Izraelský pravicový premiér Benjamin »Bibi« Netanjahu. FOTO - Wikimedia commons

Bibi prý konečně končí

Opoziční strany v Izraeli se podle nejmenovaného zdroje místní televize Channel 12 dohodly na vytvoření koaliční vlády, v níž po více než 12 letech nebude kontroverzní izraelský pravicový premiér Benjamin »Bibi« Netanjahu.

Informoval o tom v sobotu zpravodajský server The Times of Israel. Oficiálně podle něj měla být dohoda být oznámena během zbytku víkendu, do naší uzávěrky ale potvrzení nedošlo, ani jedna ze dvou hlavních stran možné koalice v sobotu zprávu serveru nekomentovala.

Koaliční vládu se snažili sestavit opoziční lídr Jair Lapid, šéf strany Ješ Atid. Prezident Reuven Rivlin ho pověřil tímto úkolem poté, co se nepodařilo po březnových volbách uzavřít vládní koalici Netanjahuovi. Lapid má čas na dohodu do středy.

Televize Channel 12 uvedla, že Lapid se dohodl na vládě se šéfem ultranacionalistické strany Jamina Naftalim Bennettem. Ten by měl být v nové vládě premiérem první část volebního období a v září 2023 by ho měl podle ČTK vystřídat právě Lapid.

K sestavení vlády tyto strany každopádně potřebují hlasy dalších stran, včetně minimálně tiché podpory strany izraelských Arabů. Navzdory tomu zůstává otázkou, co tato změna přinese Palestincům?

Rotační princip v úřadu premiéra zvolil po loňských volbách i Netanjahu, který se tehdy na vládě dohodl se svým rivalem z předchozích voleb Bennym Gancem, šéfem strany Modrá a bílá, sám ale trval na první půlce období pro sebe, takže na změnu už nedošlo.

Izrael v Egyptě

Izraelský ministr zahraničí Gabi Aškenazi přijel do Egypta jednat se svým tamním protějškem Samím Šukrím o nedávno uzavřeném příměří Izraele s palestinským radikálním hnutím Hamás. Jde o první oficiální návštěvu šéfa izraelské diplomacie za více než 12 let.

Tématem rozhovorů ministrů zahraničí Egypta a Izraele má být bilaterální spolupráce, ale také vydání dvou Izraelců a těl dvou izraelských vojáků držených Hamásem.

(rj)