. Tím ovšem mizí prostor pro diskusi. Buď člověk slepě věří, anebo mu hrozí, že bude nařčen, že stojí na straně Kremlu. Takhle se diskutovat nedá.

Dobře, ale věříte obviněním z té kauzy? A když jako já nevěříte, tak proč?

Jsem přesvědčen, že historie tuto kauzu nazve Velkou vrbětickou lží. Už to, že vláda povolila jenom jednu vyšetřující verzi, znamená, že zde není snaha věc vyšetřit. Místo vyšetřování byl vynesen rozsudek nad česko-ruskými zahraničními vztahy. Jedná se o rozsudek s okamžitou platností a bez možnosti odvolání. Jiné vyšetřovací verze byly zakázány, protože kdyby se některá z nich potvrdila, česká vláda i celá slavná opozice by měla neuvěřitelnou ostudu.

V čem je její hlavní problém? Jen tak na okraj – dostal jsem email z Moskvy od jednoho dávného přítele. Byl zděšen tím, nač naše vláda skočila. I argumenty, které se dostaly na veřejnost a vlastně stojí jen na základně víry, že česká BIS má pravdu a někde v skrytu má důkazy, které nemůže prozradit a jež si držela pod pokličkou sedm let. Ale napsal také, že se Rusko baví. A uvedl vtip, který prý tam koluje na sítích: »Znáte Mrtvé moře? Ubývá tam voda. To způsobili Petrov a Boširov«…

Těch nesmyslů je tam celá řada. K výbuchům došlo v říjnu a v prosinci 2014. Rusko údajně poslalo své dva agenty zničit sklad proto, že se z něho dodávala munice Ukrajině a Islámskému státu. Boje v oblasti Donbasu začaly teprve v dubnu 2014. To by znamenalo, že Česko si mimořádně rychle pospíšilo s vývozem zbraní do této oblasti. Jen taktak stihlo do výbuchu poslat první zásilky.

Také Islámský stát byl vyhlášen teprve v roce 2014, i když aktivity teroristů tam byly dřívějšího data. To opět znamená, že Česko si se svými zbraněmi pro státní teroristickou organizaci neuvěřitelně pospíšilo. Během rekordně krátké doby ho za to Rusko potrestalo dvěma výbuchy. Nechtěl bych urážet ruské tajné služby, ale v takovou operativnost přece jen nevěřím.

Ale vážně. Proč vlastně Babiš a jeho vláda přijali Koudelkovu, tedy americkou variantu kauzy Vrbětice? Čím jí mohli pohrozit? Nebo co nabídnout, když nebudeme jednat o Dukovanech s Rosatomem, nekoupíme ruskou vakcínu Sputnik V, či navíc ještě se pokusíme odstřelit plynovod Nord Stream 2? Tady přece už jen o volební výsledky nejde…

Na to byste se měli zeptat pana premiéra Babiše. Jak já mám vědět, do čeho všeho se namočil, co všechno na něho někdo ví a čím vším mu může vyhrožovat. Kvůli Čapímu hnízdu to asi nebude.

A co si myslíte o »smutné postavě« předsedy sociální demokracie Hamáčka? Jakou podle vás sehrál v kauze skutečnou roli?

Jakou roli v tom všem sehrál právě on, to také nevím. Dokonce si myslím, že to dosud netuší ani samotný pan předseda Hamáček. Vypadá příliš roztěkaně na to, aby si to uvědomoval.

Tak mě napadlo: Nepokoušel se původně touto kauzou premiér Babiš přece jen zalíbit v EU, a tak poněkud zmírnit tlak na jeho problémy, které se tam projednávají, včetně onoho střetu zájmů, jenž se dostal zásluhou zřejmě českých Pirátů na scénu Evropského parlamentu?

Bude v tom něco jiného. Pan premiér rozhodně není hloupý. Určitě by si nepočínal jako člověk, který se brání obvinění, že měl v kufru stříkací pistoli, tím, že začne dokazovat, že v něm měl nášlapnou minu.

Chtěl byste být v jejich kůži – tedy naší vlády, když většina Evropské unie se sice za jejich postup postavila slovy, ale neudělala vůbec nic z toho, co naši mocní požadovali?

Když si představím, jak naši diplomaté vysvětlovali v Berlíně, v Paříži, v Římě a jinde, že příslušné země mají zablokovat vztahy s Ruskem z důvodů, které jim zatím nemůžeme průkazně dodat, je mi jich tak trochu líto. Našich diplomatů i našich spojenců. Pro obě strany to musely být těžké chvilky.

Divíte se, že Rusko nás spolu se Spojenými státy zařadilo mezi ty země, které nejsou přátelské?

Nechci rozhodně podceňovat to, co zbylo z naší armády, ale z vojenského hlediska mi na tom seznamu hrozivých nepřátel chybí po boku Česka ještě San Marino.

Jaké to může mít pro nás Čechy dohry? Na Seznamu jsem si přečetl, že ti Češi, kteří žijí nebo přijíždějí do Ruska, mohou očekávat jisté problémy. Myslíte, že to je možné? Osobně tomu nevěřím, protože Seznam šíří rád takové fejky. To by ovšem znamenalo, pokud by se to opravdu stalo, reciproční akci, protože naše vláda pod tlakem tzv. demokratických stran je schopna udělat každou hloupost.

Třeba to dospěje až k tomu, že hotely v Moskvě odmítnou ubytovat české turisty, pokud nepodepíší, že ta jediná povolená verze je tak trochu málo. K podobné praxi ale zatím ve vztahu k Rusům došlo jen v naší zemi. Soud potvrdil, že byla naprosto v pořádku. To je docela slušný precedens.

Hovoří se v prvé etapě o ekonomických problémech, tedy o našem zahraničním obchodu s Ruskem. Můžeme se tomu divit?

Česká vláda by zde měla převzít iniciativu. Tak jako se rozhodla vyřadit ze soutěže o dostavbu Dukovan Rosatom, měla by stejně rozhodně zarazit i nebezpečné aktivity Gazpromu, který nám bůhví proč vnucuje svůj laciný plyn. Zatímco problémy v Dukovanech se projeví kolapsem naší jaderné energetiky až někdy za deset let, důsledky rozhodného postoje vůči Gazpromu bychom si mohli vychutnat už příští zimu. Babiš se může na zimu odstěhovat do teplých krajů, ale jsem zvědav, čím budou topit u Hamáčků.

Kam až může vést kauza Vrbětice a další eskalace napětí mezi Ruskem a námi, praporečníkem Spojených států v Evropě?

Povede to jenom k velké ostudě Česka. Bohužel nejen české vlády, ale všech, kdo k tomu mlčí. Němci dostavějí v klidu plynovod, Francouzi dále zintenzivní svůj obchod s Ruskem, Rakušané a další budou vyrábět Sputnik. A všichni se budou na naše konto dobře bavit.

Jaroslav KOJZAR