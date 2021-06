Ilustrační FOTO - Pixabay

Cizinci obrali stát o 41 milionů

Pardubický soud poslal do vazby čtyři zahraniční podnikatele, kteří v České republice zřejmě krátili daně. Zprostředkovávali dělníky z ciziny převážně na práci v zemědělství.

Za 2,5 roku si krácením daní přišli na 41 milionů korun, uvedli zástupci krajského odboru hospodářské kriminality v Pardubicích. Podle informací ČTK jde o Ukrajince.

Skupina působila takřka po celé republice. Na začátku kauzy finanční úřad na Vysočině sledoval devět firem se sídlem v Praze. Policisté postupně zjistili, že podezřelí sice nebyli formálně uvedeni v obchodním rejstříku, ale fakticky společnosti ovládali.

Firmy inkasovaly miliony korun za zprostředkování pracovní síly. Dělníci ze Zakarpatí pracovali zejména v zemědělských firmách. Za práci dostávali od zprostředkovatelských firem jen minimum peněz, uvedla policie. Obvinění podnikatelé podle vyšetřování hned inkasované peníze vybírali z účtů v hotovosti. Aby nemuseli platit daně, vykazovali smyšlené náklady, dodávají kriminalisté.

»Celková způsobená škoda dosahuje za období od ledna 2018 do dubna 2020 téměř 41 milionů korun,« uvedl David Kakrda, zástupce vedoucího krajského odboru hospodářské kriminality v Pardubicích.

Na případu pracoval odbor pátrání v Hradci Králové, ředitelství cel i finanční úřad na Vysočině, přizváni byli také pardubičtí kriminalisté. Na zatčení se na konci dubna 2021 podílela stovka policistů a přes 50 celníků.

»Zasahovali v bydlištích podezřelých, ubytovnách ukrajinských dělníků, kancelářských prostorech a v zemědělských družstvech, na 20 místech v pěti krajích. Policisté zadrželi a obvinili čtyři hlavní aktéry, muže ve věku 34 až 43 let ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně,« řekl Kakrda.

Všechny obviněné soud poslal do vazby. Hrozí jim odnětí svobody od pěti do deseti let.

(cik)