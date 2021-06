Ilustrační FOTO - Pixabay

Čínské rodiny mohou mít tři děti

Čína oznámila, že umožní rodinám mít až tři děti. Uvolněním populační politiky reaguje nejlidnatější země světa na dramatický pokles porodnosti a rychlé stárnutí čínské společnosti, píše agentura Reuters.

Čínská státní tisková agentura Nová Čína uvedla, že změna byla schválena na zasedání politbyra ústředního výboru Komunistické strany Číny, kterému předsedal čínský prezident Si Ťin-pching. Změna politiky bude doprovázena podpůrnými opatření, která přispějí ke zlepšení struktury populace země a k aktivnímu řešení problému stárnoucí populace, dodala agentura. Mezi opatřeními by mělo být snížení nákladů na vzdělání dětí, podpora bydlení pro rodiny, ochrana zájmů pracujících žen či snaha skoncovat s přemrštěnými nároky na věno.

Čínská vláda se dlouho snažila bránit populačnímu růstu, který byl podle ní překážkou vzestupu ekonomiky i prosperity. V roce 2016 Čína nahradila politiku jednoho dítěte, uplatňovanou od konce 70. let s cílem zastavit tehdejší populační explozi, limitem dvou dětí na jeden pár. Tato reforma navzdory dvouletému nárůstu porodnosti, který bezprostředně následoval, klesající trend nezvrátila.

Z výsledků sčítání lidu, které čínský statistický úřad provedl v roce 2020, vyplývá, že čínská populace rostla v uplynulém desetiletí nejpomaleji od zavedení politiky jednoho dítěte v roce 1979. Populace v pevninské Číně vzrostla za poslední dekádu o 5,38 % na 1,41 miliardy a tento růst tak těsně zaostal za vládním cílem z roku 2016, podle nějž mělo být v Číně do roku 2020 na 1,42 miliardy obyvatel. Čínský statistický úřad také uvedl, že loni se narodilo v Číně 12 milionů dětí, což je výrazný pokles ve srovnání s rokem 2016, kdy to bylo 18 milionů dětí.

Čínská komunistická strana chce rovněž postupně zvyšovat věk odchodu do důchodu. Čínští muži odcházejí do důchodu v 60 letech a ženy o pět let dříve, což se nezměnilo více než 40 let.

Podle expertů citovaných BBC a agenturou Reuters je dokonce pravděpodobné, že Čína v příštích letech dovolí rodinám mít libovolný počet dětí. »Stane se tak v roce 2021, 2022 nebo velmi brzy,« řekl agentuře demograf Chuang Wen-čang z nevládní organizace Center for China and Globalization.

(čtk)