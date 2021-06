Ilustrační FOTO - Pixabay

Důchodci dostanou přidáno 758 Kč

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly v lednu po zákonné valorizaci zvýšit ještě o dalších 300 korun. Návrh důchodové novely schválila vláda. Nyní zákon musí ho schválit Parlament a podepsat prezident. KSČM ho vítá.

Podle ministerstva by starobní důchod podle zákonných pravidel od ledna měl vzrůst v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by podle navrhované normy mělo putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Podle propočtů resortu práce by příští rok na toto dodatečné přidání bylo potřeba 10,6 miliardy korun navíc, v příštích třech letech pak celkem 32,6 miliardy. »Vláda jednomyslně schválila náš sociálnědemokratický návrh. Přidá se nad úroveň zákonné valorizace všem stejně, o tři sta. V průměru se tak důchod zvedne o 750 korun. Všem kritikům bych vzkázala, aby se podívali, jak důchodci žijí. Jsou to lidé, kteří celý život pracovali a budovali tuto zemí,« ohlásila po zasedání vlády ministryně práce a sociálních věcí Jan Maláčová (ČSSD).

Půjde přidat ještě více?

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová vidí rozhodnutí vlády, jako pozitivní signál. »Vítáme, že prošlo nakonec oněch tři sta korun. Trochu jsme se obávali, že hnutí ANO bude chtít menší částku, ale je vidět, že je před volbami,« řekla s úsměvem Aulická Jírovcová. Podle ní vláda může počítat ve Sněmovně s podporou KSČM, nicméně komunisté budou ještě zvažovat, zda by nešlo důchodcům přidat přeci jen o trochu více. »Nyní se budeme bavit na klubu, zda by náš rozpočet neunesl navýšení o sto, dvě stě korun vyšší. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, vnímáme, že veřejné rozpočty nejsou po pandemii v ideální kondici. Na druhou stranu, je také nutno vnímat situaci právě důchodců, ukazuje se, že po uvolnění restriktivních opatření se poměrně výrazně zdražuje, ceny rostou od jídla po energie. Budeme zkrátka hodnotit, co je v této chvíli reálné. Jednak z hlediska rozpočtu, z hlediska předpokladů ekonomického vývoje a také z hlediska toho, co je prohlasovatelné ve Sněmovně,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Pravicoví opoziční poslanci už řekli, že novelu s ohledem na stav státního rozpočtu a ekonomickou situaci ČR nepodpoří. Uvedli, že nechtějí dál prohlubovat schodky. Zmínili i »předvolební uplácení voličů«.

Nad rámec valorizace

už poněkolikáté

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela letos na konci prvního čtvrtletí 2,86 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Průměrná starobní penze činila 15 351 korun.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.

Příští rok by bylo na dodatečné navýšení potřeba 10,6 miliardy. V roce 2023 by to pak bylo 10,9 miliardy a v roce 2024 zhruba 11,1 miliardy. Státní rozpočet skončil loni v deficitu 367 miliard. Letos za první čtyři měsíce se propadl o 192 miliard korun. V minusu je podle údajů ministerstva financí i systém důchodového pojištění. Na konci dubna jeho schodek činil 10,7 miliardy korun. Loni deficit důchodového systému dosáhl 40,6 miliardy.

Babišova vláda prosadila vyšší růst důchodů, než nařizuje zákon, i v předchozích letech. V lednu 2019 se průměrný starobní důchod zvýšil podle zákona o 600 korun a k tomu ještě o 300 korun. Loni se v lednu podle zákona přidalo v průměru 749 korun a k tomu navíc 151 korun. Důchodci pak ale dostali ještě mimořádný covidový bonus 5000 korun, o kterém kabinet rozhodl krátce před krajskými volbami.

(ste)